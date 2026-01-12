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Duas horas. As notícias com João Lourenço.

Muito boa noite. Entramos na última semana de campanha eleitoral rumo às presidenciais do próximo domingo. Gouveia e Melo sobe o tom do discurso e atira quase todos os adversários. No comício em Ponte de Lima, o almirante contou com o apoio do autarca de Oeiras, Isaltino Morais, para carregar baterias. Do falso socialista ao tio de Cascais, quase todos receberam novas alcunhas. Esta noite, Nadine Soares.

No Teatro Diogo Bernardes, em Ponte de Lima, Isaltino Morais discursa pela primeira vez na campanha e chega com alcunhas para todos. O autarca de Oeiras recupera a referência de mentalidade de Ronaldo, de Luís Montenegro, para dizer que Gouveia e Melo é o CR7 das presidenciais.

O primeiro-ministro dizia que devíamos ter todos a atitude de Ronaldo. Entendi aquelas palavras como procurarmos ser a melhor versão de nós próprios. Ora, é por isso que estamos aqui, que estamos com o nosso Ronaldo.

Os adversários do almirante não ficam de fora da crítica e dos apelidos de Isaltino Morais.

Votar na pacotilha liberal é votar nos queques, que apenas durante a campanha descem ao povo e veem os pobres . E dar o voto à direita reacionária. O que tem ele para oferecer para além de incutirem o ódio aos outros? Votar num proto ditadorzeco que traie a nossa história?

Gouveia e Melo aproveitou o ritmo deixado no palco pelo autarca apoiante e na mesma onda subiu o tom do discurso.

Podem ter a certeza, eu não sou um tio de Cascais, nem sou um falso socialista, nem sou um social-democrata que prefere a parte de cima dos negócios e ignora verdadeiramente a população, e com isso não respeita o legado e o exemplo de Sá Carneiro.

No arranque da segunda semana de campanha, o almirante afina a mira para tentar ganhar terreno na corrida de Belém.

A jornalista é Nadine Soares, que acompanha a caravana de Henrique Gouveia e Melo, os destaques do jantar-comício desta noite de domingo em Ponte de Lima. A campanha do almirante continua no norte do país, neste caso, segunda-feira em Espinho, terra de Luís Montenegro. E seguimos com António José Seguro, que estende o apelo de voto ao voto a todos os moderados, deixa farpas aos restantes candidatos e diz que é o moderado que está em melhor posição de chegar à segunda volta. O dia terminou mais cedo para a caravana do socialista, com um comício em Viana do Castelo, no qual Seguro deixou vários alertas sobre o risco que a democracia vive em Portugal. Já no final do dia de campanha, que passou, João Gama, por Aveiro, em plenas festas de São Gonçalinho.

Nem a chuva impediu António José Seguro de distribuir cavacas nas ruas de Aveiro com cautela, mas não em demasia.

Eu serei um presidente da República corajoso. Agora, não sou irresponsável.

E os cavacos assustam ou não?

Não, as cavacas, os cavacos, eu sou pela igualdade de género. Olá, viva. Protejam-se dali.

António José Seguro a fitar uma referência a Aníbal Cavaco Silva. Estava de guarda-chuva erguido bem alto para o proteger da água e das cavacas que caíam em plena festa de São Gonçalinho e como manda a tradição, as cavacas foram acompanhadas por alguns copos de licor de Aveiro.

Só mais um bocadinho. Não, mas tem que ser mesmo um bocadinho. Um quarto, só para provar. Basta. Não.

Olha, é só o que quiser, bebe só o que quiser.

Não, eu tenho que beber.

Depois a caravana voltou a subir em direção a Viana do Castelo para Seguro partilhar receios sobre a democracia.

Antigamente, como é que as democracias iam abaixo? Com golpes militares. Hoje já não é assim. Hoje as democracias derrubam-se por dentro. É uma espécie de vírus.

De dedo apontado aos extremismos, insiste no apelo ao voto e não apenas aos eleitores de esquerda.

Quero dirigir-me a todos os moderados deste país, dizendo-lhes aquilo que todos sabemos: o extremismo e o radicalismo não são solução, são parte do problema. E eu sou o candidato moderado que está em melhores condições de passar à segunda volta.

Sala cheia em Viana do Castelo, onde António José Seguro admitiu encontrar um país que o revolta, mas assumiu ser, acima de tudo, uma força tranquila.

Reportagem do jornalista João Gama com apelos ao voto de António José Seguro. O socialista vai continuar esta segunda-feira no norte do país, bem cedo, em Barcelos e durante a tarde em Vila Real. Luís Marques Mendes elogia Pedro Passos Coelho e procura ficar à margem de trocas de palavras com os oponentes. Em Lamego, o candidato apoiado pela AD quis vincar a forma como é conhecido pelos portugueses, devido aos vários anos de comentário televisivo, mas numa tarde em que procurou ficar à margem dos ataques com adversários, Luís Marques Mendes trouxe novamente Passos Coelho para cima da mesa. Miguel Vitor Dias.

Tem estado nas bocas de todos os candidatos à direita, mas continua em silêncio. Hoje foi Marques Mendes a elogiar Passos Coelho.

Lembram-se do que aconteceu entre 2011 e 2005? Que a coragem e o patriotismo de Passos Coelho foram absolutamente decisivos para ajudar a recuperar Portugal.

Em Lamego, Marques Mendes frisou o trabalho do antigo primeiro-ministro, mas também avisou que os bons resultados económicos têm que chegar às famílias.

É que estes resultados são macroeconómicos, mas ainda não chegaram ao bolso das pessoas. E nós temos que dar tempo para que estes resultados possam, de facto, transformar-se também em melhorias da situação da vida das pessoas.

Num final de tarde em que os ataques ficaram para os convidados, o candidato apoiado pela AD procurou colocar-se à margem das trocas de palavras com os adversários.

Olhando aí para as notícias, quase de campanha eleitoral, parece que está tudo em guerra

Eu queria dizer-vos o seguinte: se os meus adversários estão em guerra uns com os outros ou por casos e casinhos, eu quero dizer-vos que a minha única guerra é apenas esta, é Portugal.

Mas o presidente do CDS e Ministro da Defesa, Nuno Melo, não deixou de referir André Ventura e João Cotrim Figueiredo.

Fazem as mesmas juras de amor que faziam há seis meses atrás noutras eleições, achando que pelo caminho nós não temos memória, premeditaram aquilo que em política não é bom, porque tem a ver com a tal confiabilidade. Sabiam que pediam votos não tencionando cumprir os seus mandatos.

Sem falar em Gouveia e Melo, foi o presidente da Câmara de Lamego, Francisco Lopes, a classificar o almirante.

Rapidamente se converteu de marinheiro em pirata, de oficial em Capitão Gancho. Lembram-se daquela história do Peter Pan? Tal é a agressividade, a arrogância e a vaidade que se arvora.

A campanha de Luís Marques Mendes em Lamego, com o apoio público do CDS e de Nuno Melo.

Miguel Teres Dias com os destaques do comício de Luís Marques Mendes em Lamego. A caravana do candidato apoiado pela AD arranca já esta segunda-feira em Paredes. André Ventura quer que os próximos dias de campanha sirvam para discutir os reais problemas do país. Em campanha por Aveiro, o candidato apoiado pelo Chega voltou a criticar a saúde e evitou deixar críticas aos adversários. O repórter Miguel Cordeiro acompanhou a visita de Ventura às festas de São Gonçalinho, onde o candidato teve de enfrentar as cavacas.

18 de janeiro! Como é que é? Ventura! Ventura!

Apesar de alguns apoiantes ainda terem dúvidas, André Ventura segue confiante numa vitória no dia 18. O candidato do Chega até antecipa o plano para os próximos dias de campanha.

Eu vou procurar que os últimos dias de campanha sejam de fazer o país olhar-se a si próprio no espelho, ver o estado degradante em que está e ver o país que não queremos ser.

Ventura entra pela zona histórica de Aveiro para participar na tradição. Nestes dias, celebra-se o São Gonçalinho. Do cimo da capela, atiram-se cavacas para pedir desejos e pagar promessas. O candidato não quis subir e, por isso, ficou à mercê das cavacas.

Vão aproveitar.

Com os chapéus de chuva ao alto, mas virados ao contrário para apanhar as cavacas, o candidato vai respondendo aos jornalistas.

O senhor gostava de estar lá em cima atirando as cavacas? Acho que sim, acho que ele gostava de estar lá em cima, mas também estamos protegidos aqui. Se salvaram aquilo, não é só com três. Atirava uma cavaca a alguém? Não, eu sou de paz. É descavaca de cavaca? É descavaca.

E lá vem mais uma cavaca.

Vai, pessoal, muita força.

Entre a multidão, há um jovem que pede um brinde que deixa o candidato a descobrir.

Acho que temos mais guarda-chuvas ou não? Isso é que é coragem. Fica aí, eu levo o teu. Tranquilo. Caraças, isso é que é.

Ninguém se aleijou e cumpriu-se a tradição, apesar dos sustos para a equipa de segurança de Ventura.

Tira lá, está bem? Temos que sim, está bem?

André Ventura em campanha por Aveiro. Amanhã o dia vai passar por Vila Real e mais tarde por Mirandela. Catarina Martins diz que a intenção da Alemanha e do Reino Unido de criar uma missão conjunta da NATO na Gronelândia é absurda. É a reação de uma notícia da Bloomberg, que diz que este movimento tem como objetivo mostrar ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que a Europa leva a sério a segurança do Ártico. Começou a ser planeado depois do presidente norte-americano ter insistido na vontade de controlar a Gronelândia. Ora, Catarina Martins aproveitou uma sessão pública dedicada à habitação para fazer alguns comentários sobre o atual nesse contexto internacional.

Este é o momento, sim, de a Europa estar a pensar formas de cooperação para a sua segurança, de cooperação na Europa, não com os Estados Unidos, mas apesar dos Estados Unidos. E é também o momento de a Europa ter capacidade de cooperação com o resto do mundo. Donald Trump não está numa deriva perigosa, ele é um perigo.

Catarina Martins garante ainda que está na hora da Europa começar a pensar em estratégias para a defesa sem os Estados Unidos. Jorge Pinto acusa António José Seguro de indiferença perante uma possível revisão constitucional à direita. Em Coimbra, o candidato apoiado pelo LIVRE compara Seguro a um professor que, em casos de bullying, pede apenas ao agressor e à vítima para fazerem as pazes. Por isso, Jorge Pinto avisa que o candidato apoiado pelo PS não pode ser um chefe de Estado que tem medo de dizer o que fazer.

Usarei todos os poderes à minha disposição para impedir uma revisão constitucional feita apenas pela direita e pela extrema-direita. É isso que o presidente da República deve aos portugueses. Não é tibieza, não é medo de dizer o que fazer, não é apenas um simples: "Eu não acho que isso seja necessário, logo veremos o que acontece." É que António José Seguro faz-me lembrar muitas vezes aquele professor que, vendo diariamente na sua escola um bully, um agressor e uma vítima, vai lá e diz: "Façam as pazes, deem as mãos."

No mesmo discurso, Jorge Pinto atirou também críticas contra André Ventura, diz que o candidato apoiado pelo Chega devia ter vergonha e pedir desculpa aos portugueses por tudo aquilo que tem trazido para a política nacional. António Guterres faz o apelo ao Irão para evitar força desproporcionada. É um pedido feito pelo secretário-geral da ONU, depois de se terem ultrapassado as 500 mortes em protesto no país, que começaram há duas semanas contra a gestão económica. António Guterres diz estar impactado pelos relatos de violência e uso excessivo da força das autoridades iranianas contra os manifestantes. Sublinha que todos deveriam poder expressar queixas pacificamente e sem medo, de acordo com os valores da liberdade de expressão. Por isso, pede máxima moderação às autoridades iranianas, onde não há internet nem cobertura de telemóvel há mais de 72 horas. Terminamos no desporto para dizer que esta noite já há o primeiro semifinalista desta edição da Taça de Portugal, 70 anos depois, o Torriense está nas semifinais da prova rainha. A equipa de Torres Vedras, a formação do segundo escalão nacional, venceu esta noite o União de Leiria por 3-1. Tudo dito neste noticiário das 12 horas da manhã. O meu nome é João Lourenço. A informação regressa às 14h30.