Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

As notícias com Laura Figueiredo. Bom dia. Começamos pelo Médio Oriente. A delegação dos Estados Unidos já chegou a Islamabad, no Paquistão, para o primeiro dia de negociações com o Irão. Para além do vice-presidente J.D. Vance, também os enviados da Casa Branca, Steve Witkoff e Jared Kushner, genro de Donald Trump, fazem parte da delegação. Do lado iraniano, a equipa de negociações é constituída por 71 pessoas. Chegou a Islamabad já depois da meia-noite e é liderada pelo presidente do Parlamento, Ghalibaf. O principal tema em destaque nas negociações de hoje é a reabertura do Estreito de Ormuz. Além disto, em cima da mesa vão estar também o programa nuclear iraniano e a produção de mísseis de longo alcance. Nesta altura, são 11h00 em Islamabad. As negociações devem estar cada vez mais perto do início. Horas antes deste encontro, Donald Trump garantia que os Estados Unidos vão reabrir o Estreito de Ormuz com ou sem acordo com os iranianos.

"Não haver armas nucleares, em primeiro lugar. Já houve uma mudança de regime, embora nunca tenha sido um critério. Nenhuma arma nuclear. Isso é 99% do acordo. Agora vamos abrir o Golfo, com ou sem eles, mas estará aberto o Estreito, como lhe chamam. E acho que vai ser muito rápido. Caso contrário, seremos capazes de o fazer de uma forma ou de outra. Está a correr bem. A Marinha foi-se, a Força Aérea foi-se, as defesas antiaéreas foram-se, os líderes foram-se, o sítio inteiro foi-se. Vamos ver como correm as coisas. O J.D., o Steve e o Jared são uma boa equipa."

Declarações de Donald Trump na base militar de Andrews, no estado de Maryland, esta madrugada. Missão cumprida. A missão Artemis 2 está de regresso à Terra. Os astronautas chegaram esta madrugada numa cápsula em chamas protegida por um escudo térmico. Nesta altura, todos os astronautas foram já retirados da cápsula Orion. O splashdown, a amaragem, aconteceu por volta da 01h00, hora de Lisboa. Amarrou no Oceano Pacífico, na costa de San Diego, na Califórnia. Os astronautas foram retirados da cápsula um a um, foram depois transportados de helicóptero para um navio, onde foram submetidos a exames médicos. Antes de serem retirados, estiveram ainda mais de uma hora e meia dentro da cápsula. À Rádio Observador, o astrónomo José Augusto Matos explica este longo processo.

Pequenos barcos da Marinha aproximarem-se com mergulhadores da Marinha também, que para já vão instalar uma cinta de flutuação à volta da cápsula para que ela fique estável e fique na vertical e vão depois colocar os cabos de reboque. Por quê? Porque a cápsula irá ser rebocada para dentro do barco anfíbio que está aqui perto. Esse barco tem uma doca inundável na parte traseira. E a cápsula irá entrar dentro do barco e depois será colocada no suporte e a doca será seca. E só depois da doca seca é que a tripulação irá sair.

Para reentrar na atmosfera, a nave teve de atingir uma velocidade de mais de 40 mil km/h, o que fez com que atingisse uma temperatura de 2700 °C, perto de metade da temperatura do Sol. José Augusto Matos explica que é o escudo de proteção térmico que permite que a nave não incendeie.

É um escudo que se consome durante a própria reentrada. Ele é um escudo muito resistente, feito por blocos de um material resistente ao calor chamado Avcoat, que é uma resina epóxi com fibras de sílica misturadas e, portanto, é um material muito resistente ao calor, aguenta 2700 °C de temperatura, e é um conjunto complexo de blocos. Aquilo tem uma base de titânio, são 186 blocos, e eles estão todos ali bem colocados, com uma grande precisão para que o escudo funcione bem. E é, de facto, esse escudo que permite que a nave consiga passar a atmosfera sem ficar incinerada.

Os quatro astronautas estão então de regresso ao planeta Terra, depois de 10 dias de missão no espaço. Foram até ao lado oculto da Lua, estiveram a mais de 400 mil km da Terra. Em reação ao regresso da missão Artemis 2, Donald Trump saúda o que considera uma ótima e talentosa tripulação, após uma aterragem perfeita. Ainda antes de os astronautas terem sido retirados da cápsula, Trump celebrava na rede social Truth Social, admitia que não podia estar mais orgulhoso. Na atualidade nacional, António José Seguro deixa um recado ao Governo: está em falta e é devido ao país, um relatório que explique o que verdadeiramente aconteceu no comboio das tempestades no início do ano. O presidente da República promete manter-se vigilante relativamente à reconstrução da zona Centro, depois das consequências do mau tempo. No âmbito da iniciativa Presidência Aberta, esta sexta-feira, na Marinha Grande, António José Seguro alerta que não pode ficar tudo na mesma. Vasco Maldonado Correia.

Ao fim de cinco dias a saltar de concelho em concelho pela região Centro, a avaliar os estragos da depressão Christine, António José Seguro conclui:

Não podemos pensar que tudo já passou.

E se tudo continua na mesma, o presidente da República vai continuar a bater na mesma tecla.

As consequências desta tempestade ainda persistem e a minha vigilância em relação aos apoios E a necessidade do país, em particular do Estado, tirar daqui ilações, também vai continuar.

E para clarificar.

O Estado não estava preparado para uma devastação, um comboio de tempestades desta natureza. Quando dizemos que é preciso tirar ilações desta situação, é preparar o Estado para responder melhor.

Depois da reunião de balanço da presidência aberta, que contou com a presença do ministro da Economia e da Coesão Territorial, sai novo recado com o governo como destinatário.

Não podemos continuar a passar o tempo sem que tenhamos um documento que explique verdadeiramente o que se passou nestes dias finais de janeiro e nos dias iniciais de fevereiro. É impossível tirar ilações se não soubermos corretamente o que correu bem, o que correu mal, quais foram os apoios e os meios que chegaram mais tarde.

De resto, o presidente continua em modo acelerador.

É preciso acelerar apoios, clarificar medidas e adequá-las a realidades muito concretas.

E mostra-se preocupado com os meses mais quentes que estão já aí à porta.

Há muitas árvores caídas nas florestas, ainda há muitos caminhos que estão obstruídos, há muito material combustível.

A pensar nos incêndios do verão, mas ainda preocupado com o mau tempo do inverno, António José Seguro vai promover uma reunião com especialistas na próxima quinta-feira, no Palácio de Belém.

A reportagem do jornalista Vasco Maldonado Correia. António José Seguro, na Marinha Grande, quer que as populações da região Centro não fiquem esquecidas depois da tempestade. Vamos ainda ao desporto. O Sporting visita hoje o Estrela da Amadora. Os leões mantêm a perseguição ao primeiro lugar ocupado pelo Futebol Clube do Porto. Na antevisão ao jogo, Rui Borges deu uma novidade: vai contar com Giovanni Kenda, que foi convocado depois de vários meses lesionado. Sofreu uma fratura em dezembro. O treinador garantiu também que Loïs Openda e Luís Guilherme vão regressar antes do final da época, mas não se comprometeu com datas. Depois do jogo para a Liga dos Campeões, já a meio da semana, Rui Borges lembra que o principal objetivo do Sporting é o campeonato e admite que espera um jogo de alta dificuldade contra o Estrela.

Nós é alertar e focá-los o máximo possível dentro daquilo que é a nossa forma de ser e de estar no dia a dia, para conseguir ligá-los, lá está, na tal mudança de chip, para um jogo diferente. Mas a dificuldade é grande. Por mais que sejam adversários totalmente diferentes, a dificuldade será grande. Naquilo que nós podemos, em termos diários, é ligá-los, é fazê-los perceber e ver que continuamos o nosso caminho, que o nosso principal objetivo é o campeonato. Essa é a nossa Champions, já dissemos isso várias vezes, os jogadores já disseram isso também, alguns. É esse o nosso foco e tem que ser o nosso caminho.

Quanto aos rumores da saída de Hjulmand, Rui Borges diz que é inevitável que se fale do jogador pelo bom trabalho que tem feito, mas garante que o capitão está 100% focado. O Sporting visita esta noite o Estrela da Amadora, na Reboleira, às 20h30. O jogo a contar para a jornada 29 da Liga Portugal, que vai contar com relato e análise aqui em direto na Rádio Observador. E é a notícia de fecho aqui na Rádio Observador. A informação está de regresso às 19h30.