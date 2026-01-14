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Pressão, nove horas. As notícias com o jornalista Luís Soares. Entramos no 11º dia de campanha para as eleições presidenciais. As últimas horas ficam marcadas pela sondagem da Universidade Católica e por um apelo de João Cotrim Figueiredo. Pede a Luís Montenegro que deixe cair Marques Mendes para declarar apoio ao candidato liberal.

A sondagem da Universidade Católica para a RTP, Antena Um e Jornal Público coloca André Ventura em primeiro lugar, com 24% das intenções de voto, António José Seguro em segundo, com 23%. Os dois estão em empate técnico, mas João Cotrim de Figueiredo surge em terceiro lugar, com 19%, também com possibilidade de chegar à segunda volta. Números que mostram também que Marques Mendes e Gouveia e Melo ficam mais afastados de uma eventual segunda volta. E ora embalado por estes dados, João Cotrim de Figueiredo volta a escrever a Luís Montenegro e com um apelo, pede que o PSD o apoie em detrimento de Marques Mendes. Rui Casanova, vamos perceber que argumentos é que o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal invoca.

João Cotrim Figueiredo considera que Marques Mendes está fora da corrida a Belém e considera que é o único capaz de derrotar Seguro e Ventura.

Marques Mendes já está fora da corrida e com Marques Mendes sem qualquer hipótese, a nossa candidatura é a única alternativa para mudar Portugal.

João Cotrim Figueiredo num jantar-comício ontem à noite com apoiantes em Coimbra, depois da sondagem da Universidade Católica ter sido divulgada. Os dados colocam Marques Mendes em quinto, com 14%, atrás de Gouveia e Melo. É neste contexto que Cotrim Figueiredo envia uma nova carta a Luís Montenegro. Na condição de presidente do PSD, o candidato liberal apela ao voto dos sociais-democratas em detrimento de Marques Mendes.

Ora, e nesta carta, Rui, Cotrim de Figueiredo cita as palavras do próprio Luís Montenegro.

Sim, quando o primeiro-ministro disse que não se pode cair na armadilha de dispersar votos, correndo o risco de ter más colhas na segunda volta. Cotrim Figueiredo lembra ainda que nas autárquicas apoiou as candidaturas de Carlos Moedas em Lisboa e de Pedro Duarte no Porto. "Confiei no PSD", é o que escreve Cotrim Figueiredo, que agora pede o voto do PSD. Termina a citar também uma frase de Sá Carneiro: "Primeiro o país, depois o partido e por fim, a circunstância pessoal de cada um" é o apelo de João Cotrim Figueiredo a Luís Montenegro.

Rui Casanova, e essa carta enviada por João Cotrim de Figueiredo a Luís Montenegro, uma carta que surge numa semana marcada pela declaração polêmica que fez sobre um eventual voto a André Ventura na segunda volta e as alegações de assédio sexual feitas por uma ex-assessora. A sondagem da Universidade Católica para a RTP Antena Um e Público ainda não reflete o possível impacto destes episódios.

Certo é que Luís Marques Mendes continua a aproveitar estas polémicas para atacar João Cotrim Figueiredo, o candidato apoiado pela AD, volta a colá-lo ao CHEGA.

Marques Mendes defende que Cotrim de Figueiredo não reúne as condições necessárias para ser um bom presidente da República e dá exemplos.

Imagine-se uma crise política. Imagine-se um conflito do governo com o Parlamento por causa do orçamento. Imagine-se um veto político numa lei muito sensível e muito delicada. E agora imagine-se ter na Presidência da República, nesses momentos, alguém que não sabe onde é que tem a cabeça.

As críticas de Luís Marques Mendes a Cotrim de Figueiredo num comício em Ansião ontem à noite. O candidato apoiado pela AD pede ainda aos portugueses para que não dispersem votos, isto numa altura em que continua a surgir em quinto lugar nas sondagens.

António José Seguro eleva a fasquia, mostra-se confiante pelas sondagens e afirma que não chega simplesmente ir à segunda volta, quer passar em primeiro lugar.

O candidato apoiado pelo PS admite estar animado pelas sondagens e, por isso, aponta agora a um novo objetivo.

Não chega passar à segunda volta. E aqui sou muito exigente. Nós temos que passar à segunda volta em primeiro lugar.

António José Seguro a subir a fasquia ontem à noite num comício no Barreiro, afirma que a batalha agora é contra André Ventura e contra os extremismos.

Henrique Gouveia Melo surge em quinto na sondagem da Universidade Católica para a RTP Antena Um e Jornal Público. O almirante garante que não desanima e diz que o verdadeiro barómetro é o apoio que recebe todos os dias na rua.

E volta a apontar também para erros nas sondagens.

Esta sondagem reflete já uma semana para trás. Por outro lado, ainda tem uma grande dose de indecisos e se olharem pra ficha técnica da sondagem, mais de 50% das pessoas dizem que podem mudar de opinião. Portanto, há muita coisa que está em jogo neste momento.

Henrique Gouveia e Melo, em declarações aos jornalistas em Sintra, à chegada para um jantar com apoiantes na Turugem. Já André Ventura, que surge em primeiro lugar com 24% das intenções de voto nesta sondagem, aponta para uma grande vitória na primeira, mas também na segunda volta.

Isso dá-me esperança de que, passada esta primeira volta, independentemente de quem venha a ser o meu adversário na segunda volta, de termos um debate alargado com temas que interessam às pessoas e não picardias e coisas menores. E eu acho que nessa segunda volta vou ter capacidade de vencer também as eleições presidenciais.

Expectativa de André Ventura em declarações ontem à noite à RTP. Quanto a outros candidatos, Catarina Martins aparece em sexto lugar, com 2%. António Filipe, em seguida, também com dois. Jorge Pinto está com 1,5% das intenções de votos. Já os restantes candidatos estão abaixo de 1%. Hoje entramos no 11º dia de campanha com a maioria dos candidatos a focar agenda na Grande Lisboa.

E já a seguir temos mais um direto à campanha, hoje com destaque para as candidaturas de António José Seguro, André Ventura e João Cotrim de Figueiredo. O Irão anuncia julgamentos sumários e execuções para os manifestantes detidos nos protestos contra o regime, mesmo depois de Donald Trump voltar a ameaçar com medidas duras.

O responsável máximo pela Justiça no Irão afirma que o regime vai avançar com julgamentos e execuções para as pessoas detidas por terem participado nos recentes protestos antigovernamentais. As ONGs que estão no terreno dão conta de pelo menos 2500 mortos nas manifestações que começaram a 28 de dezembro por todo o país, mas avisam que o número real será muito superior. Nas últimas horas, Donald Trump foi confrontado com a informação avançada por um grupo iraniano de defesa de direitos curdos, de que um homem preso na sequência dos protestos vai ser executado hoje. Ora, o presidente norte-americano repete a ameaça de uma possível intervenção no Irão.

Vamos tomar ações muito duras. Não queremos ver o que está a acontecer no Irão. Se querem protestos, tudo bem, mas quando começam a matar milhares de manifestantes, e ainda por cima há relatos de execuções, temos de agir. Vamos ver como corre, mas não vai correr bem para o Irão.

Declarações de Donald Trump entrevistado na televisão norte-americana CBS. Também nas últimas horas, o Irão avisou que vai bombardear as bases norte-americanas na região do Médio Oriente se Donald Trump atacar Teerão.

E na análise, o historiador Bruno Cardoso Reis considera que é difícil os Estados Unidos avançarem com uma operação militar que lhes permita declarar vitória no Irão.

O mesmo será dizer o derrube do regime de Ali Khamenei. São dúvidas levantadas pelo comentador da Rádio Observador. Bruno Cardoso Reis avisa que pode ser preciso uma escalada maior do conflito para os norte-americanos conseguirem declarar vitória, mas isso, avisa, acarreta outros riscos.

O que seria uma escalada maior, eventualmente com impacto maior, mas também mais arriscada em termos de retaliação do próprio Irão, ataques contra a liderança iraniana. Mas realmente o Irão pode continuar a reprimir e, sobretudo, pode haver algum tipo de retaliação, que aliás, já foi ameaçada por representantes do regime contra, por exemplo, a produção ou a circulação de petróleo no Golfo Pérsico, no Estreito de Ormuz, e eventualmente também recorrer aos grupos armados que o Irão tem apoiado nesses últimos anos para fazer ataques contra, por exemplo, bases norte-americanas também na região ou recorrer aos mísseis iraniãos para ataques contra as bases americanas ou os aliados na região.

Análise do historiador e comentador Bruno Cardoso Reis na edição desta manhã do "Gabinete de Guerra".

A tensão continua a subir também na maior ilha do mundo, a Gronelândia. Os Estados Unidos continuam a ameaçar com uma possível anexação da região, mas a Gronelândia promete resistir.

Hoje há uma reunião na Casa Branca para discutir o futuro do território autônomo da Dinamarca. O vice-presidente dos Estados Unidos e o secretário de Estado norte-americano recebem representantes da Dinamarca e também da Gronelândia. No Gabinete de Guerra, também esta manhã, Bruno Cardoso Reis avisa que uma ação militar na ilha pode mesmo acabar com a NATO e explica porquê.

À partida, qualquer decisão na NATO é tomada por consenso e, portanto, os Estados Unidos, à partida, têm um veto. E é também por isso que se diz que uma ação militar dos Estados Unidos contra a Dinamarca e a Gronelândia seria, no fundo, acabar, na prática, com a NATO, porque a essência da NATO é defender a integridade territorial dos aliados. Ora, é evidente que, à partida, o pressuposto é em relação a uma ameaça externa, em relação a outros países, mas isso é porque se parte do princípio que não vai haver ataques entre aliados e ameaças.

Análise de Bruno Cardoso Reis. A reunião em Washington surge numa altura em que Donald Trump continua a afirmar que os Estados Unidos vão ficar com a Gronelândia, a bem ou a mal.

São 09h09. Já a seguir, já direto à campanha. Primeiro que outras notícias, estão em destaque esta manhã, Luís.

A Rússia voltou a atacar a cidade natal do presidente da Ucrânia, Kryvyi Rih. Não há registro de vítimas, mas os ataques com drones provocaram cortes de energia. Mais de 45 mil pessoas foram afetadas, cerca de 700 edifícios ficaram sem aquecimento, mas as autoridades locais indicam que a eletricidade já foi restabelecida. Começam a esta hora as reuniões do governo com as três federações sindicais da administração pública. A Frente Comum é a primeira a ser recebida no Ministério das Finanças, depois a FESAP e o STE. Em cima da mesa está uma eventual extensão do acordo plurianual de valorização dos trabalhadores da função pública atualmente em vigor. A PSP recusou a entrada de quase 2 mil passageiros em Portugal durante o último ano. As autoridades controlaram, no total, mais de 11 milhões de passageiros, de pessoas que chegaram ao aeroporto de Lisboa. São dados provisórios divulgados hoje pela PSP. Adianta também que foram detidos em Lisboa mais de 260 passageiros provenientes de países fora do espaço Schengen. Foram também detetadas mais de 400 fraudes documentais.