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São 8 horas. Jornal das 8 com Rui Casanova. Os votos das eleições presidenciais no Benfica continuam a ser contados. A esta hora estão apuradas 53 das 108 mesas de voto e Rui Costa segue em primeiro com uma larga vantagem sobre João Noronha Lopes.

As urnas fecharam às 22h e 10 horas depois ainda não há resultados finais, a contagem continua. Estão apurados, neste momento, os votos de apenas 18 mil sócios, de um total de 85 mil. Vamos aos números a esta hora, de acordo com os dados oficiais do Benfica, que estão a ser atualizados ao minuto no site do clube. Nesta altura, Rui Costa vai à frente com 44%. A margem reduziu ligeiramente há minutos. Há pouco, estava com quase 46%. João Noronha Lopes segue atrás, em segundo, agora com 27%, um ligeiro aumento face à última hora. Luís Filipe Vieira está em terceiro, a esta hora com 14%. João Diogo Mantegas em quarto, com 10%. No final, surgem Martim Mayer, com 2%, e Cristóvão Carvalho, com apenas 0,27%. É o que indicam os dados oficiais divulgados pelo Benfica. Ainda não sabemos, a esta hora, se vai ou não ser preciso uma segunda volta.

E Rui, importa perceber as secções em que os candidatos estão a vencer. Rui Costa leva, por exemplo, uma larga vantagem depois de conquistar secções importantes.

Sim, o presidente e recandidato vence em secções como Aveiro, Barcelos, Bragança, também Setúbal e lá por fora Luanda ou Toronto, também há pouco Luxemburgo. João Noronha Lopes soma vitórias, também sobretudo lá fora, em Berlim, Hamburgo, Barcelona, Madrid, Rio de Janeiro ou São Paulo. Aqui importa perceber os dados dos Pavilhões da Luz, onde houve maior afluência, podem ser estes os votos que desbloqueiam esta eleição, sendo que, João, hoje à tarde há dois jogos das modalidades marcados para o início da tarde, mas a contagem de votos nos pavilhões continuam. Veremos se vai ou não ser preciso desmarcar estes jogos das modalidades.

É preciso perceber. E prevêem-se ainda muitas horas de contagem de votos, sendo que não há previsão para termos os resultados finais. Rui, vamos às declarações dos candidatos.

Sim, João Noronha Lopes falou aos jornalistas ao final da noite, garante que está confiante e diz que é preciso esperar pelos resultados finais.

Estou muito otimista. Vamos aguardar serenamente pelos resultados. Vamos deixar que as coisas processem naturalmente e eu depois, na altura certa, terei todo o prazer em falar com os meus amigos. Agora-

Ficou ainda mais confiante, porque ontem mostrou-se muito confiante que venceria a primeira volta.

Estou confiante, mas agora vamos aguardar pelos resultados e falamos mais logo, tá bem?

A equipa de Noronha Lopes esteve a acompanhar a noite eleitoral num hotel em Lisboa, desmobilizou perto das 5h e a comunicação de Noronha Lopes transmitiu aos jornalistas que seria marcada uma conferência de imprensa para esta manhã de domingo, para reação aos resultados. Ainda não há hora prevista para essa declaração de Noronha Lopes. Seguimos com Luís Filipe Vieira, que avisa que ainda vai demorar muitas horas até haver resultados finais.

Isto não é amanhã às 10h estar livre. Ninguém vai saber o resultado antes das 10h, como está, não vai.

Mas continua tranquilo com a perspectiva de que poderá vir a angariar mais votos, a vencer estas eleições ou passar à segunda volta?

Não sei quem é que vai ganhar, honestamente, eu não sei. Aliás, eu parti para isto com uma grande disponibilidade para, se as pessoas quisessem que eu continuasse, muitíssimo, mas, no entanto, estou na mesma.

Luís Filipe Vieira, também em declarações aos jornalistas ao final da noite. João Diogo Mantegas, candidato que a esta hora segue em quarto lugar. Mostra-se satisfeito pela campanha que fez, faz um balanço positivo e também avisa que é preciso esperar pelos dados finais das eleições.

Se nós tivermos uma grande votação, que pode ser muita coisa, ou pode ser muito pouca coisa também, nós somos realmente os underdogs, nós somos aquilo que toda a gente está à espera de ver o que nós valemos. E até nós estamos à espera, não consigo dizer mesmo o que é. E estou feliz, estou supercontente, estou ansioso para saber o resultado.

João Diogo Mantegas, declarações de alguns dos candidatos ao final da noite, numa altura em que os votos continuam a ser contados. Do lado de Rui Costa, que a esta hora segue em primeiro, ainda não há reação oficial. Deverão surgir essas reações nas próximas horas, ao longo da manhã. Certo é que foram as eleições mais concorridas de sempre, com seis candidatos em jogo. Votaram mais de 85 mil sócios do Benfica, é um recorde mundial. E como dizíamos há pouco, caso nenhum dos candidatos receba a maioria dos votos, mais de 50%, vai ser preciso ir a uma segunda volta entre os dois mais votados. A acontecer, essa segunda volta está já marcada para daqui a duas semanas, no dia 8 de novembro.

E em dia de eleições, o Benfica goleou o Arouca no Estádio da Luz por 5x0, subiu provisoriamente ao segundo lugar do campeonato.

Pavelídes fez um hat-trick, também marcaram Otamendi e Ivanovic, num jogo com três pênaltis. José Mourinho considera que o Benfica fez um bom jogo e afirma que os jogadores mostraram-se ambiciosos em campo.

Apertámos muito com eles, recuperámos bola, tivemos bola, jogámos sempre no campo adversário e como eu disse aos jogadores ao intervalo, eu olhava para o jogo e via jogadores felizes de estar em campo. Estavam-se a sentir bem a jogar daquela maneira. Hoje, eu acho que qualquer jogador que estivesse em campo ia jogar bem.

Do lado do Arouca, o técnico Vasco Seabra considera que o resultado não representa o jogo que a equipa fez na Luz.

O Benfica não nos dá um amasso tão grande assim pela expressão futebolística, para vencer por 5x0, mas a verdade é que eu sinto que três pênaltis e um gol de canto são muito penalizadores para uma equipa que vem à Luz

Hoje é a vez do Sporting entrar em campo. Os Leões jogam no terreno do Tondela e se ganharem, podem igualar provisoriamente o líder do Campeonato Futebol Clube do Porto. Os Dragões só jogam amanhã na casa do Moreirense, em partida a contar para a nona jornada do campeonato.

Jogos com relato em direto aqui na Rádio Observador. A Mesa Nacional do Bloco de Esquerda reúne-se hoje, um dia depois de Mariana Mortágua anunciar que não se vai recandidatar à liderança do partido.

O órgão máximo entre convenções do Bloco de Esquerda tem na ordem de trabalhos fazer o balanço das eleições autárquicas e também perspetivar as presidenciais de janeiro, sendo que a saída de Mariana Mortágua da liderança também deverá ser tema incontornável nesta reunião. A ainda coordenadora do Bloco de Esquerda enviou uma carta aos militantes ao início da tarde de ontem a dar conta desta decisão. Ao final do dia, falou aos jornalistas para Miguel Viteiro Dias justificar a saída.

Esses objetivos não foram cumpridos e assumo as responsabilidades.

Depois da carta aos membros do partido, as declarações curtas à comunicação social, em que a ainda líder do Bloco entende que o partido ganha mais em ter outras caras e outras vozes na liderança.

Beneficiar de ter, neste momento, outras pessoas, outras caras, outras vozes a darem a cara pelo Bloco, tanto na coordenação como na Assembleia da República. Esta é uma decisão pessoal.

Mariana Mortágua aponta o período difícil para o Bloco e para a esquerda portuguesa, depois de uma maioria absoluta do PS e o crescimento da extrema-direita no país. E no dia em que anuncia o adeus, garante que andará por aí, no Bloco e na política nacional, mas agora fora de palcos como o Parlamento.

O afastamento da vida política é uma impossibilidade. Quero fazer política, quero mudar a vida do país, quero lutar pelo meu país, pelo meu povo, não neste momento como coordenadora e também não no futuro como deputada.

Quanto ao futuro, deixa a decisão nas mãos dos militantes e do debate que será feito para a Convenção Nacional, sem adiantar se se revê num perfil mais jovem ou mais experiente ou se ter lugar na Assembleia da República é condição essencial.

A decisão sobre o futuro do Bloco, essa sim, é uma decisão coletiva e que acontecerá na próxima convenção do Bloco de Esquerda e sairá do debate, em primeiro lugar, entre as várias moções.

A sucessora de Catarina Martins deixa o Bloco de Esquerda apenas com um deputado na Assembleia da República, o pior resultado desde que o partido entrou no Parlamento, e garante que a decisão de deixar a liderança não teve influência externa.

A decisão estava tomada e nunca seria condicionada ou influenciada por artigos de nenhum comentador. Seria irresponsável tomar uma decisão irrefletida e deixar o Bloco numa situação de vazio até uma convenção.

Mariana Mortágua a despedir-se da liderança do Bloco, deixará a Assembleia da República depois da discussão do Orçamento do Estado e o partido a 30 de novembro.

Miguel Viteiro Dias com a declaração de Mariana Mortágua aos jornalistas ao final da tarde na sede do partido em Lisboa. O Bloco de Esquerda vai eleger o sucessor no final de novembro, na Convenção Nacional marcada para os dias 29 e 30.

E, Rui, impõe-se uma pergunta: quem será o próximo líder do Bloco de Esquerda? O nome de José Manuel Pureza é o primeiro a surgir.

O antigo deputado e candidato à Câmara de Coimbra nas últimas autárquicas é uma das figuras mais respeitadas do partido. Também foi líder do grupo parlamentar e chegou a ser vice-presidente do Parlamento. O nome surgiu ontem numa nota enviada à Agência Lusa. José Manuel Pureza disse apenas estar confiante de que será possível encontrar uma solução que dê força ao Bloco, mas rejeita, para já, fazer qualquer tipo de precipitação.

E, Rui, destaque ainda para as eleições autárquicas. Três freguesias repetem hoje as eleições devido a um empate registado no dia 12.

Três freguesias dos concelhos de Arcos de Valdevez, Monção e Macedo de Cavaleiros, em Cabreiro, Arcos de Valdevez e Arcas, Macedo de Cavaleiros, repete-se a votação para a Assembleia de Freguesia, que ficou empatada por 120 e 100 votos, respetivamente. No caso da freguesia de Lara, no Conselho de Monção, a repetição da votação diz respeito aos três órgãos autárquicos em sufrágio. As urnas abrem a esta hora, 08h, e fecham mais logo às 19h.

Donald Trump anuncia um acordo entre Camboja e Tailândia para acabar com o conflito militar entre os dois países.

O presidente dos Estados Unidos fez o anúncio esta madrugada numa cerimônia com os líderes dos dois países na Malásia. Trump fala no acordo histórico. Camboja e Tailândia entraram em confronto militar em julho por causa da fronteira que partilham. Este confronto militar causou mais de 40 mortos e centenas de milhares de deslocados. Donald Trump afirma que este acordo vai trazer a paz. À margem desta visita à Malásia, Donald Trump adianta ainda que está aberto a um encontro com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, durante esta digressão pela Ásia. A fechar, João, importa recordar, a hora mudou esta madrugada.

É verdade, às 02h passamos para 01h e estava aqui a olhar para o meu relógio e aqui são 09h11, mas não, são 08h10.

Eu ainda não troquei o meu também, são 09h11.

Temos de tratar disso.

Os relógios não atualizam automaticamente como os telemóveis.

No telemóvel funciona tudo bem, mas isto ainda à antiga. É preciso mudar.

Ou podemos deixar já para depois quando mudar para a hora de verão.

Não, porque eu sou muito esquecido, é melhor não. São 08h11. Fica por aqui o Jornal das Oito.