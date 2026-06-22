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Duas horas. As notícias com Teresa Freire.

Boa noite, são duas da manhã, hora de atualizar a informação. Na atualidade internacional, o primeiro-ministro israelita diz que Israel vai passar a atacar primeiro os inimigos. Ao referir-se aos ataques das Forças de Defesa de Israel no Irão, Benjamin Netanyahu disse que mudaram a doutrina de segurança do país. Durante um discurso, o líder israelita afirmou que, de agora em diante, Israel vai surpreender os inimigos e destruí-los antes que tenham hipótese de o fazer ao país. Netanyahu falou ainda da destruição do material militar do Irão. Diz que o governo decapitou a liderança do regime de Teerão. Israel vai retirar-se de algumas zonas do Líbano, que vão passar a ser controladas pelo exército libanês. A notícia é avançada pelo jornal Haaretz, que cita uma fonte israelita que garante que as Forças de Defesa de Israel vão retirar-se de algumas zonas que atualmente controlam no sul do Líbano. A mesma fonte adianta que na próxima semana vão decorrer conversações ao nível dos embaixadores de Israel e do Líbano para determinar as zonas-piloto que ficarão sob controle militar exclusivo do Líbano e sob supervisão dos Estados Unidos. E o Irão colocou um ponto final nas negociações com os Estados Unidos na Suíça. A notícia foi avançada pela agência de notícias do Irão, que explica que foram suspensas devido às ameaças de Donald Trump contra a República Islâmica. A informação é dada pelo governo iraniano, que explica que as delegações iranianas já abandonaram a Suíça. A decisão acontece depois do presidente norte-americano ter dito neste domingo que ia retomar os ataques ao Irão, caso o Hezbollah não parasse de atacar Israel. E em Anadia, no encerramento do Congresso do PSD, Luís Montenegro reafirmou uma promessa e anunciou um novo futuro soberano português, uma iniciativa que pretende investir em empresas estratégicas para criar riqueza para o Estado e garantir a participação em setores considerados importantes para o país. O anúncio foi feito por Luís Montenegro no discurso de encerramento do Congresso, em Anadia, que ficou marcado pelo chumbo do Chega à reforma laboral, o que motivou Miguel Viteiro Dias a reafirmar uma promessa de campanha por parte do chefe de governo.

Na resposta ao chumbo da reforma laboral, perante a proposta do Chega para a redução da idade da reforma, Luís Montenegro clarificou.

Antes de ser investido nas funções de primeiro-ministro, declarei que no dia em que, por absurdo, tivesse de cortar pensões, demitir-me-ia. Reassumo aqui e agora este compromisso de honra.

O primeiro-ministro reforça uma promessa de campanha e diz que as pensões são um assunto inegociável para o governo.

As pensões são sagradas. Baixar a idade das reformas hoje significa cortar pensões amanhã.

E aproveita assim pra tirar, mais uma vez, as forças de bloqueio.

Uma reforma para responder aos desafios do futuro, logo aparecem forças políticas disponíveis pra travar.

Já no que toca ao rol de novidades, Luís Montenegro anuncia uma nova aposta na relação entre o Estado e empresas estratégicas.

Um fundo soberano que será um instrumento de autonomia e intervenção do Estado em setores estratégicos, em áreas como a energia, mas não excluímos a banca, as comunicações ou mesmo a gestão de infraestruturas aeroportuárias.

Um fundo sobre o qual ainda é preciso conhecer os detalhes numa lista de anúncios com oito pontos, alguns repetidos, como o fundo de catástrofes ou o lançamento da inteligência artificial portuguesa Amália, mas com um passo em frente na ferrovia.

A linha de Cascais será a primeira a avançar com uma subconcessão, salvaguardando o interesse público.

O governo tinha já pedido um estudo à CP, avança agora com a medida, numa intervenção em que procurou mostrar que o PSD não pensa no curto prazo, mas sim no futuro, e em que aproveitou para puxar pelo orgulho nacional, ao lançar também as comemorações dos 900 anos de Portugal, com sede em Guimarães.

Miguel Viteiro Dias, com os destaques da intervenção de Luís Montenegro. A nova direção nacional do PSD integra nomes como Pedro Duarte, Carlos Moedas e ainda Sebastião Bugalho, que será o novo porta-voz do partido. E o PS diz que o Congresso do PSD não traz nada de novo e que o país não está melhor passado dois anos do governo de Luís Montenegro. Já o Chega considera que o primeiro-ministro está alheado da realidade. Críticas à esquerda e à direita por parte dos partidos convidados ao Congresso do PSD em Anadia e, tal como aconteceu ao longo de sábado, também este domingo, as reações dos partidos focaram-se no rescaldo do chumbo da proposta para a revisão da Lei do Trabalho. Vasco Bernardo Correia.

Depois de um congresso repensado à última hora para reagir ao chumbo da reforma laboral e contra-atacar Chega e PS, o socialista Marcos Perestrelo preferia que o governo tivesse outras prioridades.

Eu julgo que o primeiro-ministro tem que se preocupar em governar o país e não tanto em fazer oposição à oposição.

Diz que o Congresso é a imagem do Executivo e de um país paralisado.

Estamos há dois anos com o governo em funções, em que aquilo que vimos aqui hoje foi o primeiro-ministro a falar. Tem falado muito nos últimos dois anos, mas infelizmente tem feito muito pouco e a vida dos portugueses hoje não está melhor. O lema do Congresso é Portugal Maior. Talvez seja Portugal Maior porque não podem dizer Portugal Melhor.

Já Rita Matias fala num primeiro-ministro alheado da realidade.

Parece-nos que foi um discurso para elites, muito desligado do Portugal real.

E devolve críticas ao líder do PSD.

Houve mais do que a oportunidade para tentar convergir com as linhas que o Chega apresentou, mas não houve realmente essa vontade política. Portanto, Luís Montenegro falava em falta de coragem. Se houve falta de coragem, foi por parte de Luís Montenegro.

Aponta também para um padrão ao longo do fim de semana.

Foi a palavra mais citada no Congresso do Partido Social-Democrata, foi Chega.

O PCP considera que o governo não tirou as devidas ilações do falhanço das negociações com o Chega, uma ideia também reproduzida por Jorge Pinto, do Livre. Mostra que não aprendeu nada com aquilo que aconteceu na sexta-feira e que pra nós foi uma mudança drástica da realidade política portuguesa. Já a Iniciativa Liberal pede ao governo que não desista de reformar o país, mas Mário Amoreira Lopes mostra preocupação com uma das medidas apresentadas por Montenegro.

Relativamente à ideia de constituir um fundo soberano para intervir em empresas que possam ser estratégicas, nesse preciso momento, confesso que fiquei na dúvida se estava a ouvir um discurso de Pedro Nuno Santos ou mesmo de Luís Montenegro, porque a ideia de ter um Estado acionista já foi experimentada, ainda estamos a pagar por ela. Aliás, este próprio governo ainda está a resolver o problema da TAP.

Reações dos convidados dos partidos a um congresso capturado pelo chumbo da reforma da lei do trabalho.

Pascoal Naldo Correia a acompanhar o Congresso do PSD em Anadia. Vamos ao mundial, com destaque para Cabo Verde, que empatou frente ao Uruguai. A partida, que decorreu em Miami, terminou com dois gols para cada uma das seleções. Agora Uruguai e Cabo Verde ficam igualados a dois pontos no grupo H. E a esta hora já arrancou a Nova Zelândia-Egito, um jogo do grupo G que vai ser acompanhado pelo jornalista Martim Madeira. Martim, ainda não demos os 11.

Ainda não demos os 11. Vamos dar esses 11 muito rapidamente. No lado da Nova Zelândia, um quatro-dois-três-um da equipa de Darren Beasley. Crocombe está na baliza. Depois, nas laterais, do lado esquerdo, está Kakace e do lado direito está Tim Payne, que é um dos jogadores mais queridos deste mundial, 4 milhões de seguidores no Instagram. Isto porque houve um movimento de um streamer argentino, não sei se sabias, Teresa, que basicamente fez com que este jogador, não sabemos por quê, fosse um dos jogadores mais queridos do mundial. Portanto, já tem mais de 4 milhões de seguidores.

Muito bem.

É verdade. Mas depois, no eixo defensivo, no centro, está Boxall e Sturman. Depois, no duplo pivô, os dois médios defensivos são Bell e Stamenic. Já o número 10 é Singh, Sarpreet Singh, um jogador do Wellington Phoenix. Depois, nos três da frente, está do lado direito o McCowatt e do lado esquerdo o Just. E na frente está o capitão e melhor jogador desta Nova Zelândia, Chris Wood, avançado também do Nottingham Forest. Já do lado do Egito, um quatro-dois-três-um também, táticas semelhantes nestas duas equipas. Equipa de Hossam Hassan inicia com Shober na baliza, nas laterais, do lado direito, está Amie, do lado esquerdo está Abul Fetuh e no centro da defesa está Ibrahim e Fathi. Depois os dois do duplo pivô é Attia e Lasheen. Já o número 10 é o capitão e conhecido jogador do Liverpool, Mohamed Salah. Do lado direito está Zizo, do lado esquerdo está Ashour e na frente, outro também astro do Egito, está Omar Marmoush, do Manchester City. Uma partida que já vai nos nove minutos de jogo, ainda está zero a zero, num empate. E é curioso, Teresa, porque este grupo é o grupo dos empates. Estão todos empatados. Ainda não houve uma equipa que ganhasse neste grupo, nem uma vitória, todos com os mesmos pontos, igualzinho. Portanto, a Bélgica empatou o primeiro jogo contra o Egito. Hoje já jogou, empatou contra o Irão. O Irão empatou contra a Nova Zelândia na primeira jornada. Este jogo agora está empatado zero a zero.

Vamos ver se continua o não empate. Se continuam todos empatados.

Se calhar podemos ter aqui um grupo dos empates e depois quem é que sobe? Quem é que passa? Não sabemos, estão todos com os mesmos pontos. Depois o critério desempate terá que ser a diferença de gols e se for mesmo a diferença de gols, passa a Nova Zelândia e o Irão. E se o Irão passar, defronta os Estados Unidos.

Uau! Martim Madeira, aqui com os 11 deste jogo entre a Nova Zelândia e o Egito, que arrancou já há 10 minutos. Ponto final neste jornal das 02:00. A informação está de regresso às 02:30.