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Temos notícias na Rádio Observador, com edição do jornalista João Lourenço. E João, começamos com o calor. O governo admite alargar o estado de alerta devido ao calor.

É uma garantia deixada pelo ministro da Administração Interna, em mais uma conferência de imprensa do ponto de situação da Proteção Civil. É um estado de alerta que pode ser prolongado até o final da próxima semana. Luís Neves adianta que os meios de combate a incêndios estão distribuídos não só para enfrentar as ocorrências atuais, mas também de atuar de forma preventiva.

Que está em cima da mesa a manutenção do estado de alerta, porque se as condições se mantiverem tal qual aquilo que é perspetivado, pode ser isso que venha a suceder. E por isso os meios estão a ser distribuídos por todo o país, por forma a que se consiga, no primeiro momento, o ataque inicial, sob uma grande estrutura de coordenação. Quero vos dizer que fiquei muito apreensivelmente agradado com aquilo que ontem pude testemunhar do companheirismo do coletivo.

O governo português aguarda a resposta de Marrocos para envio de meios de combate a incêndio. Antes do ministro da Administração Interna, também falou Luís Montenegro, o primeiro-ministro pede à população que respeite e colabore com as autoridades.

Dar ainda mais destaque ao aviso que o senhor comandante operacional deixou à população, para que todos possam seguir as recomendações das autoridades, para que todos possam respeitar as opções que, no terreno, aqueles que têm a competência e o conhecimento de dirigir as operações vão emitindo.

Avisos também do primeiro-ministro, o ministro da Administração Interna, que antes desse pedido ao Reino de Marrocos, avisa que este país está a passar por uma situação semelhante no que toca aos incêndios. No entanto, Luís Neves espera uma resposta ainda este sábado.

E a Proteção Civil mostra-se moderadamente otimista com a ocorrência de Vouzela.

E é um fogo que alastrou a concelhos vizinhos e que ainda continua a concentrar as maiores atenções. Está ativo desde a madrugada de quinta-feira. O jornalista Miguel Pinheiro Correia está na freguesia de São João do Monte, no concelho de Tondela, e faz-nos um retrato das operações e também do estado de alma dos populares.

Ainda estão muitos operacionais no terreno, mais de mil operacionais a combater o incêndio que deflagrou na quinta-feira em Vouzela. Aqui onde me encontro, em São João do Monte, ainda se sente bastante o cheiro a fumo, mas para já as chamas que ainda lavram estão distantes ou numa zona longe ainda das habitações, também numa zona de difícil acesso, aqui num vale, e por isso até há pouco, este pequeno foco de incêndio era apenas combatido pelos bombeiros de forma apeada. Tiveram de chegar a esse foco a pé, porque com os carros era impossível. Há ainda alguns bombeiros que acompanham o desenrolar deste incêndio à distância e prontos também a intervir, caso seja necessário. Neste momento, com o cair da noite, ficou frio. Não se sente para já muito vento, mas é uma situação que vai evoluindo a cada instante e por isso também quando falávamos há pouco com a Proteção Civil, num ponto de situação que a Proteção Civil fez ao Observador há pouco tempo, havia essa expectativa de na próxima manhã poderem dar finalmente boas notícias aos portugueses sobre este incêndio, mas com a ressalva de que o vento durante a noite ditará essa boa notícia, ou não, esse sucesso das operações aqui no terreno. Para já, ao contrário do que vinha acontecendo nos últimos dias, com várias frentes ativas, neste momento há duas frentes ativas, uma na zona mais a sul deste incêndio e uma zona com esta frente que corre o risco de seguir para a serra do Caramulo e por isso merece aqui maior atenção dos operacionais. Há ainda outra frente que pode seguir a direção da A25, mas para já ainda está longe da autoestrada. Também, tanto uma como outra frente, estão ainda longe das casas, mas os bombeiros ou a Proteção Civil, os operacionais no terreno vão continuar a controlar a situação para evitar que este fogo continue a lavrar, este fogo que já lavra desde a madrugada de quinta-feira e que já fez dois feridos graves, ainda nove feridos ligeiros. A Proteção Civil, lá está, tem a esperança de que na próxima manhã surjam finalmente boas notícias.

A esperança das autoridades que estão no terreno, pela voz do jornalista Miguel Pinheiro Correia, que esteve a acompanhar os últimos desenvolvimentos deste incêndio, que é um dos mais preocupantes dos últimos dias. Recordar que esta ocorrência já está ativa desde a madrugada de quinta-feira. A esta hora ainda concentra cerca de 1200 operacionais apoiados por 410 veículos. Não há, neste caso, até porque já estamos em período noturno, meios aéreos. No entanto, há essa promessa de que amanhã há dois Canadair italianos que vão chegar ainda nesta noite de sábado ao Aeródromo de Beja e que vão estar operacionais amanhã em Vouzela.

E na atualidade internacional, nos Estados Unidos, as celebrações dos 250 anos de independência estão a ser condicionadas pelas altas temperaturas.

Em Washington, DC, o Great American State Fair abriu com duas horas de atraso e o desfile foi cancelado. Ainda assim, durante esta noite, espera-se um discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e também um espetáculo de fogo de artifício que, através da rede social Truth Social, o chefe de Estado norte-americano já prometeu ser o maior espetáculo de pirotecnia já visto. Estas cerimônias estão marcadas para as 21h, hora local. Vamos certamente acompanhar estas celebrações e também o discurso do presidente Donald Trump nos próximos espaços de notícias.

E já estamos em contagem decrescente para o Portugal-Espanha, dos oitavos de final do Campeonato do Mundo. O lateral Nuno Mendes espera um bom duelo contra Lamine Yamal.

Dois dos melhores jogadores jovens da atualidade, Nuno Mendes e Lamine Yamal, mediram forças no último Portugal-Espanha, a contar para a final da Liga das Nações. Recordar que nessa final four, na Alemanha, o lateral esquerdo do Paris Saint-Germain foi considerado o melhor jogador dessa fase da prova. Mais recentemente, o extremo do Barcelona, num podcast, apontou Nuno Mendes como o adversário mais complicado que encontrou pela frente na carreira. Já na reação a este elogio, o atleta português perspectiva um bom duelo.

É um jogador que tem muita qualidade. Vamos jogar agora um contra o outro. E como é óbvio, sim, é um bom duelo. Gosto de jogar contra ele também. É um jogador novo, com muita qualidade, que pode fazer a diferença no jogo, por isso acho que é sempre um bom duelo.

Da lateral esquerda para a lateral direita, o jogador do Fenerbahçe, neste caso Nelson Semedo, agora sim, o atleta do Fenerbahçe diz que esta partida de segunda-feira, que vai ser arbitrada por Anthony Taylor, é uma final antecipada.

Sabemos que o próximo jogo é bastante complicado. Diria uma final antecipada, porque são duas equipes que poderiam facilmente estar na final. Por isso acho que sim, vai ser um jogo bonito e espero que dê para Portugal.

Essa perspectiva nas palavras de Nelson Semedo, o lateral-direito do Fenerbahçe, que tem raízes cabo-verdianas e que por isso não esqueceu a caminhada dos Tubarões Azuis no Campeonato do Mundo, que terminou na madrugada desta sexta para sábado. Cabo Verde perdeu contra a Argentina por 3 x 2, mas esta eliminatória apenas foi decidida após prolongamento. Disse Nelson Semedo que está orgulhoso da seleção de Cabo Verde.

E agora vamos às últimas do Mundial. A esta hora, França e Paraguai tentam assegurar um lugar nos quartos de final.

Com a partida já em tempo de segunda etapa, começou mesmo há segundos este segundo tempo entre a França e o Paraguai. Diogo Varela, pelas imagens televisivas que conseguimos ver que o relvado já está um pouco mais à sombra. No entanto-

Há mais sombra, sim

...o resultado continua um pouco sombrio para as duas seleções.

Está 0 x 0, mas há aqui dados que são impressionantes e inclusive também no nosso live blog. Este é o jogo mais quente da história dos Campeonatos do Mundo. Segundo a Be In Sports, o duelo entre o Paraguai e a França é histórico, é o mais quente de sempre de todos os Campeonatos do Mundo. Os termômetros ultrapassaram os 40 graus, inclusive a sensação térmica chegou a aproximar-se dos 50 graus. Isto de acordo com as medições da RMC Sport. Portanto, é qualquer coisa de insano. A sensação térmica a rondar os 50 °C.

E achas que esse grande fator, que é o calor, pode levar esta partida a tempo adicional, até porque ambas as equipes parecem estar a demonstrar um pouco de vazio de ideias.

Na hora local, já são agora 18h10 em Filadélfia. Olhando ao jogo, concretamente, a França está a dar um arraso de todo o tamanho. Só na primeira parte conseguiu sete pontapés de canto, o Paraguai zero. Também não fez qualquer remate, a turma sul-americana, frente aos gauleses, que já têm 80% de posse de bola para o lado francês e também um total de sete remates à baliza paraguaia. Ainda assim, mantém-se o 0 x 0. Acredito muito, João, que o calor esteja a afetar o normal rendimento das estrelas francesas, como é o caso de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Mikael Olise, por aí fora.

Certamente uma partida que vai continuar a realizar sob altas temperaturas. Tanto é que, Diogo Varela, há pouco houve ali um sururu entre Mbappé e outro atleta do Paraguai.

É habitual do lado paraguaio. Tentam jogar com o psicológico.

Mas atenção, estudos demonstram que as ondas de calor extremas fazem com que uma pessoa fique mais irritadiça. Por isso também é normal haver um desaguisado e depois as coisas passam.

Estamos então agora no minuto 48, a França está no ataque. Vamos ver se agora esse primeiro gol da partida. Há um corte ali da seleção do Paraguai, por isso vamos certamente descobrir o desfecho desta partida dos oitavos de final mais logo, no minuto 90 contigo, Diogo Varela.

É isso mesmo. E agora vamos ao noticiário local, João Lourenço.

Começamos com o município de Pombal, que investe cerca de €3 milhões na expansão da zona industrial da Guia. Foi deliberado na primeira reunião da Câmara em julho, com o principal objetivo reforçar a capacidade de acolhimento empresarial e competitivo do Conselho. Em Ovar, entra em funcionamento o novo parque de estacionamento junto ao cemitério municipal, tem mais 49 lugares. De acordo com o presidente da autarquia, o espaço representa uma melhoria na mobilidade urbana. Na Azambuja, arranca a iniciativa Artéria Artes ao Vivo, pretende promover cultura e arte nas mais diversas expressões, também valorizar o território. O projeto vai decorrer até o mês de setembro. Na Póvoa de Varzim, realiza-se a partir de domingo a nova edição do Festival Internacional de Música, é promovido pela Associação Pró-Música, com apoio do município poveiro. O evento vai decorrer até 25 de julho. O município de Sintra informa que o trânsito vai estar condicionado a 6 de julho. O pavimento rodoviário na Estrada de Santa Maria, no Magoito, vai ser reparado. A obra tem a duração prevista de duas semanas. No Barreiro, o trânsito rodoviário vai estar cortado a partir da próxima terça-feira, dia 7 de julho. As ruas condicionadas vão ser a Avenida Alfredo da Silva, a Rotunda da Praça da Amizade, a Rua Starazagora e também a Rotunda do Rocio. Isto porque há trabalhos de repavimentação nestas quatro vias no Barreiro.

E fica por aqui o Jornal das 11, edição do jornalista João Lourenço, que está de regresso às 11h30 e eu é que não. Bom, mas a informação continua sempre atualizada à meia hora e à hora certa. E temos também Minuto 90, um pouco antes do Jornal da Meia-Noite.

É isso.

Com o Diogo Varela e também será contigo, João. Até já.

Até já.