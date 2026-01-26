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Na cidade de Viseu. Notícias às 19h, na Rádio Observador, uma edição da jornalista Carla Jorge Carvalho. A menos de duas semanas para nova ida às urnas, os dois candidatos já estão na estrada para a campanha oficial da segunda volta das presidenciais. Isto numa altura em que António José Seguro continua a somar apoios à direita e André Ventura volta a acusar o adversário de fugir ao debate. Hoje é o segundo dia oficial de campanha, mas os candidatos voltaram à estrada logo após os resultados eleitorais da primeira volta. António José Seguro tem dedicado cada dia a um tema em específico. Já falou, por exemplo, sobre segurança e defesa, também sobre o apoio aos idosos. Hoje encontra-se com especialistas sobre prevenção e combate à corrupção, na sede da Transparência Internacional Portugal, em Lisboa. É o que indica a agenda do candidato apoiado pelo Partido Socialista. Já André Ventura tem feito as tradicionais arruadas. Hoje vai estar em Évora e em Setúbal, é o que indica a agenda do candidato apoiado pelo CHEGA para este segundo dia oficial de campanha.

E como disse há pouco, António José Seguro continua a somar apoios à direita. Desta vez é Paulo Portas. O antigo presidente do CDS afirma que vai votar em Seguro no dia 8 de fevereiro e fala numa escolha fácil.

Paulo Portas deixa vários elogios a António José Seguro. Defende que foi um político decente num momento muito difícil para Portugal, quando o país estava sob a intervenção da Troika. O antigo vice-primeiro-ministro afirma também que Seguro é o único candidato capaz de unir o país e, pelo meio, critica André Ventura.

Votarei no candidato moderado. Não me parece, de todo, que o outro candidato, aquele senhor que grita muito, fosse para a Presidência da República unir o que quer que fosse, porque ele só sabe dividir, pôr uns contra os outros, dividir a nação em tribos, em raças, em etnias, em confissões religiosas, e isso é o contrário da função presidencial. Nós já temos Trump à frente dos Estados Unidos e, portanto, do Ocidente. Escusamos de ter uma imitação de Trump em Portugal.

Paulo Portas, no espaço de comentário da TVI, a declarar o apoio a António José Seguro na segunda volta das presidenciais. Somam-se assim os apoios ao candidato socialista, com destaque para as figuras da direita que têm vindo a público revelar que vão votar em Seguro, em detrimento de Ventura.

Entretanto, André Ventura volta a acusar António José Seguro de não se comprometer com nada e compara a campanha do adversário a um desfile. O candidato insiste ainda na necessidade de alterar a Constituição.

André Ventura usou uma notícia do Correio da Manhã sobre políticos que acumulam duas pensões vitalícias, como é o caso de Armando Vara, para lançar um desafio a António José Seguro.

Nós hoje soubemos, através de um dos jornais, que as subvenções vitalícias continuam a ser pagas aos políticos e aos antigos titulares de cargos públicos, mas que há uns que não recebem uma, recebem duas. Ora, eu quis fazer uma revisão constitucional e o presidente é o guardião da Constituição e o meu opositor acusou-me de querer mudar a Constituição. Pois eu queria lançar aqui o apelo e a pergunta ao António José Seguro: ele concorda que se continuem a receber subvenções vitalícias, pessoas que exerceram cargos públicos há não sei quantos anos. Algumas delas estão presas, como é o caso de Armando Vara, e recebe não uma, mas duas subvenções vitalícias. Ou seja, faz sentido que isto aconteça no sistema político hoje ou faz sentido mudarmos a Constituição para isso? É uma pergunta que eu gostava mesmo que o António José Seguro respondesse.

Declarações de André Ventura numa arruada nas Caldas da Rainha, onde vive António José Seguro. O candidato apoiado pelo CHEGA deixou ainda mais provocações ao adversário.

Parece hoje é que eu estou em confronto só comigo próprio, porque eu falo durante a manhã ou durante a tarde, faço perguntas, deixo questões, o outro candidato não quer saber. O outro candidato só diz assim: "Temos que lutar contra o fascismo, temos que lutar contra o racismo, contra aqueles que semeiam divisão". Eu sinto-me um bocado numa campanha eu comigo próprio, porque tem medo, porque não tem nada para dizer e porque sabe que qualquer confronto agora será mostrar ao país aquilo que é, uma pessoa sem ideias nenhumas, uma pessoa que está na mão do sistema de interesse nacional, sobretudo do sistema de interesse bipartidário, PS, PSD, uma pessoa que não tem nada a acrescentar.

André Ventura, ontem ao final da tarde, numa arruada nas Caldas da Rainha, o candidato apoiado pelo Chega avisa que seguro vai ter de responder a estas questões no debate de amanhã nas televisões.

Entretanto, Carla, uma informação importante para os eleitores. Já está aberto o período de inscrição para o voto antecipado em mobilidade.

A inscrição abriu ontem e prolonga-se até quinta-feira. Pode ser feita por via postal ou eletrónica no site votoantecipado.pt. O ato eleitoral está marcado para o dia 8 de fevereiro. Quem não conseguir votar no local onde está recenseado nesse dia, pode votar antes, antecipadamente, no próximo domingo, dia 1 de fevereiro. Nesse dia, os eleitores podem ir às urnas no município do país que escolherem no ato de inscrição.

A região Norte do país já está a sentir os primeiros efeitos da passagem de uma nova depressão por Portugal continental. Chuva, neve, vento forte e agitação marítima marcam o início desta semana.

Os distritos de Braga, Viana do Castelo e Vila Real já estão com aviso laranja do IPMA. Os efeitos da depressão Joseph hão de estender-se ao resto do território na próxima noite e continuar, pelo menos até ao fim de semana. É o que indica em comunicado o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Além da chuva forte e da trovoada, a partir de amanhã prevê-se queda de neve, não só na Serra da Estrela, mas também nas regiões Norte e Centro e na Serra de São Mamede. A partir de amanhã também espera-se vento forte e ondas que podem chegar aos 12 metros.

Donald Trump garante que a Casa Branca está a investigar a morte de Alex Preti às mãos do ICE, a Polícia Anti-Imigração, este fim de semana em Minneapolis.

Esta é a segunda morte às mãos da Polícia de Imigração norte-americana. É a terceira pessoa baleada. Alex Preti, enfermeiro de 37 anos, morreu baleado enquanto protestava contra as operações da Polícia de Imigração norte-americana. De acordo com o Wall Street Journal, Donald Trump garante que vai apurar todas as responsabilidades, mas mais uma vez recusa criticar a atuação de força do ICE. Nesta entrevista de cinco minutos ao jornal norte-americano, o presidente dos Estados Unidos criticou ainda a vítima por ter alegadamente empunhado uma arma durante os protestos. Mas João Costa Campos, o que sabemos verdadeiramente sobre este segundo homicídio?

Tudo começou, Carla, numa manifestação contra precisamente a Polícia de Imigração no estado do Minnesota, onde semanas antes tinha sido morta uma outra pessoa pela mesma força. Renee Good foi baleada na cara pelos agentes da Força de Imigração norte-americana. A manifestação escalou rapidamente depois da tentativa por parte das autoridades de dispersar esta multidão. No meio dos confrontos entre manifestantes e autoridades, uma pessoa foi empurrada para o chão e é aqui que entra Alex Preti. Tentou defender esta pessoa que estava a ser agredida pelas autoridades. Como resposta, um dos agentes usou gás pimenta e o enfermeiro foi prontamente rodeado por outros agentes federais que o atiraram ao chão para depois o balearem com 12 tiros.

Mas João, nesta altura existem duas versões contraditórias sobre o que aconteceu.

Uma oficial e outra das testemunhas que estavam no local. Por um lado, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos diz que Alex Preti foi baleado porque se dirigiu aos agentes com uma arma de fogo e que depois de ser detido resistiu de forma violenta e que os agentes apenas o balearam por temerem pela vida. A secretária da Segurança Interna norte-americana diz que se tratou de uma questão de defesa pessoal. É verdade que a polícia local do Minnesota confirmou que o enfermeiro de 37 anos tinha licença de porte de arma no Minnesota, mas os vídeos não permitem identificar se realmente tinha uma arma no momento em que foi detido pelas autoridades. O The Guardian avança, por outro lado, que as testemunhas que assistiram ao momento da morte de Preti garantem que o enfermeiro não usou nenhuma arma. Dizem que os agentes puxaram o homem para o chão e que não reagiu, apenas tentava ajudar a mulher que estava a ser agredida pelos agentes.

A condenação, sobretudo depois das imagens, chegou rápido por parte de várias figuras públicas e políticas, caso dos antigos presidentes Barack Obama e Bill Clinton.

São algumas das figuras que pedem um travão à Polícia de Imigração e uma investigação pelas duas mortes e pelos vários abusos de poder registados, como detenções sem mandado de um juiz e abordagens violentas por parte dos agentes desta força, que já balearam até agora três pessoas. Aos antigos presidentes norte-americanos juntam-se ainda vários congressistas democratas e alguns republicanos. Isto no dia, Carla, em que começa a audiência em tribunal sobre o pedido de previdência cautelar submetido por parte do governador do estado do Minnesota para restringir as operações do Serviço de Imigração dos Estados Unidos no estado do Minnesota.

João Costa Campos, com o que sabemos neste momento sobre a morte de Alex Preti, baleado mortalmente pelo ICE, a Polícia Anti-Imigração dos Estados Unidos, a acompanhar também as reações políticas e as críticas a Donald Trump.

Este é o tema da história do dia, já disponível em podcast e no site do Observador. São agora 07h09, Carla, aqui outras notícias estão em destaque neste início de semana.

O antigo dirigente do Chega, Nuno Pardal Ribeiro, começa hoje a ser julgado no Tribunal de Cascais por dois crimes de recurso à prostituição de menores. Nuno Pardal Ribeiro terá praticado atos sexuais com um menor de 15 anos a troco de dinheiro, sendo que sabia da idade do jovem. De acordo com a acusação, o Ministério Público pretende que Nuno Pardal Ribeiro seja também proibido de exercer funções públicas ou privadas que envolvam contacto com menores. Foi libertada a luso-venezuelana Carla da Silva, condenada a mais de 20 anos de prisão na Venezuela. O anúncio é feito pelo Ministério Português dos Negócios Estrangeiros. Em comunicado, a tutela de Paulo Rangel garante que está a acompanhar o caso e em contacto com a família. Carla da Silva estava presa desde 2020, condenada a 21 anos de prisão por conspiração e associação para cometer crimes. O governo de Delcy Rodríguez, no poder desde a captura de Nicolás Maduro, já prometeu um número Significativo de libertação de presos políticos. O Benfica venceu o Estrela da Amadora, no Estádio da Luz, por 4x0. Os encarnados continuam em terceiro lugar do campeonato, com 45 pontos. Mantém a distância para o Sporting, que também venceu este fim de semana. Já o Braga goleou em casa o Alverca, 5x0. Hoje é a vez do Futebol Clube do Porto entrar em campo. Os Dragões recebem o Gil Vicente no encerramento da jornada 19 do campeonato. O jogo está marcado para as 20h15 com relato aqui na Rádio Observador. E aqui também já está disponível o votômetro para a segunda volta das eleições presidenciais.

Pois é, como tem sido hábito. É uma ferramenta interativa para ajudar os eleitores a perceberem com que candidato se relacionam mais.

E como? Com perguntas como, por exemplo: a Constituição deve ser alterada? O presidente deve vetar uma lei que legalize a eutanásia? Ou os criminosos mais violentos devem ser punidos com maior severidade? São algumas das perguntas. Depois, no final, o votômetro ajuda-nos a perceber se estamos mais próximos de António José Seguro ou de André Ventura.

E agora temos mais uma novidade: a votrologia.

A votrologia. Eu já fiz a votrologia.

Já fez a gira?

Já.

Só sabemos no fim, não é?

Só sabemos o fim exato, mas no fundo é tentar prever as transferências de voto através das transferências de voto dos candidatos que ficaram pelo caminho para os dois candidatos que continuam a corrida.

Exatamente.

E a partir daí depois dá-nos os resultados.

Portanto, antecipamos os resultados, atribuindo as percentagens de voto ao António José Seguro ou para outro, e jogar com essa questão do eleitorado dos outros candidatos. O André não fez nada disso.

Tanto a votrologia e o votômetro estão em destaque claro.

É verdade. E atenção, fazer um e outro não impede de votar depois.

Como vai.