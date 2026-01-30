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Cidade de Viseu. Jornal das 7, na Rádio Observador, uma edição da jornalista Carla Jorge Carvalho. A luz começou a voltar a algumas zonas de Leiria ao início da noite. As comunicações também começam a voltar lentamente, graças a geradores que estão a ser instalados junto a serviços públicos.

A cidade de Leiria estava há 40 horas isolada, sem energia nem comunicações, por causa dos danos causados pela passagem da depressão Christine. Mas, lentamente, a rede elétrica começa a ser reposta. Ao que apurou o Observador, a luz voltou em algumas zonas da cidade ontem à noite e também começaram a aparecer os primeiros sinais de algumas redes móveis que estavam embaixo até agora. O restabelecimento da energia elétrica está a ser assegurado de forma provisória, graças a geradores, sendo que o presidente da Câmara de Leiria já avisou que ainda pode demorar até a energia voltar totalmente. Vamos em direto até Leiria, ao encontro da repórter Nadine Soares. Nadine, bom dia. Que cenário nos podes descrever esta manhã?

Bom dia. Esta manhã fiz o caminho da Nazaré até Leiria e deu para passar de carro em algumas localidades bastante afetadas, como por exemplo a Marinha Grande. Apesar das estradas escuras, sem iluminação e rede, era possível ver o rastro de destruição deixado pela tempestade. Já a chegar a Leiria, vemos uma cidade a acordar, a tentar retomar aos poucos a normalidade. Ainda é cedo, há pouca gente na rua, mas, por exemplo, alguns postos de combustível e de abastecimento já com luz e a funcionar, o que tínhamos indicação de que não estava a acontecer no dia de ontem. E também alguns supermercados que começam a ligar as luzes e a funcionar por volta desta hora. Foram os poucos pontos de luz que encontrei durante este caminho até ao quartel dos Bombeiros Sapadores de Leiria, o sítio onde me encontro neste momento, com acesso a um gerador de rede para conseguir fazer este direto. No entanto, no caminho até este quartel, consegui apanhar alguns pequenos sinais de rede nalgumas zonas da cidade. São sinais instáveis, mas, para já, com algumas melhorias nas comunicações. É um acordar calmo esta hora em Leiria, mas já com esta pequena esperança, com estes sinais de rede para estes residentes que querem deixar de estar isolados depois dos efeitos da tempestade Christine. Como dizia, um acordar calmo, mas vamos ver como corre o resto do dia. Para já, pequenos pontos de luz a serem registados a esta hora.

Pequenos sinais de esperança aqui registados pela Nadine Soares, que ao longo do dia vai continuar em Leiria a acompanhar os trabalhos de limpeza e de recuperação. O abastecimento de água também deve começar a chegar a algumas freguesias durante o dia de hoje, depois de terem sido colocados geradores em pontos estratégicos da cidade. Nesta altura, 340 mil clientes da E-Redes continuam sem eletricidade em casa. A esmagadora maioria destes clientes está precisamente em Leiria. Já Coimbra tem cerca de 10 mil casas sem luz e continua a registar centenas de ocorrências relacionadas com desalojados, inundações e queda de árvores.

Perante tudo isto, o governo vai estar hoje em peso a visitar as zonas mais afetadas pela passagem da depressão. O comissário europeu da Energia e Habitação também vai estar no terreno, numa altura em que Luís Montenegro destaca a importância da União Europeia para o apoio a Portugal.

As presidentes da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu já vieram dizer que estão solidárias com Portugal e sublinham que Bruxelas está disponível para ajudar no esforço de recuperação. Numa publicação na rede social X, o primeiro-ministro agradece, lembra que a ajuda da Europa é muito importante para a concretização do apoio rápido e efetivo às populações afetadas, numa altura em que Leiria está em estado de calamidade. É neste contexto que vem hoje a Portugal o comissário europeu da Energia e Habitação. Vai estar a visitar as zonas mais afetadas do Conselho da Marinha Grande esta manhã, com o ministro da Presidência e com a ministra do Ambiente. António Leitão Amaro segue depois para o Hospital de Leiria, onde vai ter a companhia da ministra da Cultura e da secretária de Estado da Saúde. À tarde, está prevista uma outra visita ao Hospital da Figueira da Foz e depois uma ida ao Parque Industrial de Pombal. Ontem, o primeiro-ministro visitou ele próprio as zonas mais afetadas para contabilizar prejuízos e avançar com a recuperação.

Ana Abrunhosa, presidente da Câmara de Coimbra e vice-presidente da Associação de Municípios, apela a todos os autarcas para que preencham rapidamente os formulários de levantamento dos dados.

Ana Abrunhosa lembra que quanto mais rápido chegar essa informação, melhor será.

Há um formato que está no site da CCDR, uns mapas que devemos preencher, que são fundamentais para qualquer candidatura. Seja a fundos europeus, seja a outro tipo de fundos, os formulários são sempre os mesmos, as nossas equipas das câmaras municipais, com o apoio da comunidade intermunicipal, já está também a dar apoio aos municípios. Quanto mais rápido for esse levantamento dos danos e enviarmos para o governo, mais rapidamente também o governo sabe quanto é que precisa nas linhas de apoio.

Ana Abrunhosa, autarca de Coimbra, é também vice-presidente da Associação Nacional de Municípios, que acompanhou ontem o primeiro-ministro na visita às áreas afetadas. Revela ainda que a Câmara de Lisboa ofereceu ajuda e agradece a solidariedade de todos os corpos de bombeiros que têm estado no terreno.

E hoje, no Explicador, recebemos Rui Silva, porta-voz da Associação Nacional de Agentes e Corretores de Seguros. É para ouvir, como sempre, logo a seguir ao Jornal das Nove. Mais uma vez, a agenda da campanha dos candidatos presidenciais é alterada por causa do mau tempo. André Ventura mudou de planos para esta manhã.

Tinha previsto uma arruada em Espinho às 11h30. Por causa das condições meteorológicas, vai antes participar numa recolha de bens para as populações afetadas pela tempestade ao largo da Câmara Municipal de Espinho. Esta era a primeira ação de campanha de hoje de André Ventura, que vai estar à tarde na Póvoa de Varzim. Ontem, o candidato apoiado pelo CHEGA visitou a cidade de Leiria. Foi lá que defendeu que os políticos devem ir ao terreno e ouvir as pessoas. António José Seguro continua a ter uma agenda com menos ações de rua e mais visitas a empresas ou instituições. É o caso desta sexta-feira: vai estar em São João da Madeira, no Centro de Formação Profissional da Indústria do Calçado. Passa depois por Oliveira de Azeméis e Viseu.

António José Seguro, que volta a receber mais apoios públicos. Henrique Gouveia Melo anunciou que vota útil no candidato socialista.

Num comunicado noticiado pelo Expresso, o almirante explica que encara a escolha na segunda volta das presidenciais como um voto útil ao serviço de Portugal. Conta que avaliou o posicionamento dos candidatos e concluiu que André Ventura pretende afirmar-se, sobretudo, como alternativa de governo e não como chefe de Estado. Depois de, durante a campanha, ter feito muitas críticas a Seguro, chegou a chamar-lhe líder fraco, até Miss Mundo, agora diz que vota nele com coerência democrática. Com esta declaração de Gouveia e Melo, António José Seguro tem o apoio dos três candidatos mais votados, que não passaram à segunda volta, a que se juntam ainda Catarina Martins, António Filipe e Jorge Pinto.

E também o apoio do ex-presidente da República, António Ramalho Eanes.

Sim, os dois estiveram ontem reunidos em Lisboa. Depois desse encontro e numa nota à Agência Lusa, Ramalho Eanes diz que se identifica com Seguro no pensamento democrático e no entendimento sobre as competências e o exercício da função de chefe de Estado.

Carla, numa altura em que nos aproximamos das eleições, as sondagens continuam a dar vantagem a António José Seguro, mas com André Ventura a subir.

É uma tendência que se tem verificado. Começamos com a sondagem do ICT e CS para a SIC Expresso, dá 51% das intenções de voto a António José Seguro e 27% a André Ventura, sem distribuição de indecisos. Já com a distribuição de indecisos, o resultado de António José Seguro sobe para 66%, ao passo que o de André Ventura seria de 34%. A vantagem de Seguro nesta segunda volta explica-se, de acordo com a sondagem, pela transferência de votos dos eleitores de Luís Marques Mendes e de Henrique Gouveia e Melo. Cerca de 70% dos que votaram nestes dois candidatos na primeira volta pretendem agora votar no antigo secretário-geral do PS. De acordo com o mesmo estudo, em todas as faixas etárias e grupos socioeconômicos, António José Seguro é o favorito para vencer as eleições, incluindo até nos jovens.

A sondagem diária da Pitagórica para a TVI, CNN, JN e TSF também dá vantagem a António José Seguro, mas aqui com uma ligeira queda.

Ao terceiro dia, Seguro continua a liderar a corrida, mas agora com 59% e cai pela primeira vez abaixo dos 60. André Ventura tem uma subida para os 28% das intenções de voto. Este é também o primeiro dia em que o debate entre os dois candidatos é tido em conta na sondagem diária. Seguro e Ventura registam assim uma aproximação de 4,7 pontos percentuais, quando estamos a 10 dias da segunda volta, marcada para 8 de fevereiro.

Morreu o cineasta e realizador João Canijo. Tinha 68 anos, foi um dos maiores nomes do cinema e da cultura em Portugal.

A CNN avançou com a notícia. O Observador confirmou, entretanto, junto da produtora Midas, a causa da morte terá sido um ataque cardíaco. Recordamos agora o percurso de João Canijo com a ajuda do Carlos Pedro.

João Canijo nasceu em 1957, no Porto. Dedicou-se ao cinema a partir da década de 80, primeiro como assistente de realização de nomes como Manuel de Oliveira, Paulo Rocha e Wim Wenders. Assinou em 1988 a primeira longa-metragem intitulada "Três Menos Eu". Dois anos depois, realizou a série televisiva "Alentejo sem Lei". Ao longo da carreira, venceu três Globos de Ouro de melhor filme em 2005, 2012 e 2014. Mais recentemente, em 2023, levou para casa o prêmio Urso de Prata no Festival de Berlim, graças à longa-metragem "Mal Viver".

É por isso um nome muito importante da cultura portuguesa, Carlos, uma morte que já motivou várias reações.

E uma das primeiras chegou precisamente do candidato à Presidência da República, António José Seguro. Fala num cineasta maior, cuja obra ensinou a encarar a vida sem complacência, mas sempre com humanidade. Palavras de António José Seguro, que lamenta ainda a morte de João Canijo, lamenta que deixe um vazio imenso no cinema português. Também o líder do PS, José Luís Carneiro, lamenta a morte de um dos maiores criadores do cinema português e ainda a Academia Portuguesa de Cinema, que antecipa que Canijo vai continuar a influenciar gerações de cineastas e espectadores.

Carlos Pedro a recordar o percurso e obra de João Canijo, esta morte inesperada ontem, aos 68 anos.

São agora 7h10, Carla, aqui outras notícias estão em destaque nesta manhã de sexta-feira

O Parlamento debate hoje projetos de lei do PS, Iniciativa Liberal, Livre e PAN relacionados com a Lei de Bases do Clima. A IL quer tirar da lei a referência à emergência climática e eliminar restrições na exploração de petróleo e gás em Portugal, enquanto PS, Livre e PAN apresentam projetos de lei para reforçar as leis climáticas. Nos Estados Unidos, estão marcados para hoje protestos contra a política migratória de Donald Trump e a conduta dos agentes de polícia de imigração. Um dia nacional sem aulas, sem trabalho e sem compras contra o ICE é o mote do protesto que deverá ocorrer em várias cidades do país. Futebol Clube do Porto e Sporting Braga estão diretamente apurados para os oitavos de final da Liga Europa. Os Dragões venceram ontem à noite os escoceses do Glasgow Rangers por 3 x 1, no Estádio do Dragão. Já os bracarenses precisaram apenas de um empate nos Países Baixos, diante dos Go Ahead Eagles, para garantir a qualificação. O Benfica fica a conhecer hoje o adversário no playoff de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões. O sorteio, em Nyon, na Suíça, está marcado para o meio-dia, hora de Lisboa. Pela frente, o Benfica terá ou o Real Madrid ou o Inter de Milão. Voltamos ainda aos efeitos da depressão Kristin em Leiria. Como já demos aqui conta, a luz voltou a algumas zonas da cidade ontem à noite e, por isso mesmo, reabriu o primeiro restaurante.

E a história é contada pelo Pedro Jorge Castro, que tem estado em Leiria, num artigo que faz manchete a esta hora no site do Observador. O restaurante fica em frente ao quartel dos bombeiros, onde um gerador da E-Redes começou a abastecer provisoriamente algumas casas e estabelecimentos à volta.

E é uma mudança tão simples e tão importante. Os donos ficaram obviamente muito contentes, falam num grande momento de felicidade. Depois de 36 horas às escuras, dezenas de pessoas puderam voltar a sentar-se outra vez num restaurante em Leiria e fazer algo tão simples como comer uma refeição quente. Beber um café, usar a internet. Aliás, uma das clientes fazia anos e apesar de não haver muito ânimo para festas, o regresso à luz foi mesmo uma prenda.

Damos como adquirido tudo isso e depois quando ficamos sem.

Tivemos um pequeno apagão.

Pois foi o que nos deu.

Neste caso, é um grande apagão.

É um grande apagão. Esta reportagem faz manchete, como disse, a esta hora no site do Observador e pode também ser ouvida na história do dia de hoje, que já está disponível.