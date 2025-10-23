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Dois minutos. Jornal das 11 com Laura Figueiredo. A começar com o Presidente da República, diz que é necessário esperar pelo relatório final sobre o acidente no elevador da Glória.

Em declarações à RTP, Marcelo Rebelo de Sousa afirma que o relatório preliminar revelou mais do que aquilo que pensava. Em causa está o relatório do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários, que foi divulgado esta segunda-feira e que apontou para falsas tarefas de manutenção e de inspeção da responsabilidade da Carris. Por enquanto, Marcelo Rebelo de Sousa diz que é preciso esperar pelo relatório definitivo, sem pressões.

Eu quero esperar pelo relatório definitivo. Claro que o relatório preliminar já deu algumas consequências, mas isso são decisões de quem as tomou. Eu queria ver o relatório definitivo para ver se se confirma tudo aquilo que vem no relatório preliminar, que é muito mais do que eu tinha pensado, se está no definitivo. E se está no definitivo, então, em função do definitivo, é preciso, de fato, apurar as responsabilidades.

O Presidente da República reforça a importância de esperar pelos resultados do relatório definitivo para então apurar responsabilidades e retirar consequências.

E o Chega mantém as linhas vermelhas na negociação da Lei da Nacionalidade. André Ventura ameaça chumbar o diploma se não chegar a acordo com o PSD.

Linhas vermelhas como a perda automática da nacionalidade para quem cometer crimes graves, como homicídio ou atos de terrorismo. A votação da Lei da Nacionalidade foi adiada pela terceira vez, agora para amanhã, às 9h. André Ventura assegura que as negociações com o PSD e CDS continuam, mas se não forem bem-sucedidas, ameaça votar contra o diploma.

Se não houver nenhum entendimento nestes valores fundamentais, como estava a dizer, o Chega não viabilizará a Lei da Nacionalidade. É igual, para nós é a mesma coisa, se não forem acautelados estes valores, o Chega não viabilizará. Sei que as negociações continuarão hoje, noite adentro.

Os avisos de André Ventura, que espera ainda que seja possível chegar a um acordo com o PSD. Hoje mesmo o PS deu entrada de alterações ao projeto de Lei da Nacionalidade. André Ventura acusa os social-democratas de enganarem o eleitorado ao ceder aos socialistas.

E perante o terceiro adiamento da votação da Lei da Nacionalidade, o líder parlamentar do PSD justifica que hoje não estavam reunidas as condições para se aprovar uma boa lei, por causa do luto nacional pela morte de Pinto Balsemão.

Hugo Soares rejeita que o pedido feito pelo PSD esteja relacionado com essa nova proposta dos socialistas.

Para lhe ser muito franco, eu só tive conhecimento da proposta do Partido Socialista quando estava a descer para a Comissão. Portanto, não tem nada que ver com isso. O adiamento tem que ver só com isto. Não interessa se é com o partido A, com o partido B, com o partido C, D ou E, porque eles são vários. Tem a ver com a necessidade de que as pessoas possam conversar para encontrar soluções.

Hugo Soares respondeu assim a suspeitas lançadas ainda dentro da Comissão pela deputada do Chega, Cristina Rodrigues.

A possibilidade ou o nosso acordo para este adiamento é muito simples: se a ideia do PSD é viabilizar as propostas que acabaram de dar entrada do Partido Socialista, acho que não vale a pena adiar, porque nós vamos votar contra todas e portanto, acho que aí, é simplesmente votar-se.

Na proposta entregue esta tarde, o Partido Socialista tenta aproximar-se do PSD nos prazos para o pedido de nacionalidade por parte de imigrantes vindos de fora da União Europeia e da CPLP.

Mudando de tema, Ana Gomes foi constituída arguida depois da queixa da Solverde por difamação.

Uma revelação feita pela socialista à Rádio Observador. No programa "Visto e Suado", Ana Gomes diz que o Procurador-Geral da República está a tentar adiar o processo.

A única novidade que tenho é que fui hoje constituída arguida, num processo que a Solverde acionou contra mim. Independentemente do que faça o senhor Procurador-Geral da República no sentido de evitar, com todas as suas forças, a abertura de um inquérito criminal que já devia ter sido aberto de início.

A Solverde apresentou uma participação criminal contra a antiga eurodeputada do PS por considerar que Ana Gomes fez declarações atentatórias do bom nome e da reputação da empresa. Quanto às eleições presidenciais, às quais concorreu em 2021, Ana Gomes revela que já há dois anos que tinha incentivado António José Seguro a avançar.

Posso lhe dizer que há mais de dois anos, no almoço que tive com António José Seguro, eu própria o incitei a candidatar-se, porque justamente acredito que ele é o tipo de pessoa de que nós precisamos, pessoa íntegra, honesta, capaz de ouvir, de procurar o máximo consenso.

Ana Gomes considera que o Partido Socialista fez a escolha certa ao apoiar António José Seguro.

E por falar em presidenciais, Laura, a direção do Chega aprovou hoje o apoio a André Ventura enquanto candidato a Belém.

André Ventura diz que quer ser o candidato mais votado na primeira volta e ter um resultado expressivo na segunda.

O Chega sustentou, sublinhou, endossou este apoio, o que a mim muito me honra, com o objetivo claro de vencermos a primeira volta das eleições presidenciais de janeiro e de conseguirmos, na segunda volta, vencer ou ter o resultado mais expressivo possível, que mostre que a nossa base de sustentação, que este movimento de re acordar o país, que este movimento de redinamizar o país está vivo, está forte e é hoje o movimento político mais forte em Portugal.

Declarações de André Ventura, agora formalmente candidato presidencial apoiado pelo Chega.

O primeiro-ministro diz que não está fácil de alcançar o consenso na União Europeia sobre a criação de um empréstimo de reparações à Ucrânia.

Declarações de Luís Montenegro em Bruxelas esta noite, à margem de uma cimeira do Conselho Europeu, a que chegou mais tarde por ter estado a participar nas cerimônias fúnebres de Pinto Balsemão, em Lisboa. Em causa está a iniciativa do Bloco Comunitário de chegar a um acordo por um empréstimo de reparações com base nos bens congelados da Rússia. Luís Montenegro explica que vai aguardar pelos estudos técnico-jurídicos. Os líderes europeus comprometeram-se ainda hoje a colmatar as necessidades financeiras urgentes da Ucrânia até 2026.

E Laura, agora tempo de desporto. O Futebol Clube do Porto perdeu em casa do Nottingham Forest, em Inglaterra, dois a zero.

Primeira derrota da época para os Dragões e num jogo a contar para a terceira jornada da fase de Liga da Liga Europa. Os gols da partida foram marcados através de duas grandes penalidades convertidas por Gibbs-White aos 19 minutos e depois por Igor Jesus aos 77. Aos 52 foi anulado um gol dos azuis e brancos por fora de jogo. O Futebol Clube do Porto queria alcançar a terceira vitória na Liga Europa, mas não conseguiu. Segue agora na 15ª posição da fase de liga da competição. Na próxima ronda marcada para 6 de novembro, os Dragões vão encontrar os neerlandeses do Utrecht.

Agora onze horas e nove minutos. E para fechar, vamos atualizar, Laura, toda a informação de âmbito local.

Está aprovado o investimento de €3.800 milhões para a modernização dos equipamentos da Unidade Local de Saúde Arco Ribeirinho, no Barreiro. O investimento financiado pelo PRR prevê a renovação de vários equipamentos para assegurar os níveis básicos de desempenho dos serviços da Unidade de Saúde. Arouca: os Passadiços do Paiva voltaram a vencer o Prêmio Europeu de Turismo de Aventura. É o oitavo ano consecutivo que o percurso localizado no Vale do Paiva, em Arouca, conquista esta distinção internacional. Nas Caldas da Rainha, a PSP encerrou provisoriamente um estabelecimento de diversão noturna. O espaço foi fechado depois de se terem verificado quatro infrações de natureza grave, como o número insuficiente de seguranças ou a falta de requisitos técnicos das câmeras de videovigilância. Os proprietários foram notificados e podem agora ser acusados de crime de desobediência. Em Lisboa, a Chefs Week arranca com três banquetes no Palácio da Ajuda. O evento está associado ao grupo Essência do Vinho e começa a 27 de outubro, termina a 3 de novembro. O primeiro banquete vai ser dedicado ao Rio de Janeiro. A Câmara Municipal de Trofa abriu as inscrições para a Aldeia de Natal. O evento acontece durante o mês de dezembro. Os comerciantes já podem candidatar-se até 31 de outubro. As candidaturas devem ser submetidas online através do site da autarquia. E a Feira Nova de Santarém está de regresso ao município de Ourém. Começou hoje, estendendo-se até 26 de outubro. O evento tem como objetivo valorizar o saber fazer tradicional, a produção local e a sustentabilidade. Vai contar com concertos de João Pedro Pais, Ágata e Profjam.

Final do jornal das onze. Laura Figueiredo volta às 11h30. Até já.

Até já.