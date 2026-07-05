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Sejam um pouco tardias, mas vamos. Jornal das 11, edição do jornalista João Lourenço. E João, o selecionador nacional não revelou detalhes sobre o plano de Portugal e disse por várias vezes que todos os jogadores estão prontos para ir a jogo.

Roberto Martínez voltou também a destacar o processo de crescimento da equipe portuguesa e considera que todos os desafios que se levantaram nos últimos jogos foram fundamentais para preparar a equipe para estes oitavos de final.

Durante o percurso no mundial, é importante sempre olhar para frente e olhar o próximo adversário. Isso ajuda muito a crescer. O que é importante é que a equipe sabe sofrer, a equipe sabe manter o nível até o fim. Não estamos aqui para defrontar a Espanha, estamos aqui para estar ao melhor nível. Todos os jogos são diferentes, mas sem dúvida estamos agora mais preparados que quando chegamos.

Roberto Martínez questionado sobre o fato de enfrentar a seleção do país em que nasceu, garante que é em Portugal que se sente em casa e recorda que tem sido imigrante durante quase toda a vida.

E antes de Roberto Martínez, falou Cristiano Ronaldo. O CR7 afirma que a conquista do mundial não vai definir como jogador.

Uma conferência de imprensa, neste caso, novamente, esta mesma de antevisão à partida e perante sala cheia para escutar o capitão da seleção portuguesa. Ronaldo mostrou-se tranquilo em relação a qualquer resultado que Portugal consiga frente à seleção espanhola.

É desfrutar de cada momento. Eu não vou ser mais Cristiano por ganhar o mundial ou vou ser menos Cristiano se não ganhar o mundial. Obviamente que todos estamos aqui com esperança, e eu principalmente, todas as competições que eu entro é para tentar ganhar. Mas sabemos que vai ser só um que vai ganhar. Não pode haver nem dois, nem três. Por isso é desfrutar, não pensar no dia de amanhã, desfrutar dia a dia. Foi isso que eu aprendi. Se uma das coisas que a idade te dá é maturidade e experiência, é relativizar e suavizar muitas das coisas.

Aqui Cristiano Ronaldo também a comentar sobre o fato de continuar a jogar ao mais alto nível aos 41 anos. Diz também que fazer três gols em um campeonato do mundo é um ótimo registro e garantiu que se sentiu bem durante estes jogos do Campeonato do Mundo. E regressamos agora até ao estádio de Dallas, até porque Luis De La Fuente terminou há momentos a antevisão esta partida. O selecionador espanhol deixou grandes elogios a Portugal e também à seleção espanhola. De La Fuente elogiou também Cristiano Ronaldo e companhia, antecipou um bom duelo entre Lamine Yamal e Nuno Mendes. Esta conferência de imprensa foi acompanhada por um enviado especial do Observador ao Campeonato do Mundo, Miguel Cordeiro. Miguel, mais uma vez, muito boa noite. De La Fuente não assumiu o favoritismo.

Não assumiu. Falou de um jogo equilibrado entre Portugal e Espanha. Reconheceu que são duas equipes fortes e foi várias vezes recordado do duelo do ano passado frente a Portugal na Liga das Nações, que Portugal acabou por vencer ou por conquistar essa prova depois de um empate, para apontar precisamente esse equilíbrio. Ainda assim, vai dizendo, e tem dito durante todo o mundial, que a Espanha tem os melhores jogadores do mundo e que vai continuar a dizer isso até chegar ao final desta participação no Campeonato do Mundo. Foi questionado sobre isso, precisamente quando confrontado com os meio-campos das duas equipas. De La Fuente diz que, tem dito isso desde o início, que é a Espanha que tem o melhor meio-campo deste torneio. Ora, nesta conferência de imprensa, De La Fuente, o selecionador espanhol, discutiu também a forma como joga Portugal e a qualidade da seleção portuguesa. Falou numa equipa difícil de bater e que não vive apenas de individualidades.

Eu acho que Portugal tem, sobretudo, uma grandíssima equipe. E creo que hay que estar muy pendiente de todos. Em neste caso, nosotros por planteamento, obviamente, trataremos de estar pendentes do rival quando não tenhamos a bola, pero o que queremos é que eles estejam mais ocupados de nós, de nossa banda direita, sea João Marcos, sea Pedro, sea Lamine, ou sea quem x, x, el que jogue. Eu creo que esse seria uma de las melhores planteamentos que podemos fazer, que estejam os rivais pendentes de nós.

Luis De La Fuente a dizer que a estratégia que podem seguir é o adversário preocupado com a seleção espanhola, em vez de preocupado em ter a posse de bola. Luis De La Fuente foi também, normalmente, acontece sempre, questionado sobre Cristiano Ronaldo, até porque Cristiano Ronaldo falou antes do selecionador espanhol. E a primeira coisa que quis dizer o treinador da seleção espanhola foi que vê em Cristiano Ronaldo um ídolo para todos os futebolistas.

Bom, eu já disse em outras ocasiões, saber que sou um declarado admirador de Cristiano. Eu sou um declarado admirador de futebolistas e de pessoas como ele, com caráter, com ambição, com ganas de crescer, com ganas de ser melhor cada dia, incansável, etc. Um exemplo de valores para a gente jovem e menos jovem. Então eu estou me rindo ante Cristiano. Creo que é um futbolista que, além disso, não é o legado que vai deixar, que todavía vai seguir deixando mais coisas. É um futbolista que hoje é um jogador que hay que ser dependiente dele em qualquer circunstância.

É um jogador em que se pode depender ainda durante todas as circunstâncias, é o que diz Luis De La Fuente, o selecionador espanhol, que quis também dizer nesta conferência de imprensa que o mundial não é uma liga. O mundial não se joga a 38 jornadas e não é propriamente a equipa com melhores resultados durante todo o torneio que acaba por vencer. O que há agora é, sim, uma fase a eliminar em que todos os jogos são uma final. É praticamente o mesmo que diz Roberto Martínez, que numa ideia semelhante vai dizendo que há dois mundiais, o da fase de grupos e o desta fase agora a eliminar. Foi a antevisão do selecionador espanhol. O jogo entre Portugal e Espanha está agendado para às 14h, amanhã, no Texas, em Dallas. O jogo é num estádio coberto, portanto os jogadores não vão ter de lidar com o calor extremo que se sente nesta região. Em Portugal, a bola vai ao centro às 20h.

A reportagem do jornalista Miguel Cordeiro, que vai estar nesta partida de Portugal, que será arbitrada pelo britânico Anthony Taylor. Também vai contar com a presença do primeiro-ministro Luís Montenegro. Já é fonte oficial do gabinete do chefe do governo que confirma a ida até ao estado do Texas do primeiro-ministro, ou seja, não vai marcar presença na abertura das jornadas parlamentares da AD, que se vão realizar segunda-feira, amanhã, em Cascais.

E agora, com 12 minutos para as 11h, vamos ao habitual espaço de informação local.

Começamos em Almada, onde os espaços do cidadão da Costa de Caparica e do Feijó estão temporariamente encerrados. Segundo a autarquia, as razões são de ordem operacional. Neste caso, o serviço vai estar encerrado até ao próximo dia 12 de julho. O município de Sintra inicia os trabalhos de reparação do pavimento rodoviário em diversos arruamentos. Vão ser afetadas as uniões de freguesias de Massamá e de Monte Abraão. A empreitada tem duração prevista de duas semanas. Em Leiria, o castelo ganha nova programação com experiências imersivas no programa Castelo em Cena. É uma iniciativa de animação histórica e musical, da autoria da autarquia, faz parte da estratégia de valorização deste monumento e pretende também proporcionar experiências distintas aos visitantes. Em Matosinhos, foi inaugurada a biblioteca comunitária de Lessa do Bairro do Balio. A iniciativa contou com o apoio financeiro de mais de €17 mil da autarquia. O espaço cultural pretende promover leitura, aprendizagem e também a partilha de conhecimentos. Em Porto de Mós, está neste momento a decorrer o concerto da banda Quatro e Meia. A atuação faz parte das festas de São Pedro do município. O concerto desta banda culinaricense começou às 22h30. Em Estarreja, o trânsito vai estar condicionado na Estrada Nacional 224 no próximo dia 8 de julho. A intervenção deve-se à construção da nova rotunda de acesso à Rua do Carvalhão.

E é o ponto final no Jornal das 11, edição do jornalista João Lourenço. Nesta hora temos também episódio de Isto Não Passa na Rádio, com canções inspiradas nos 250 anos de independência dos Estados Unidos. João Lourenço, tu regressas às 11h30, eu é que não. Até amanhã. Boa noite. Obrigada.

Boas festas!