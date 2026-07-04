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Oito horas. Jornal das oito, com Rui Casanova. Começamos com uma atualização dos vários incêndios que atingem o país. Está dominado o fogo que começou ontem à tarde em Setúbal.

As chamas foram dominadas esta madrugada, por volta da 1h, o que confirma a fonte oficial da Proteção Civil à Agência Lusa. O fogo causou 10 feridos ligeiros, oito bombeiros e dois civis. Além dos feridos, este incêndio chegou a obrigar a evacuação de 25 habitações. Um total de 60 pessoas foram retiradas de casa por precaução em Setúbal. O incêndio teve origem numa viatura ao início da tarde e alastrou-se depois a uma zona de mato. A esta hora, mantêm-se no terreno 240 operacionais, apoiados por 70 viaturas para as operações de rescaldo.

E Rui, a situação mais complicada é ao norte. Mais de 1100 operacionais continuam a combater o incêndio de Vouzela, no distrito de Viseu.

Este incêndio dura há dois dias. Começou em Vouzela durante a madrugada, alastrou-se depois para os concelhos de Oliveira de Frades e Tondela, também no distrito de Viseu, e Águeda, já no distrito de Aveiro. Há registro de, pelo menos, dois feridos graves na sequência deste incêndio. Ao início da madrugada, o jornalista Miguel Pinheiro Correia, que tem estado no terreno a acompanhar a evolução do fogo, dava conta de um cenário mais calmo, sobretudo por causa de uma ligeira descida das temperaturas, mas ainda com muito trabalho pela frente para os milhares de operacionais que estão no terreno.

A noite caiu, a escuridão é quase total em Castanheira do Vouga, onde as chamas já estão um pouco mais distantes. E aqui, agora, com o cair da noite, veio também alguma tranquilidade entre a corporação dos bombeiros, uma tranquilidade que não se verificava há muitas horas, que os bombeiros não tinham um momento mais relaxado, sendo que este relaxamento não é significado de uma vitória total contra as chamas. O combate ainda se prolongará e exemplo disso são os mais de mil bombeiros que ainda se mantêm no terreno, neste terreno vasto. Um incêndio que deflagrou em Vouzela, mas que se estendeu para vários concelhos e chegou aqui, Castanheira do Vouga, onde me encontro e onde, agora, perto de um pavilhão da Associação Humanitária dos Bombeiros, estão vários bombeiros, dezenas de várias corporações, corporações de todo o país, de Mafra, Ericeira, mas também de perto de Aveiro, de Vagos, que estão aqui a descansar. Alguns esperam para serem rendidos, depois de horas de combate aqui nesta zona, que está integrada num dos flancos mais complicados, o que obrigou a maiores trabalhos para os bombeiros. Um flanco de quase 29 quilômetros entre Vouzela e Águeda, que obrigou a trabalhos demorados, que ainda não terminaram, ainda continuarão. Fonte da Proteção Civil indicava ao Observador, há pouco, que o objetivo para esta noite é, pelo menos, não perder, não abdicar, não desaproveitar todo o trabalho árduo que foi feito durante o dia. Isto porque na última noite a situação complicou-se bastante à boleia do vento e, por isso, a intenção é que agora seja possível, esperando que o vento dê algumas tréguas, conter, pelo menos, as chamas para que este trabalho, ao longo deste dia, não seja prejudicado, não seja deitado ao lixo. Agora descansam alguns bombeiros, que esperam para serem rendidos. Mas, como disse, o combate às chamas está longe de ter terminado e prolongar-se-á pelas próximas horas, também pela manhã de sábado.

Reportagem do jornalista Miguel Pinheiro Correia, em Castanheira do Vouga, a acompanhar o incêndio de Vouzela. Como dissemos, mais de 1100 operacionais continuam a esta hora no terreno, apoiados por 360 viaturas. Os incêndios dos últimos dias já fizeram, pelo menos, 17 feridos. É o que dão conta as autoridades.

E no Explicador desta manhã, vamos fazer um ponto de situação destes incêndios com os presidentes das Câmaras de Vouzela e Águeda. É para ouvir depois do Jornal das 11. A Proteção Civil subiu para o nível máximo o estado de prontidão dos meios de combate a incêndios para as regiões Centro e Sul do país.

O anúncio feito ontem, ao início da noite, o comandante operacional nacional da Proteção Civil, Mário Silvestre, explica que a decisão se deve ao fato de as temperaturas se manterem elevadas.

As condições meteorológicas que eu referi fizeram com que, durante a reunião do Centro de Coordenação Operacional, que ocorreu hoje pelas 10h30, tivesse sido decretado o nível três de empenhamento para a zona mais a norte e toda a faixa central do território nacional esteja em nível quatro de empenhamento, o mais severo, o mais grave de uma escala de quatro, bem como também o Algarve, que está também em nível de empenhamento nível quatro. Para isto, foram decretados um conjunto de pré-posicionamento de meios de reforço de nível nacional, bem como o pré-posicionamento de meios de reforço sub-regionais.

Hoje, quase todos os distritos do continente estão sob aviso vermelho do Instituto Português do Mar e da Atmosfera por causa do calor. Prevêem-se temperaturas uma vez mais a rondar os 40 °C em quase todo o território continental. De recordar que o governo acionou o mecanismo europeu de proteção civil para responder aos incêndios que estão a afetar o país.

E para as 11h está marcado um novo ponto de situação da Proteção Civil, que vai poder acompanhar aqui em direto na Rádio Observador. Na Venezuela, o número de mortos na sequência dos sismos voltou a subir. São agora 2645.

Há ainda mais de 12 mil feridos e 50 mil desaparecidos. É o que dá conta o mais recente balanço. Também o número de portugueses e lusodescendentes mortos na sequência dos sismos subiu para 89, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. Há ainda registo de 60 desaparecidos. Amanhã assinala-se um dia de luto nacional pelas vítimas dos sismos na Venezuela.

No Médio Oriente, começam hoje as cerimónias fúnebres do antigo líder supremo iraniano Ali Khamenei.

As cerimónias vão prolongar-se por seis dias, vão percorrer várias cidades do Irão e do Iraque. Só em Teerão, por exemplo, as autoridades esperam entre 15 a 20 milhões de participantes nestas cerimónias. Vai, por isso, ser o maior funeral da história do Irão e naturalmente vai decorrer sob apertadas medidas de segurança. Ali Khamenei morreu no primeiro dia da guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irão, a 28 de fevereiro deste ano, foi entretanto substituído pelo filho.

Ainda na atualidade internacional, dia 4 de julho, os Estados Unidos celebram hoje os 250 anos de independência.

Mas uma vaga de calor extremo que está a atingir o país já levou ao cancelamento ou a alterações dos planos dos festejos. Eventos previstos para Washington, Filadélfia, Boston ou Nova Iorque foram cancelados ou tiveram de sofrer alterações nas últimas horas devido às altas temperaturas registadas. Ainda assim, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, promete para hoje fazer o comício político mais espetacular de sempre em Washington. É a expressão utilizada pelo presidente norte-americano neste 4 de julho, dia em que se assinala os 250 anos de independência dos Estados Unidos.

No Mundial, a Argentina está nos oitavos de final. Deixa para trás uma participação histórica de Cabo Verde. Argentina que venceu, Rui, por 3x2, mas no prolongamento.

Sim, foi preciso ir a prolongamento. Vitória sofrida da Argentina, com Cabo Verde a dar muito trabalho à equipa campeã do mundo. Chega assim ao fim o sonho dos Tubarões Azuis neste mundial. O jogo só ficou resolvido no prolongamento. Vitória por 3x2 para a equipa de Lionel Messi. A Argentina encontra agora o Egito nos oitavos de final. O Egito eliminou ontem à noite a Austrália nos pênaltis. A Colômbia também está nos oitavos de final. Eliminou esta madrugada o Cana de Carlos Queiroz por 1x0. Os Cafeteros vão encontrar a Suíça na próxima fase. Está assim concluída a ronda dos 16 avos de final do Mundial 2026. Estão apuradas as 16 seleções sobreviventes e hoje começam os oitavos. Pelas 18h jogam Canadá e Marrocos. Depois, às 22h, Paraguai e França medem forças para decidir quem avança para a próxima fase. De recordar que o jogo de Portugal com Espanha está marcado para segunda-feira às 20h.

É isso mesmo. E com relato aqui em direto na Rádio Observador, depois do jornal das 10. Hoje temos também mais um Diário do Mundial, com o enviado especial Miguel Cordeiro. Vamos com certeza falar sobre esta derrota, ainda que histórica por parte de Cabo Verde. Uma grande participação neste mundial, que me fez ficar acordado até para lá das 02h da manhã.

Não se nota.

Esta hora. Não se nota. Fica por aqui o jornal das 20h com o Rui Casanova.