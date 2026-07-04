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As notícias com Hugo Fortunato de Oliveira. O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana pede maior rigor e responsabilidades aos responsáveis políticos após as acusações de eleitoralismo feitas pelo líder do Partido Socialista. José Luís Carneiro acusou o governo de estar a guardar casas prontas para entregar apenas no futuro ciclo eleitoral. Durante uma visita a dez moradias em Azenheira dos Barros, no Conselho de Grândola, o líder socialista afirmou que os imóveis estão concluídos há dois anos e aguardam função social. Em resposta, o IHRU esclarece que as casas em questão não se destinam à habitação permanente, ao contrário do que foi alegado. Estes alojamentos integram a Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário e servem para acolher de forma transitória pessoas em situação de vulnerabilidade, como vítimas de violência doméstica, tráfico humano ou pessoas em condição de sem-abrigo. O instituto público sublinha que a entrada em funcionamento destas habitações depende de certificação da Segurança Social e da existência de uma entidade gestora. Esta resposta do IHRU está em linha com as justificações da Secretária de Estado da Ação Social, que classificou as acusações do PS como completamente infundadas. Passamos aos incêndios. Vouzela e Setúbal continuam a ser os principais focos de preocupação. Já os fogos de Arouca e do Tâmega e Sousa já estão dominados. O incêndio de Barcelos também está a evoluir favoravelmente. Em Vouzela, o incêndio mantém cinco frentes ativas e continua a exigir muitos meios, com mais de 1100 operacionais e cerca de 370 viaturas no terreno. O fogo já consumiu uma área superior a 10 mil hectares. Este é um incêndio que lavra há quase 48 horas, deflagrou na madrugada de quinta-feira em Vouzela e propagou-se depois para os conselhos de Oliveira de Frades, Tondela e Águeda. Em Tondela, o incêndio já está circunscrito e a A25 esteve cortada entre os nós de Vouzela e Reigoso, foi aberta ainda antes da meia-noite. Os operacionais esperam que o incêndio entre em fase de resolução ainda durante a noite de hoje. Em Setúbal, o outro grande incêndio a gerar preocupações. O fogo já obrigou a retirada de 60 pessoas de 25 habitações. É o que adianta a GNR, à Agência Lusa. Segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal, o incêndio mantém-se com duas frentes ativas, uma em direção ao Faralhão e outra em direção às Mouriscas. Os incêndios já fizeram, pelo menos, 17 feridos. O incêndio de Vouzela regista o número mais elevado de feridos, nove, dois são graves, um com queimaduras de segundo e terceiro grau e outro com traumatismo craniano. A SIC Notícias dá ainda conta de outros dois feridos no incêndio de Setúbal, oito feridos no incêndio de Setúbal, sete bombeiros devido à exaustão e uma oitava pessoa, um civil, por inalação de fumos. O líder do CHEGA pede ao primeiro-ministro que apreenda com os erros do ano passado na gestão dos fogos rurais. Apelo de André Ventura numa conferência em Lisboa. O líder do CHEGA critica a deslocação de Luís Montenegro ao Canadá para assistir ao jogo de Portugal numa época crítica para os incêndios no país.

Não é uma boa imagem o país estar a arder e o primeiro-ministro estar fora do país, seja em festas de futebol, seja em festas do Pontal. Não é uma boa imagem. E as pessoas não gostam disso, nem gostam de sentir que aqueles que têm a obrigação de os representar, mas sobretudo de coordenar esforços da administração pública, estão numa festa qualquer ou num evento qualquer, por mais relevante que ele seja do ponto de vista simbólico e do ponto de vista nacional.

Já sobre Portugal ter acionado o mecanismo europeu de proteção civil devido aos incêndios, André Ventura diz que é o reconhecimento do primeiro-ministro de que no ano passado fez as coisas mal. A Proteção Civil subiu para o nível máximo o estado de prontidão dos meios de combate a incêndios para as regiões Centro e Sul do país. O comandante operacional nacional da Proteção Civil, Mário Silvestre, diz que a decisão se deve às previsões para o estado do tempo durante as próximas horas.

As condições meteorológicas que eu referi fizeram com que, durante a reunião do Centro de Coordenação Operacional, que decorreu hoje pelas 10h30, tivesse sido decretado o nível três de empenhamento para a zona mais a norte e toda a faixa central do território nacional esteja em nível quatro de empenhamento, o mais severo, o mais grave de uma escala de quatro, bem como também o Algarve, que está também em nível de empenhamento nível quatro. Para isto, foram decretados um conjunto de pré-posicionamento de meios de reforço de nível nacional, bem como o pré-posicionamento de meios de reforço sub-regionais.

Mário Silvestre, o comandante operacional nacional da Proteção Civil, na conferência de imprensa da Proteção Civil ao início da noite desta sexta-feira. No norte, o estado de prontidão também aumentou do nível dois para o nível três. Passamos à atualidade internacional. O Supremo Tribunal Federal do Brasil estendeu a prisão domiciliar humanitária de Jair Bolsonaro. A decisão foi assinada pelo juiz Alexandre de Moraes, que atendeu ao pedido da defesa do antigo presidente brasileiro. Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado em 2022, cumpre prisão domiciliar desde março, na sequência de problemas de saúde. O tribunal considerou que continuam a existir razões humanitárias para manter a medida, sem fixar, no entanto, um novo prazo para a revisão da decisão. Na mesma determinação, o STF ordenou ainda a apreensão das armas de fogo registradas em nome de Bolsonaro e deu 48 horas ao antigo presidente do Brasil para entregar o armamento. Na Venezuela, subiu para 2.645 o número de vítimas mortais provocadas pelo duplo sismo que atingiu o país na semana passada. O último balanço das autoridades venezuelanas dá ainda conta de mais de 12,6 mil feridos. Num comunicado publicado nas redes sociais, o presidente do Parlamento da Venezuela, Jorge Rodríguez, adianta ainda que cerca de 15 mil pessoas ficaram desalojadas. Quanto ao número de desaparecidos, os dados continuam a ser incertos. As autoridades, que decretaram sete dias de luto nacional, evitam divulgar um balanço oficial, mas as Nações Unidas estimam que o número de pessoas desaparecidas ronde as 50 mil. Também o número de portugueses e lusodescendentes mortos subiu esta sexta-feira para 89. Segundo o mais recente balanço do Ministério dos Negócios Estrangeiros, há ainda registro de 60 desaparecidos. Entre as 89 vítimas mortais, 77 tinham também nacionalidade venezuelana. Do total, 17 eram crianças e 72 eram adultos. Rumamos ainda neste jornal às Américas para falarmos sobre o mundial. Acabou o sonho para Cabo Verde no mundial de futebol, neste campeonato do mundo. Os Tubarões Azuis foram eliminados pelos atuais campeões do mundo, a Argentina, mas conseguiram levar o jogo a prolongamento. Após 120 minutos de futebol em Miami, a seleção de Messi venceu por 3 x 2 e está nos oitavos de final. Agora vai encontrar o Egito nos oitavos de final. Na reta final dos oitavos, ainda se joga o Colômbia-Gana, que se defrontam para conquistar o último lugar nessa fase seguinte da competição. Atento a este jogo está o Diogo Varela, aqui comigo em estúdio. Diogo, o marcador marca a favor da Colômbia numa altura em que a primeira parte entra nos cinco minutos finais.

Sim, já está quase a acabar a primeira parte. A Colômbia vence por uma bola a zero. O gol foi apontado ao minuto 14 por Jhon Arias, mas mais do que o gol, o destaque para a assistência, que tem toque sportinguista. Luiz Suárez, o avançado do Sporting e melhor marcador do Campeonato Português, fez um belo cruzamento para a finalização de Jhon Arias, o jogador colombiano que atua no Palmeiras do Brasil. Uma primeira parte que já teve um bocadinho de tudo. Desde logo, duas lesões por ordem física na frente de ataque da Colômbia. Se Suárez está em campo, foi porque o colega de equipa Jhon Córdoba se lesionou. Suárez foi lançado a partir do banco por parte de Néstor Lorenzo. Já do lado de Carlos Queiroz, o selecionador do Gana, a mesma situação. Lesionou-se o defesa Marvin Senaya para a entrada de Alidu Seidu. O Gana que está a ter muitas dificuldades para chegar à baliza colombiana. A seleção "cafetera" vai justificando essa vantagem com 38 minutos decorridos em Kansas City. Resta dizer, Hugo, que o vencedor deste Colômbia-Gana vai encontrar a Suíça nos oitavos de final.

O Diogo Varela que está e vai estar a acompanhar esta partida entre a Colômbia e o Gana, numa altura em que a Colômbia leva a melhor frente ao Gana de Carlos Queiroz. Ponto final neste jornal das 3:00. O essencial da informação está de regresso às 3:30.