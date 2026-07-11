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Do António José Soares. António, boa noite mais uma vez. A FENPROF vai apresentar uma queixa na Procuradoria-Geral da República para a abertura de um inquérito ao processo de classificação dos exames nacionais.

Em comunicado, a Federação Sindical dos Professores explica que vai formalizar a participação na próxima sexta-feira, dia 17, data em que vão ser afixadas as pautas. O objetivo é apurar responsabilidades relativamente à fiabilidade, segurança e credibilidade da plataforma eletrónica usada. Na nota publicada, a FENPROF sublinha que os docentes não podem ser responsabilizados por erros que lhes são totalmente alheios. Os representantes dos professores dizem estar estupefactos quanto ao pagamento de horas extraordinárias aos docentes classificadores pelo trabalho prestado durante o fim de semana.

E o ministro da Economia e da Coesão Territorial reconhece que a nova fórmula de classificar os exames nacionais correu mal. Ainda assim, considera que não aconteceu nenhum desastre.

Foi numa entrevista à SIC Notícias. Manuel Castro Almeida garante que o Ministro da Educação está a controlar a situação. No entanto, o governante admite que estaria preocupado se tivesse um filho em época de exames.

Se tivesse filho em época de exames, era capaz de estar um bocadinho preocupado, sim. Houve aqui uma perturbação, houve um abanão que causa intranquilidade, mas o ministro já veio dizer que está em condições de garantir tranquilidade três dias depois. Um atraso de três dias não é uma coisa desastrosa. Não é uma boa situação. Quando as coisas correm mal, correm mal, mas não é nenhum desastre quando estão controladas. A situação correu mal, mas está sob controle. O ministro está a dominar a situação.

Nesta entrevista à SIC Notícias, o ministro da Economia e Coesão Territorial admite ainda que cumprir a meta de crescimento económico de 3,4% até 2028 vai ser muito difícil e aponta a guerra no Médio Oriente e as tempestades de fevereiro como fatores que condicionaram o crescimento da economia.

Seguimos com a deputada do Livre, Filipa Pinto, que acusou hoje o ministro da Educação de ser negacionista do caos dos exames nacionais.

Foi numa intervenção durante o congresso do partido, que está a decorrer em Sintra. A dirigente pediu a Fernando Alexandre que assuma as suas responsabilidades políticas. A deputada do Livre exigiu que o ministro garanta às famílias, aos estudantes e às escolas a confiança e tranquilidade que merecem da escola pública.

E António, a Ordem dos Engenheiros enviou dois especialistas portugueses para a Venezuela para avaliar as infraestruturas do país.

Os engenheiros Humberto Varum e Luís Guerreiro vão avaliar a segurança dos edifícios, das estruturas em estado crítico e ainda as redes essenciais nas zonas mais afetadas. O objetivo é identificar riscos e prioridades de intervenção. A Ordem admite também avançar depois com uma missão internacional alargada para apoiar a fase de reconstrução.

E em Espanha, as vítimas mortais do incêndio em Almeria, na província da Andaluzia, terão ignorado as ordens de evacuação que lhes foram transmitidas.

Uma informação avançada pelo ministro responsável pela Proteção Civil e Resposta a Emergências do Governo Andaluz. António Sánchez diz que à última hora, quando decidiram fugir, foram para o lado errado, o que acabou por lhes custar a vida. O fogo terá levado à morte de pelo menos 12 pessoas.

Nos Estados Unidos, Donald Trump diz ter realizado exames médicos perfeitos e pede ainda para fazer um teste cognitivo.

Uma informação avançada pelo presidente norte-americano na rede Truth Social. Os resultados dos testes não foram divulgados ainda, mas Trump garante ter obtido novamente a pontuação máxima. Na mesma publicação, o presidente dos Estados Unidos volta a atacar jornalistas do The New York Times após notícias sobre falhas de segurança no novo Air Force One.

E no Médio Oriente, Omã propõe ao Irão duas rotas de navegação no Estreito de Ormuz, ambas sem portagens.

A proposta prevê a criação de duas vias de navegação, uma sob controle iraniano e outra gerida por Omã. A ideia foi discutida hoje em Mascate, durante um encontro entre os ministros dos Negócios Estrangeiros dos dois países. Ainda não é conhecida a posição de Teerão sobre esta iniciativa.

E já daqui a pouco vamos atualizar a informação de âmbito local. Mas no Mundial de Futebol, Noruega e Inglaterra tentam a esta hora o acesso às meias-finais.

É o terceiro jogo dos quartos de final da competição. França e Espanha já estão qualificados. Faltam duas vagas. A acompanhar esta partida entre Noruega e Inglaterra está aqui em estúdio conosco o jornalista Diogo Varela. Olá, Diogo, mais uma vez. O jogo está no intervalo, não é verdade? Já há gols da primeira parte.

Já há gols, António, e não foi um, são dois. Houve um gol para cada lado, mas claro, o destaque vai para o primeiro gol da partida, o gol da Noruega. Minuto 36, o extremo do Benfica, Andreas Schjelderup, faz aquele que certamente vai ser um dos gols do torneio. É um golaço por parte do miúdo, que certamente já faz os técnicos do Benfica, os dirigentes, neste caso, esfregarem as mãos, porque está efetivamente a valorizar-se muito depois de duas assistências frente ao Brasil na ronda anterior. Agora um golaço para que os nossos ouvintes tenham noção. Schjelderup estava praticamente no corredor junto à linha lateral. Não sabemos se queria cruzar ou rematar. A verdade é que a bola acaba lá dentro, bate naquela junção do poste com a barra, mesmo na cruzeta. É um grande gol, só que depois apareceu a famosa música dos Beatles, "Hey Jude". Gol de Jude Bellingham inevitável, ainda antes do apito do árbitro Clément Turpin para o final da primeira parte. Da última vez que falamos, António, na síntese das 10h30, o jogo estava muito fraquinho. Agora animou-se, e de que maneira! Já com um gol para cada lado e não fosse mesmo o árbitro apitar para o final da primeira parte, Inglaterra teria dado a volta, até porque na última jogada da primeira parte, António, Harry Kane teve um gol anulado por fora de jogo milimétrico.

Vamos então ver se vão ser os Vikings ou os Beatles a vencer esta partida, Diogo. Obrigado. O jornalista Diogo Varela aqui com as informações do jogo entre Noruega e Inglaterra. O vencedor vai encontrar nas meias-finais a Argentina ou a Suíça. As duas seleções jogam às 2h, uma partida que vai ter arbitragem portuguesa de João Pinheiro.

E que aqui na Rádio Observador vai ser também acompanhada pelo jornalista Diogo Varela. Para já, 7 minutos para as 11h. António José Soares, vamos à informação local que está a marcar esta noite de sábado.

Já se sabe a causa dos casos de intoxicação alimentar nas Caldas da Rainha. De acordo com os resultados dos exames de laboratório, foi um surto de norovírus que levou mais de 120 pessoas a apresentarem dores de cabeça, abdominais, náuseas e outras indisposições. Destas, 68 foram para as urgências, mas não há registro de casos graves. Em Ovar, há denúncias de atrasos na entrega do correio e de falhas nos CTT. Um alerta da Câmara Municipal depois de receber queixas de moradores e empresas. A Autoridade Nacional de Comunicações confirma constrangimentos operacionais no centro de distribuição local. Já os CTT garantem estar a acompanhar a situação e a tomar medidas para normalizar o serviço. Em Corroios, no Seixal, a Polícia Judiciária deteve uma mulher de 54 anos. É suspeita do homicídio qualificado do marido, de 57, na sequência de um episódio de violência doméstica ocorrido a 29 de junho. Segundo as autoridades, a mulher terá esfaqueado a vítima. A arguidas está em prisão preventiva. A prova Rampa do Moinho vai condicionar o trânsito amanhã em Loures. Várias ruas vão estar cortadas entre 8h30 e 12h30. A PSP apela aos condutores para respeitarem a sinalização e as indicações dos agentes destacados para o evento. Já em Santarém, o trânsito vai ficar condicionado a partir de segunda-feira, devido às obras na Muralha do Concelho. A reabilitação vai decorrer até o final de agosto. A circulação vai estar condicionada nas ruas Luís de Camões, na Travessa das Figueiras e na Travessa da Calçada das Figueiras. A autarquia apela ao cumprimento da sinalização temporária e das indicações no local durante os trabalhos. Este verão, a Câmara da Póvoa de Varzim volta a dinamizar aulas gratuitas de aeróbica de praia, já a partir de segunda-feira. As sessões vão decorrer até ao dia 28 de agosto, às 11h, e vão ter lugar no Parque Lúdico e Desportivo Bruno Alves.

Ponto final nesta edição das 11. A informação está de regresso às 11h30, em formato síntese, também com o António José Soares. Um abraço, António, até amanhã.

Até amanhã.

Para mim, até amanhã. Até já para os ouvintes.

E contigo.