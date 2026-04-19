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Jornal das 8, com edição do Rui Casanova. O Presidente da República vai receber os parceiros sociais em Belém na quarta-feira para pressionar um acordo na legislação laboral.

As audiências acontecem assim na véspera de a UGT decidir se aprova ou não o pacote laboral. António José Seguro vai ouvir todos os parceiros sociais no mesmo dia. Começa pela CGTP e termina com a CTP. É o que indica uma nota publicada no site da presidência ontem à noite. O chefe de Estado já garantiu que seria coerente com tudo o que disse na campanha sobre a legislação laboral. Chegou a avisar que não promulgaria as alterações sem o acordo, pelo menos da UGT. Ora, o foco de António José Seguro neste momento é o de fazer pontes para que haja entendimento na reforma laboral. Governo e patrões já chegaram a acordo sobre a mais recente proposta, mas falta o sim da UGT, que pode surgir na próxima quinta-feira, dia em que a central sindical vai reunir o Secretariado Nacional para tomar uma decisão.

E Rui, estas audiências vão acontecer depois do Presidente da República voltar de Espanha, onde chega hoje.

É a primeira visita oficial do chefe de Estado ao estrangeiro. António José Seguro escolheu Espanha para assinalar e reforçar os laços entre Lisboa e Madrid. E na agenda do Presidente da República estão previstos várias iniciativas e encontros. Miguel Pina Andrade.

António José Seguro vai encontrar-se esta tarde com jovens portugueses que trabalham ou estudam em Espanha, na residência do embaixador de Portugal em Madrid. O encontro está marcado para às 17h30 da tarde, hora local. Amanhã, o Presidente da República é recebido no Palácio Real pelos reis Felipe VI e Letizia. Vai estar acompanhado da mulher Margarida Maldonado Freitas. O encontro dos chefes de Estado está marcado para 13h e é seguido de um almoço oferecido pelos reis de Espanha no Palácio da Zarzuela. De acordo com a agenda, António José Seguro segue depois para um encontro com o chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez. Vai ser no Palácio da Moncloa. A reunião está prevista para às 16h30. É o que indica o programa da primeira visita oficial de António José Seguro ao estrangeiro como Presidente da República. António José Seguro explica que escolheu Espanha para assinalar os laços de profunda amizade, proximidade e cooperação que unem Lisboa e Madrid.

O jornalista Miguel Pina Andrade com a agenda do Presidente da República para hoje e amanhã, durante a visita oficial a Madrid. É a primeira viagem oficial de António José Seguro ao estrangeiro como chefe de Estado.

O governo promete encontrar nos próximos dias uma solução para as dívidas do INEM aos bombeiros.

Em causa a decisão da Liga dos Bombeiros Portugueses de rescindir o acordo de cooperação que tem com o INEM. A Liga dos Bombeiros fala em atrasos no valor a rondar os 20 milhões de euros. Ora, o ministro da Administração Interna, Luís Neves, rejeita que haja uma rutura entre as duas entidades e garante que, enquanto o assunto não estiver resolvido, o socorro dos portugueses nunca estará em causa.

Não há rutura. Eu estive a falar com a minha colega da Ação Cooperativa da Saúde, dizer que os bombeiros são absolutamente insubstituíveis. Quer dizer, uma palavra de grande conforto aos portugueses, que não vai deixar de haver socorro. E nós, o governo, nos próximos dias, resolverá, encontrará uma solução para resolver a questão colocada pela Liga dos Bombeiros Portugueses.

Declarações do Ministro da Administração Interna aos jornalistas em Ponte de Sor, no distrito de Portalegre. Em comunicado, o INEM justifica os atrasos nos pagamentos com a falta de orçamento. Esclarece também que os pagamentos estão fechados até janeiro deste ano e garante que a Liga dos Bombeiros tem sido informada destas dificuldades e dos prazos de pagamento previstos.

No Médio Oriente, o Irão avisa que um acordo final de paz com os Estados Unidos ainda está longe.

Um aviso que chega pelo principal negociador iraniano, numa entrevista à televisão estatal do país, divulgada ontem à noite. Explica que em alguns pontos as duas partes já chegaram a conclusões, mas há outros em que ainda estão longe de um acordo final. Isto depois de o Irão ter anunciado ontem o novo fecho do estreito de Ormuz. Teerão invoca repetidas quebras de confiança. Os Estados Unidos mantiveram o bloqueio naval aos portos iranianos. O Irão tinha avisado que, se isso acontecesse, voltaria a fechar o estreito de Ormuz. Os Estados Unidos não levantaram o bloqueio naval e por isso Teerão anunciou ontem de manhã que voltou a fechar o estreito de Ormuz.

Entretanto, as Nações Unidas condenam o ataque que matou um soldado francês em missão de paz no Líbano.

O presidente francês Emmanuel Macron acusa o Hezbollah de ser responsável, mas o grupo nega. Ora o secretário-geral da ONU, António Guterres, condena o ataque. Numa publicação na rede social X, afirma que estes ataques contra soldados de paz da ONU têm de parar. Para além da vítima mortal, outros três soldados ficaram feridos. O presidente da República, António José Seguro, também enviou as condolências a Emmanuel Macron. Seguro expressa consternação pela morte do militar francês que estava numa missão de paz no Líbano.

Ainda na atualidade internacional, a Bulgária vai hoje a votos para eleger o Parlamento pela oitava vez em cinco anos.

O ex-presidente nacionalista pró-russo Rumen Radev é o favorito. As sondagens apontam para uma vitória com um terço das intenções de voto. Mesmo assim, não há garantias de que consiga superar o prolongado impasse político. A Bulgária está mergulhada numa profunda crise política desde 2011. Mais recentemente, no final do ano passado, o governo pró-europeu demitiu-se. Isto depois de uma vaga de manifestações antigoverno contra a corrupção e o aumento de preços no país.

E vamos a um dos temas do dia por cá. Hoje é dia de dérbi em Alvalade, entre Sporting e Benfica. O encontro, Rui, pode ser decisivo para as contas do campeonato.

Sim, dia de emoções fortes nesta jornada 30 da Liga. O Sporting é segundo classificado, está a cinco pontos do líder Futebol Clube do Porto, mas com menos um jogo. Já o Benfica está em terceiro, a sete pontos da liderança, mas ainda luta pelo segundo lugar, que dá acesso à Champions. A partida joga-se mais logo na casa do Leão, em Alvalade, quando for 18h. Vamos à antevisão. Rui Borges deixa muitos elogios ao Benfica. O técnico leonino prevê um jogo intenso em Alvalade.

Que é uma equipa muito dinâmica em zona de corredores, muito intensa, muito competitiva, muitos cruzamentos. E em termos defensivos também temos que ter o mesmo

A mesma vontade, a mesma intensidade para defender a nossa baliza, para continuarmos a ser também das melhores defesas e é isso que nós queremos também.

Do outro lado, José Mourinho admite que o segundo lugar fica muito difícil de alcançar em caso de derrota, mais logo em Alvalade, frente ao Sporting. Quanto às contas do campeonato, o técnico encarnado volta a ser direto.

Uma coisa é a matemática pura e outra coisa é o pragmatismo dos números. Eu acho que se nós não ganharmos o jogo, vamos dar tudo até o final. Enquanto for matematicamente possível, vamos atrás. Se deixar de ser matematicamente possível, continuamos a ir atrás daquilo que é a natureza e a história do clube, mas ficaria, obviamente, muito mais difícil.

Os dados estão lançados. Sporting e Benfica mais logo, o jogo marcado para às 18h. A última vitória das Águias em Alvalade remonta à temporada 2021/2022. Os dois técnicos da partida afirmam que estão focados em vencer mais logo.

E este Sporting-Benfica, como já disse o Rui Casanova, vai arrancar às 18h, mas a emissão especial começa logo depois da síntese das 16h30. Depois do derby, há também jogo no Dragão, entre Futebol Clube do Porto e Tondela e Francesco Farioli quer a equipa focada no duelo em casa para o campeonato.

O Porto-Tondela acontece assim que terminar o derby de Lisboa. O técnico italiano do Futebol Clube do Porto avisa que de nada serve pensar no Sporting-Benfica, se os Dragões não vencerem o Tondela em casa.

Não nos podemos deixar distrair, não podemos criar expectativas, porque, na realidade, ambas as equipas são candidatas ao título. Por isso, sejam quais forem os resultados, vamos aceitá-los naturalmente. Mas o mais importante é o que vamos fazer e como vamos abordar o jogo de amanhã.

Francesco Farioli na conferência de imprensa de antevisão deste jogo Futebol Clube do Porto-Tondela a contar para a jornada 30 do campeonato.

Que arranca às 20h30 e também é para ouvir com relato aqui em direto na Rádio Observador.