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RFI 2. As notícias com o jornalista Luís Soares. E começamos com o incêndio na zona industrial de Carnaxide. As chamas estão a ser combatidas por 50 operacionais, apoiados por 20 viaturas.

Um incêndio que começou durante a madrugada, por volta das 05h, numa loja de produtos chineses na zona industrial de Carnaxide, no Conselho de Oeiras. A Proteção Civil adianta que não há feridos, mas há, por exemplo, uma bomba de gasolina bem perto deste incêndio, o que tem preocupado as autoridades. Mais à frente contamos, ainda iremos direto a esta zona para perceber como está o combate a este incêndio numa loja em Carnaxide, no Conselho de Oeiras.

E destaque também para os incêndios em Vouzela e Vila Verde. Estão os dois dominados, mas as autoridades temem reacendimentos durante o dia.

A descida das temperaturas durante a noite ajudou nestas operações de rescaldo. Setecentos operacionais e duzentas viaturas continuam, no entanto, no terreno para estas operações de rescaldo do incêndio de Vouzela. O fogo foi dominado ao início da tarde, mas eram de temer pequenos reacendimentos, o que aconteceu durante a tarde, mas entretanto o incêndio está como em resolução. Também dominado está o incêndio que começou ontem, durante a tarde, em Vila Verde, Braga. Uma centena de operacionais e 30 viaturas também continuam no terreno a esta hora para as operações de rescaldo. No dia de hoje, há quatro distritos com aviso vermelho do Instituto Português do Meio da Atmosfera, mas a semana vai trazer uma ligeira descida gradual das temperaturas.

E viramos atenções para a política, porque começam hoje as jornadas parlamentares da AD.

Vão decorrer em Cascais com Durão Barroso, ex-presidente da Comissão Europeia, como orador convidado. Vai discursar nestas jornadas parlamentares. A abertura fica a cargo do presidente do CDS, Ministro da Defesa, Nuno Melo. O encerramento é feito pelos líderes parlamentares do PSD e do CDS no dia de amanhã. Hoje, Luís Montenegro não vai participar, não vai discursar na abertura das jornadas, porque está nos Estados Unidos para assistir ao Portugal-Espanha de mais logo.

Destaque agora para esse duelo ibérico, o dia de todas as decisões para a Seleção Nacional. Cristiano Ronaldo diz que está com fé e Roberto Martínez promete uma equipa preparada.

Jogo marcado para às 20h e um jogo decisivo, porque Portugal tem de vencer se quiser seguir em frente no Mundial. Cristiano Ronaldo reconhece que o adversário é difícil, dá favoritismo à Espanha, mas revela que tem fé de que a vitória vai para Portugal.

Tem sido uma experiência bonita. Estamos a melhorar jogo a jogo. Sabemos que esta é uma competição que é impossível jogar bem todos os jogos. Não está fácil para ninguém. É só ver as equipas que já foram eliminadas e diz tudo. Mas eu vejo a equipa tranquila, a equipa bem, treinamos bem, preparamos bem. A respeitar o adversário. Sabemos que é um adversário super difícil, mas estou com aquela fé que amanhã vai correr bem e vamos ganhar.

A fé de Cristiano Ronaldo numa conferência de imprensa em que confirmou também que este vai ser o último Mundial. Já o selecionador Roberto Martínez promete uma seleção ao mais alto nível para defrontar Espanha.

Durante o percurso no Mundial, é importante sempre olhar para a frente e olhar o próximo adversário. Isso ajuda muito a crescer. O que é importante é que a equipa sabe sofrer, a equipa sabe manter o nível até o fim. Não estamos aqui para defrontar a Espanha, estamos aqui para estar ao melhor nível. Todos os jogos são diferentes, mas, sem dúvida, estamos agora mais preparados que quando chegamos.

A garantia de Roberto Martínez na antevisão do jogo entre Portugal e Espanha. Do outro lado, o selecionador Luis de la Fuente deixa elogios à qualidade da equipa portuguesa.

Penso que Portugal tem, sobretudo, uma grandíssima equipa e creio que é preciso estar atento a todos eles. Neste caso, nós, por estratégia, obviamente vamos tentar estar atentos ao rival quando não tivermos a bola, mas o que queremos é que eles estejam mais ocupados conosco. E temos uma boa ala direita. Joga o Marcos, o Pedro, o Lamine ou quem quer que seja. E eu creio que esse é um dos melhores planos que podemos ter: garantir que os rivais precisam de estar atentos à nossa equipa.

A antevisão do selecionador espanhol para o jogo entre Portugal e Espanha de logo à noite, marcado para às 20h, hora de Lisboa, e no qual Portugal vai tentar garantir o apuramento para os quartos de final do Mundial de Futebol.

Luís, os jornalistas espanhóis dão favoritismo à seleção do país, consideram que a equipa está em melhor forma do que Portugal.

E o enviado especial do Observador, Miguel Cordeiro, falou com vários jornalistas espanhóis que não têm dúvidas sobre quem vai vencer.

Eu acho que a Espanha vai passar.

Acho que ganha a Espanha.

Espero que a Espanha. Vai ser muito igualado, difícil.

Vejo um pouco melhor a Espanha agora mesmo, mais seguros. A Espanha tem, neste momento, mais argumentos que Portugal.

Aos olhos de quem tem, em Espanha, a missão de ver a realidade de forma imparcial, as respostas sobre quem é o favorito no duelo ibérico são quase todas semelhantes. David Alvarez, do El País, explica.

Jogou muito bem a última eliminatória, enquanto que a Portugal lhe custou bastante contra a Croácia, que é uma equipa que já está cansada. Creio que agora mesmo tem um ponto de mais fluidez no jogo da Espanha.

Eugénia Carol, da Telemundo, vê várias vantagens na seleção espanhola, incluindo o sentimento de vingança.

Tem uma equipa muito sólida, com muita fome, muito jovem e que vem crescendo junto desde já há muito tempo. Além de que creio que estão prontos para a revanche depois da final da Nations League há um ano.

Luís Castro, da Rádio Nacional de Espanha, espera muito equilíbrio neste jogo, mas também encontra favoritismo nos espanhóis.

Fora de cores, creio que a Espanha é a melhor equipa, mas está muito igualado. Portugal tem grandes jogadores, sobretudo no centro do campo.

Juan Jiménez, do Diário Desportivo As, também prefere falar de equilíbrio, mas aponta para números que dão uma pequena vantagem à Espanha.

A seleção espanhola era o número um do ranking até há apenas dois meses. Portugal acaba de ganhar a Nation. Eu creio que é uma coleção de talento brutal. Segundo a Transfermarkt, são a terceira e a quarta seleção mais valorizadas, somam 2000 milhões de taxação e espero equilíbrio.

Apesar das previsões de equilíbrio, há muita confiança entre a imprensa espanhola. Cristiano Ronaldo também dá o favoritismo à Espanha, mas não esconde que tem um feeling. Acredita que Portugal vai passar. Miguel Cordeiro, enviado especial do Observador em Dallas, no Texas. O Portugal-Espanha, dos oitavos de final, é hoje às 20h30. A seleção portuguesa, em caso de passagem aos quartos de final, defronta o vencedor do jogo entre Bélgica e Estados Unidos. Quem já está nos quartos de final é a Inglaterra, que venceu o México por 3 x 2, e também a Noruega, que eliminou o Brasil com uma vitória por 2 x 1.

E, Luís Soares, voltamos à notícia de abertura deste jornal das 20h: um incêndio numa loja na zona industrial de Carnaxide.

Um incêndio que começou esta madrugada numa loja de produtos chineses. No local está já a repórter da Rádio Observador, Teresa Freire. Teresa, a Proteção Civil sublinha que não há feridos e a maior preocupação será essa bomba de gasolina que fica bem perto dessa loja onde deflagra esse incêndio.

A bomba de gasolina, que neste momento se encontra fechada, uma bomba da BP. As entradas e saídas dessa bomba estão a ser bloqueadas pela Polícia de Segurança Pública. Ao lado, há também um McDonald's, que supostamente abriria agora às 8h, mas, por enquanto, a sala mantém-se fechada. O acesso também à rua onde está esta loja que incendiou está também bloqueado. A polícia está também a bloquear esse acesso. Há, se calhar, algum trânsito a mais nesta rua principal, devido a estes ligeiros cortes de trânsito, que acabam sempre por prejudicar. Neste momento, já não vemos chamas. Os bombeiros continuam a combater este incêndio. Neste momento, do sítio onde estou, vejo cerca de seis caminhões dos bombeiros, bombeiros voluntários do Dafundo, que estão a combater este incêndio nesta loja dos chineses. Neste momento, já não se veem chamas, apenas fumo. Pode ser que seja um bom sinal. Até agora, nem bombeiros, nem ninguém da Proteção Civil esteve aqui para falar com os jornalistas. Iremos aguardar mais informações. Neste momento, posso apenas dizer que já não há sinal de chamas, mas ainda há muito fumo.

A reportagem direto da Teresa Freire, que está a acompanhar o combate a este incêndio numa loja em Carnaxide, no Conselho de Oeiras.

São agora 20h10. Daqui a pouco, há "Momentos de Glória". Primeiro, Luís, que outras notícias marcam a atualidade?

A despesa hospitalar com tratamentos oncológicos mais do que triplicou nos últimos 10 anos. São dados do Infarmed, citados esta manhã pelo jornal Público. O valor gasto com estes tratamentos representa mais de um terço da despesa total com medicação na área hospitalar. Ao Público, o Infarmed explica que o aumento da despesa resulta do aumento da incidência de algumas patologias oncológicas e também das novas terapêuticas, que têm custos mais elevados face às existentes anteriormente. Mais de 360 polícias reforçam a partir de hoje os aeroportos portugueses. O objetivo é aumentar a capacidade no controle de passageiros, assim como reduzir as filas de espera nos aeroportos nacionais. Estes agentes pertencem à Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras da PSP. A distribuição do reforço faz-se pelos vários aeroportos do país, com o maior número de agentes a fixar-se em Lisboa. O Conselho de Almada atingiu o maior consumo de água dos últimos 75 anos. Num comunicado publicado nas redes sociais, a Câmara de Almada alerta para a pressão que o sistema de abastecimento está a sentir este ano. A autarquia adianta ainda que a rutura, que cortou o fornecimento de água em seis localidades, foi reparada, mas explica que o restabelecimento integral do abastecimento de água será faseado. Pelo menos nove pessoas morreram e 34 ficaram feridas em mais uma vaga de ataques da Rússia contra a Ucrânia. A Rússia lançou mísseis balísticos e drones contra Kiev. Este é já o segundo ataque à capital ucraniana em menos de uma semana.