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Notícias com Carla Jorge Carvalho. O óbito do soldado português morto em combate na Ucrânia pode levar 20 anos a ser oficialmente declarado. A mãe de Jerónimo Guerreiro queixa-se da falta de apoio e respostas. O governo garante que está a acompanhar o caso, mas revela que ainda não foi possível identificar nem recuperar o corpo. Jerónimo Guerreiro tinha 23 anos, foi para a Ucrânia em 2022, depois de se juntar à Legião Internacional, uma unidade militar de soldados voluntários criada por Volodymyr Zelensky. Morreu em combate há praticamente um ano, maio de 2025. Passado todo este tempo, o governo português confirma à Rádio Observador que o corpo ainda está por identificar, pelo que ainda não foi repatriado. O Ministério dos Negócios Estrangeiros garante, ainda assim, que continua a acompanhar o caso e a dar apoio à família, mas a mãe desmente esta versão e, Teresa Freires, o processo jurídico pode prolongar-se por 20 anos.

O advogado Miguel Matias explica que enquanto não há um corpo, não há certidão de óbito, pelo que, do ponto de vista legal e jurídico, Jerónimo Guerreiro continua vivo e o processo pode arrastar-se por um longo período.

Estamos a falar de uma situação que pode, passado tempo, que serão 20 anos, poderá requerer-se a declaração da morte presumida. É uma declaração judicial que tem que ser requerida para o efeito. Isto poderá ter implicações a vários níveis, nomeadamente patrimonial. Poderá haver aqui implicações que são graves e que, infelizmente, não há certezas que permitam determinar uma certeza de uma morte com a produção dos efeitos jurídicos todos da morte.

Jerónimo Guerreiro tinha sido militar paraquedista no exército português e era bombeiro voluntário na zona de Lisboa. Foi para a Ucrânia lutar contra a Rússia depois de se juntar à Legião Internacional. Morreu no dia 29 de maio de 2025. Na altura, o governo português admitiu dificuldades em recuperar o corpo, que estava numa zona de combate. À Rádio Observador, o Ministério dos Negócios Estrangeiros garante que, em conjunto com a Embaixada de Portugal na Ucrânia, tem acompanhado o caso e mantido contacto ativo e permanente com as autoridades ucranianas. O governo afirma também que tem garantido todo o apoio possível à família, mas a mãe de Jerónimo Guerreiro, Cristina Jesus, tem outra versão. Fala em mentiras. Queixa-se de falta de apoio e respostas por parte das autoridades portuguesas. Diz que há nove meses que não é contactada. Já tentou via governo e Embaixada de Portugal em Kiev e nada. Diz também que passa a vida a tentar contactar a Legião Internacional sem sucesso. Cristina Jesus adianta à Rádio Observador que já pediu ajuda à Presidência da República, mas que, uma vez mais, não obteve resposta.

Teresa Freire, com o caso do soldado português que morreu em combate na zona de Kupyansk, na Ucrânia, há um ano. O governo adianta ainda à Rádio Observador que foi sugerido à família de Jerónimo Guerreiro o contacto com uma fundação norte-americana especializada no apoio jurídico a familiares de pessoas desaparecidas em combate.

Este é o tema do "Onde Para o Caso" de hoje, um programa para ouvir depois do jornal das 17h. O convidado é o especialista em defesa Rui Vilar, que vai falar sobre o lado diplomático deste tipo de operações. O ministro dos Negócios Estrangeiros mantém que os Estados Unidos cumprem as condições impostas por Portugal para o uso da base das Lajes. Paulo Rangel reforça também que Portugal não apoia o conflito no Médio Oriente.

O ministro dos Negócios Estrangeiros não responde diretamente se a guerra é legítima ou não, mas fala num conflito difícil que precisa de um cessar-fogo prolongado. Em entrevista à RTP, Paulo Rangel repete que Portugal não subscreve este conflito, mas admite que o Irão representa uma ameaça.

A nossa posição é claramente que nós não estamos envolvidos neste conflito e, portanto, que este conflito, de facto, tem contornos que o tornam, sob o ponto de vista dos vários valores internacionais, um conflito difícil. Por quê?

É legítimo e ilegítimo.

Repare, porque temos que também olhar para o Irão. O Irão é, de facto, uma ameaça que ficou comprovada com o próprio andar do conflito.

Quanto à base militar das Lajes, nos Açores, o ministro dos Negócios Estrangeiros mantém que os Estados Unidos estão a cumprir as condições impostas por Portugal e fala até numa utilização residual. Paulo Rangel acredita também que os Estados Unidos não têm motivos para considerar Portugal um aliado pouco fiável na NATO.

Cerca de sete meses depois do acidente com o elevador da Glória, o funicular da Graça, em Lisboa, volta esta manhã a funcionar. Foi um dos equipamentos da cidade encerrados na sequência da tragédia que fez 16 mortos.

Começa a funcionar daqui a uma hora, a partir das 9h, vai ser até às 17h. A Câmara de Lisboa suspendeu o funcionamento dos ascensores da Bica e do Lavra e também do funicular da Graça para verificação das condições de segurança. Isto logo após o descarrilamento do elevador da Glória. Foi em setembro do ano passado. Agora, em comunicado, a Carris anuncia a reabertura do funicular da Graça. Garante que este equipamento cumpre todos os requisitos do IMT, o Instituto da Mobilidade e dos Transportes. O funicular da Graça assegura o percurso entre a Mouraria e a Graça. Tem uma via única, transporta o máximo de 14 pessoas numa viagem de cerca de minuto e meio.

8:05. Já a seguir, Momentos de Glória. Primeiro, Carla, que outras notícias merecem destaque?

A1 está cortada no sentido norte-sul, na zona de Coimbra, por causa de um acidente entre três veículos pesados. A Proteção Civil diz que o acidente causou um ferido ligeiro. A estrada está interrompida para a remoção de veículos e a limpeza da via. O Instituto de Apoio à Criança recebeu mais de 600 denúncias de violência contra crianças em 2025. É uma subida de mais de 200 denúncias face ao ano anterior. A maioria das vítimas são raparigas. Destacam-se, sobretudo, os maus-tratos dentro das famílias. Há também casos de abuso sexual, negligência e abandono. A Comissão Política Nacional do PS reúne-se esta noite em Lisboa, depois da reeleição de José Luís Carneiro como secretário-geral. De recordar que o ex-ministro Duarte Cordeiro recusou fazer parte deste órgão e numa altura também em que Pedro Nuno Santos voltou ao Parlamento. Carneiro já recusou a ideia de ter uma oposição interna não assumida. O Sporting empatou 2x2 com o Tondela, em Alvalade. Com este resultado, está matematicamente fora da luta pelo título. Fica também complicada a luta pelo segundo lugar com o Benfica. Hoje, a Liga Europa, com o Sporting de Braga em destaque, vai receber o Friburgo da Alemanha no arranque das meias-finais e vai tentar repetir o feito de há 15 anos, quando chegou à final. O jogo começa às 20h, vai ter relato e comentários aqui na Rádio Observador.