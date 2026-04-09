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Notícias às 19h, na Rádio Observador, uma edição da jornalista Carla Jorge Carvalho. O primeiro-ministro aumenta a pressão sobre a UGT e avisa que o chumbo da nova lei laboral seria indesculpável. A central sindical reúne-se hoje para decidir se dá ou não luz verde à reforma.

A reunião do Secretariado Nacional da UGT está marcada para esta manhã. A central sindical vai ouvir os 68 membros sobre o destino da proposta de alteração à lei laboral. O Observador já tinha avançado que as confederações patronais deram o sim à mais recente proposta da ministra do Trabalho para a reforma do trabalho. Falta apenas a luz verde da UGT. O primeiro-ministro Luís Montenegro elogia as negociações, defende a reforma e faz também um apelo aos trabalhadores.

Será, de facto, indesculpável que o país não aproveite esta oportunidade para criar as condições para podermos pagar melhores salários, para podermos ter empresas mais competitivas, para podermos reter a nossa juventude, a nossa capacidade de trabalho em Portugal e podermos, portanto, seguir em frente, virar esta página e nos abalançarmos a outros fatores de competitividade para também por essa via, darmos condições às empresas e ao trabalho poder sair mais valorizado.

Luís Montenegro, no Conselho Nacional do PSD, que decorreu ontem à noite. A versão atual do pacote laboral vai ser votada hoje pela UGT.

O primeiro-ministro alerta também para os efeitos da guerra no Médio Oriente, na economia nacional e admite o regresso aos défices.

Montenegro reconhece que a atual situação internacional inspira cuidados e que a economia portuguesa pode vir a ressentir-se. O primeiro-ministro garante que o governo vai tomar todas as medidas necessárias para ajudar os portugueses, mesmo que para isso seja preciso passar dos resultados positivos para os défices.

Não temos nenhuma obsessão com os superávits do orçamento, nem por estar consecutivamente a superar expectativas. Sempre que o fizermos, será um bom sinal, mas nunca o vamos fazer à custa de sofrimento das pessoas. Nós vamos fazê-lo à custa dos resultados concretos da nossa economia. Se algum dia for preciso sacrificar esse resultado para que as pessoas sofram menos impacto e para que a economia também possa suster impactos mais negativos, nós tomaremos as medidas respetivas, porque felizmente, hoje em dia, para Portugal, se tivéssemos um pequeno déficit, continuávamos a ser, mesmo assim, os campeões da estabilidade financeira e económica na Europa.

Luís Montenegro, num discurso que arrancou o Conselho Nacional do PSD nesta reunião ontem à noite, foi aprovada com apenas uma abstenção a realização de diretas para a escolha do presidente do partido no dia 30 de maio. Foi também aprovada a realização do congresso a 20 e 21 de junho na Anadia.

O Presidente da República continua hoje a presidência aberta na região Centro, desde segunda-feira, que António José Seguro tem estado a visitar os locais mais afetados pelas tempestades.

Vai estar esta manhã a celebrar o Dia do Combatente no Mosteiro da Batalha. Segue depois para o distrito de Leiria, onde vai continuar até amanhã. Para hoje estão previstas visitas a Meirinhas, em Pombal, Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Alvaiázere. Seguro dedicou o dia de ontem ao distrito de Coimbra, onde esteve acompanhado por dois ministros, o da Agricultura e mais tarde a ministra do Ambiente. O Presidente da República insistiu na necessidade dos apoios chegarem rapidamente às pessoas, empresas e autarquias.

Carla, António José Seguro tomou posse há exatamente um mês e são muitas as diferenças em relação ao anterior Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Na forma e no conteúdo. O Observador acompanhou com 10 anos de distância os primeiros três dias de Marcelo e de Seguro no terreno, fora do Palácio de Belém e em contacto com a população. Os dois gostam de estar com as pessoas, mas o estilo e as intenções são completamente diferentes, João Gama.

Um é mais intimista e popular, o outro é mais formal e institucional. Ambos escolheram o mês de abril para a primeira ida ao terreno. António José Seguro recuperou o nome das presidências abertas. Marcelo chamou à iniciativa Portugal Próximo. Desde logo, há uma enorme diferença. Seguro só fala uma vez por dia com os jornalistas, sempre de microfone fixo, com uma distância de segurança. Só ao terceiro dia da presidência aberta é que manifestou disponibilidade para responder sobre outros temas. Marcelo chegava a falar três a cinco vezes por dia, sempre pronto para apartes, metáforas políticas, sobretudo perante os microfones da rádio e da televisão. Na relação com os jornalistas, Seguro é, como Marcelo, cordial, por vezes até brincalhão, mas de forma educada. Recusa sempre responder a perguntas paralelas. Já Marcelo não só respondia, como dava caludços, beijo na cabeça ou roubava a esponja dos microfones.

João, há também muita curiosidade para saber como será a relação entre o presidente e o governo. Se Marcelo queria descrispar no início do primeiro mandato, Seguro quer pressionar.

Quer que o governo de Montenegro acelere os apoios às regiões afetadas pelo mau tempo. Há 10 anos, Marcelo queria de alguma forma legitimar o primeiro governo de Costa e arrefecer o clima de tensão que se vivia entre o PSD de Passos e o governo da Geringonça. Mas a primeira presidência de Marcelo Rebelo de Sousa e a primeira de Seguro têm também pontos em comum. O ex-presidente queria chamar a atenção para um interior esquecido e por isso escolheu o Alentejo. Já o atual chefe de Estado quer mostrar uma região afetada pela tempestade. Marcelo também obrigou António Costa a deslocar-se a Évora para a reunião semanal. Agora, Seguro também pediu a Montenegro que se deslocasse na terça-feira a Tomar. Marcelo e Costa já tinham uma boa relação há anos, enquanto Luís Montenegro aproveitou a ida a Tomar para se desfazer em elogios a António José Seguro.

E João, naturalmente, temos também de falar das selfies.

Pois temos. Uma das palavras mais associadas à presidência de Marcelo Rebelo de Sousa, que cumprimentava todas as pessoas com quem se cruzava, dava abraços prolongados, apertos de mão. A promessa de ser o presidente dos afetos acompanhou-o até ao fim do mandato. Já António José Seguro também procura estar próximo dos cidadãos, mas a conversa é sempre sobre os problemas, as casas que se perderam ou as dificuldades das empresas. Também na relação com o partido de origem, a diferença é enorme. Rebelo de Sousa fez várias referências ao facto de ser militante suspenso do PSD e mostrava orgulho de ser laranjinha. António José Seguro evita por completo qualquer relação com o Partido Socialista.

João Gama, à procura das diferenças entre o atual e o anterior presidente da República e que ajudam a perspetivar o que será o novo presidente no cargo.

Este é um artigo assinado pelo editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes, e que está em destaque a esta hora. O inquérito criminal ao caso das mães despedidas do Bloco de Esquerda está ainda em investigação. Os bloquistas afirmam que ainda ninguém foi contactado e uma das mulheres visadas também garante que não sabe em que ponto está o processo.

O caso remonta a janeiro de 2025, ano passado. Em causa, o despedimento de cinco trabalhadoras que tinham sido mães há pouco tempo, algumas delas em período de amamentação. O Observador avançou na altura que o Ministério Público abriu um inquérito criminal ao caso e Mariana Mortágua, então líder do Bloco, negou ilegalidades nos despedimentos, mas admitiu erros durante o processo. Este é o tema do Onde Para o Caso, da Rádio Observador. Inadinho Soares, há várias novidades.

O Ministério Público avança à Rádio Observador que o inquérito ainda está em fase de investigação e sob segredo de justiça. Quer isto dizer que ainda estão a ser recolhidas provas e que não há uma acusação formal. É uma fase em que as pessoas envolvidas já podem ser ouvidas. No entanto, fonte do Bloco de Esquerda revela que o partido não recebeu qualquer comunicação, até agora, do Ministério Público e reitera que a lei foi sempre cumprida. Esta fonte responde em nome da atual direção, liderada por José Manuel Pureza, e também da antiga coordenadora Mariana Mortágua. A Rádio Observador contactou também Érica Postiço, uma das mães despedidas pelo Bloco de Esquerda, que na altura foi a única a falar publicamente do caso. A antiga funcionária criticou o Bloco de Esquerda por não ter protegido as recém-mães e acusou o partido de ter proposto um falso contrato para compensar o despedimento. Agora, em resposta à Rádio Observador, diz que não tem conhecimento do processo e tanto quanto sabe, este nem avançou.

Gadino Soares com o caso das mães despedidas pelo Bloco de Esquerda, um caso polêmico que remonta à altura em que Mariana Mortágua liderava o partido. Este é o tema do onde pára o caso da Rádio Observador, com a notícia de que o inquérito criminal continua sob investigação, com os visados a garantir que ainda não foram ouvidos passado todo este tempo.

Um programa para ouvir na íntegra na tarde política de hoje, a convidada é a advogada especialista em Direito do Trabalho, Rita Garcia Pereira. Passa depois do jornal das 17h. O fundador do Doutor Finanças foi denunciado por assédio sexual e moral. Foi aberto um processo disciplinar e Rui Pedro Bairrada está impedido de entrar na empresa. As denúncias foram conhecidas e formalizadas em 2025, através dos canais internos do Doutor Finanças e remontam à altura em que Rui Pedro Bairrada era CEO, atualmente é chairman, mas os alegados comportamentos impróprios serão mais antigos e pode mesmo haver mais casos. O Doutor Finanças é uma empresa intermediária de crédito que conta com mais de 300 funcionários por todo o país, sendo que está também presente em Itália e em Espanha. Ao Observador, fonte oficial da empresa garante que quando as denúncias foram conhecidas, iniciou de imediato um processo rigoroso e independente que levou à suspensão de Rui Pedro Bairrada. A editora adjunta de sociedade do Observador, Leonor Riso, explica o que está em causa.

As denúncias remontam a um período anterior a janeiro de 2025. Neste momento, houve dois conjuntos de denúncias, pelo que o Observador apurou, que levaram à elaboração de duas notas de culpa, com as quais Rui Pedro Bairrada foi confrontado e que realmente notam-se aqui alegações de assédio sexual e moral, que visavam trabalhadoras, pessoas do sexo feminino, e que, segundo os relatos que nos chegaram, podem estar aqui em causa comentários impróprios em contexto profissional e gritos com as pessoas. É de frisar que no Doutor Finanças, a maioria dos funcionários são mulheres.

Ao Observador, o fundador do Doutor Finanças garante estar de consciência tranquila. Rui Pedro Bairrada rejeita as acusações de assédio sexual e moral e garante que toda a verdade será reposta. Ao que apurou o Observador, houve uma comunicação sobre o tema no encontro geral dos trabalhadores do Doutor Finanças, mas não foram dados grandes detalhes.

Esta é a notícia que faz manchete a esta hora no site do Observador e também o tema da história do dia, já disponível em podcast. Destaque agora para o conflito no Médio Oriente. A noite voltou a ser de ataques de Israel contra o Líbano. Pelo menos 254 pessoas morreram nas últimas horas.

Naquela que está a ser descrita como a onda de ataques israelita mais violenta desde o início da guerra, de acordo com as autoridades libanesas, morreram 254 pessoas. Os bombardeamentos aconteceram ontem à noite, apenas um dia após o cessar-fogo entre Estados Unidos e o Irão. Estes ataques mereceram as críticas de organizações humanitárias, como os Médicos Sem Fronteiras e a Cruz Vermelha Internacional. Em apenas 10 minutos, o exército israelita atingiu mais de uma centena de alvos.

E o Estreito de Hormuz continua fechado e a frustração está a crescer. Na Casa Branca, Donald Trump ameaça usar uma força sem precedentes contra o Irão, caso o país não cumpra com o que foi acordado.

Foi na plataforma Truth Social, Donald Trump escreve que todos os navios, aeronaves e militares dos Estados Unidos vão permanecer no Médio Oriente até que o acordo real seja alcançado e totalmente cumprido. Isto apenas um dia depois do próprio presidente norte-americano ter anunciado um cessar-fogo com o Irão, mas uma das exigências norte-americanas é a reabertura do estreito de Hormuz. A mensagem de Donald Trump parece mostrar um aumento da frustração. O Wall Street Journal conta que o Irão ainda pode vir a reabrir o estreito, mas apenas a 12 navios por dia e vai exigir o pagamento de uma portagem que deverá ser feita através de criptomoedas.

Carla, hoje uma delegação iraniana viaja até o Paquistão para discutir o cessar-fogo com os Estados Unidos.

É uma notícia que foi avançada pelo embaixador do Irão no Paquistão, nas redes sociais. O diplomata diz que a delegação está a realizar a viagem, apesar do ceticismo dos iranianos em relação aos esforços do governo israelita para sabotar as negociações.

São temas para analisarmos no Gabinete de Guerra, daqui a pouco, com Francisco Pereira Coutinho, especialista em direito internacional. Agora são 19h12, Carla, que outras notícias estão em destaque a esta hora?

Atenção para quem utiliza transportes públicos em Lisboa, o metro está fechado, em causa uma greve de 24h dos trabalhadores. A empresa dá conta no site oficial que todas as linhas estão encerradas. Está previsto que a greve se repita no dia 14/04, ou seja, na próxima terça-feira. O ministro da Administração Interna prevê um verão muito complicado ao nível dos incêndios. Luís Nepes apela aos cidadãos para que limpem os terrenos de forma a evitar a propagação do fogo. Declarações do governante ontem, depois da apresentação do Comando Integrado de Prevenção e Operações. Trata-se de uma estrutura que pretende precisamente prevenir os incêndios antes da época crítica. O vice-ministro das Relações Exteriores da Venezuela para a Europa e a América do Norte está de visita a Portugal. O objetivo é aprofundar as relações bilaterais. O anúncio é feito em comunicado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da Venezuela, de acordo com o governo de Caracas. Oliver Blanco vai ser recebido por Paulo Rangel, ministro português dos Negócios Estrangeiros. O Futebol Clube do Porto recebe hoje o Nottingham Forest, de Inglaterra, jogo a contar para a primeira mão dos quartos de final da Liga Europa. Francesco Farioli avisa que os Dragões vão ter de dar o máximo para vencer a equipa orientada pelo português Vítor Pereira. O jogo está marcado pras 20h e vai ter, naturalmente, relato e comentários em direto aqui na Rádio Observador. De ontem, o empate do Braga, 1x1 com o BetisDe Sevilha, em casa, o jogo a contar também para a Liga Europa. E alguém teve a ousadia de ir ontem ver o concerto da Rosalía? Eu teria tido a ousadia. Se tivesse bilhete, primeiro. Só me faltavam os bilhetes. Não te importavas de perder umas horas de sono para isso? Não. Pois bem. A artista espanhola atuou em Lisboa e teve uma convidada especial, um bocadinho previsível. Carminho, tinha de ser. Aquele berrinho eras tu, Bruno? Pareceu-me. Era, confesso. Eu vou dizer, eu estive lá. Estiveste quase a subir ao palco. Com as minhas amigas, eu, o motopapi. Este é o grande tema, "Memória", o dueto da Rosalía com Carminho. Foi uma surpresa perante os milhares de fãs e já há imagens nas redes sociais. E só nas redes sociais, porque a cantora não permite a captação de imagens. Esta foi a primeira das duas noites, esgotada, com Rosalía a apresentar ao vivo as canções do álbum.

E no Observador foi publicada, mesmo agora, a reportagem que conta tudo sobre este concerto. É assinada pela jornalista de cultura do Observador, a Joana Morais.

Essa sim, teve ousadia. Sobretudo.