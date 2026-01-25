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Jornal das nove com Rui Casa Nova. Rui, começamos com a segunda volta das presidenciais. Já estão abertas as inscrições para o voto antecipado em mobilidade. O prazo dura até quinta-feira.

Quem quiser inscrever-se, pode fazê-lo por via postal ou eletrônica, através do site votoantecipado.pt. Quem não conseguir votar no local onde está recenseado no dia 8 de fevereiro, pode assim votar antecipadamente no próximo domingo, dia 1 de fevereiro. Nesse dia, os eleitores podem ir às urnas no município do país que escolherem no ato de inscrição que está agora disponível. Quem não votar antecipadamente, pode fazê-lo no dia oito, o dia marcado para a segunda volta das presidenciais, no local onde está recenseado. Basta apenas apresentar o cartão de cidadão. António José Seguro e André Ventura foram os candidatos mais votados na primeira volta. São eles que vão lutar pela presidência da República. Um deles vai ser eleito o novo chefe de Estado no dia 8 de fevereiro e suceder, assim, a Marcelo Rebelo de Sousa.

António José Seguro apela ao voto e volta a usar a experiência e a moderação como bandeiras da campanha.

Através de um vídeo divulgado nas redes sociais, António José Seguro repete também a ideia de que ainda nada está ganho.

O meu apelo é que vão votar. As sondagens não ganham eleições, nem elegem presidente. Um presidente é eleito com o voto de cada portuguesa e de cada português. Eu confio em si. Preciso do seu voto. Preciso do seu voto para que na presidência da República esteja um presidente experiente, um presidente moderado, um presidente que vem equilibrar o sistema político e coloca a esperança como a bandeira da sua presidência.

António José Seguro, num vídeo divulgado nas redes sociais ontem à noite, um vídeo no qual destaca também a importância do voto antecipado.

Já André Ventura critica aquilo que descreve como partners do sistema, num ataque às figuras da direita que apoiam António José Seguro.

A reação do candidato apoiado pelo CHEGA à carta aberta assinada por mais de 250 pessoas da área não socialista em apoio a António José Seguro na segunda volta. Esta carta foi conhecida ontem à tarde. André Ventura reagiu. Entretanto, repete que é a prova de que ele é o único candidato verdadeiramente contra o sistema. Insiste que quer acabar com os tachos em Portugal.

Isto não é uma luta da democracia contra o autoritarismo. Isto é uma luta dos taxistas contra os não taxistas. Nós temos é um país a levantar-se contra alguém que quer pôr em causa o sistema de interesses nacional. E isso, meus caros, deixem-me dizer-vos, independentemente do resultado que venha a acontecer no dia oito, já é uma vitória nossa, porque nós já conseguimos uma coisa. Tudo o que é os partners do sistema, já vieram a público e agora sabemos quem são, da Iniciativa Liberal ao CDS. Seremos nós contra eles até os derrubarmos e até vencermos o sistema de interesses.

André Ventura, em declarações numa ação de pré-campanha ontem à tarde, em Santarém, repetiu também que António José Seguro está com medo de debater e questionou o que pensa o candidato apoiado pelo PS sobre outras matérias, como por exemplo a agricultura. André Ventura falou sobre este tema para criticar, sobretudo, o acordo do Mercosul.

O Instituto Português de Mar e da Atmosfera aumentou o número de distritos sob aviso por causa da Depressão Ingrid, que continua a afetar Portugal continental.

Sim, estavam sob aviso amarelo de neve os distritos da Guarda e Castelo Branco e sob aviso amarelo de precipitação os distritos de Coimbra, Leiria e Santarém. Agora também Lisboa, Évora e Portalegre estão sob aviso amarelo face às previsões de chuva. O aviso fica em vigor até ao meio-dia, é o que indica a esta hora o site oficial do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Tudo isto face à passagem da Depressão Ingrid por Portugal continental. Até agora há registro de um morto, um ferido e 21 deslocados, em 1500 ocorrências registradas entre quinta-feira e ontem ao final da tarde. São os dados da Proteção Civil até agora. A Rádio Observador está a tentar contactar a autoridade para obter um novo balanço. Esperamos essa nova atualização nos próximos jornais.

Nos Estados Unidos, a morte de mais uma pessoa baleada pela polícia de imigração está a motivar protestos em várias cidades. Os democratas voltam também a criticar a administração de Donald Trump.

A vítima mortal é Alex Pritty, tinha 37 anos, era enfermeiro, trabalhava nos cuidados intensivos de um hospital de veteranos em Minneapolis, onde foi ontem de manhã baleado mortalmente pelo ICE, a Polícia Antiimigração dos Estados Unidos. As autoridades afirmam que o homem estava armado, mas várias testemunhas contradizem essa versão. Entretanto, os pais de Alex Pritty, a vítima, divulgaram um comunicado no qual apelam para que a verdade sobre a morte do filho seja contada. Falam em mentiras repugnantes por parte das autoridades norte-americanas. Na reação, Donald Trump desvaloriza o incidente e prefere elogiar o trabalho dos agentes do ICE. Numa publicação na rede social Truth, o presidente dos Estados Unidos descreve esta polícia como patriota e acusa também o autarca da Câmara de Minneapolis e o governador do estado do Minnesota, ambos democratas, de incitamento à insurreição ao criticarem o trabalho do ICE, a Polícia Antiimigração dos Estados Unidos. Este é o terceiro caso de uma pessoa baleada por agentes do ICE neste mês de janeiro. As duas primeiras vítimas foram mulheres. Agora é Alex Pritty, um homem norte-americano de 37 anos. É um assunto que está a marcar muito a atualidade nos Estados Unidos. Está também já em destaque a história no site do Observador.

Ainda pela atualidade internacional, o presidente do Conselho Europeu e a presidente da Comissão Europeia iniciam hoje uma visita à Índia.

António Costa e Ursula von der Leyen vão participar na 16ª edição da Cimeira União Europeia-Índia, na qual é esperada que seja consolidada uma parceria na área da segurança e da defesa. É também esperada a assinatura de um acordo de livre-comércio entre os dois blocos. Atualmente, a União Europeia é o maior parceiro comercial da Índia. As trocas bilaterais atingiram, em 2024, os 120 mil milhões de euros. A visita do presidente do Conselho e da presidente da Comissão Europeia começa hoje

E vamos à 19ª jornada do campeonato, vamos ao futebol. O Benfica recebe hoje o Estrela da Amadora, no Estádio da Luz.

12º classificado do campeonato, um jogo que acontece depois dos incidentes de ontem. Cerca de 200 adeptos do Benfica foram ao centro de treinos para alegadamente contestar os maus resultados da equipa. O regresso ao campeonato acontece também depois de mais uma derrota do Benfica na Liga dos Campeões. José Mourinho voltou a não fazer a conferência de imprensa antes do jogo, falou apenas à BTV. Afirma que, apesar dos resultados, o Benfica está a jogar bem e avisa que o Estrela é uma equipa com muita qualidade, por isso pede cuidado aos jogadores do Benfica.

Efetivamente, estamos a jogar muito bem, mas está-nos a faltar resultado e o resultado é importante. Este jogo com o Estrela não é fácil de tentar perceber o que é que o Estrela pode ser, porque o Estrela foi se calhar a equipa que mais mexeu relativamente ao mercado.

José Mourinho, que não falou sobre os incidentes de ontem no centro de estágios do Benfica, mas garantiu que Rafa Silva vai a jogo. O extremo foi apresentado como novo reforço esta semana e vai jogar contra o Estrela, é o que garante José Mourinho. Do lado da equipa visitante, o técnico João Nuno espera uma equipa a desfrutar do encontro com uma mentalidade séria e afirma que o Estrela vai conseguir fazer um bom jogo no Estádio da Luz.

Vamos com esperança, sabemos da dificuldade que vamos fazer. Vamos enfrentar uma excelente equipa, vamos enfrentar um treinador que não é preciso falar nada, com muita motivação. Eu gosto de desafios, eu gosto de coisas difíceis e, portanto, amanhã é um daqueles jogos difíceis, mas bons de jogar. Espero que os jogadores levem essa energia, é isso que eu quero e quero que eles desfrutem do jogo.

Os dois treinadores a lançarem esta partida, Benfica-Estrela da Amadora, marcada para esta tarde às 18h, no Estádio da Luz.

E há relato aqui na Rádio Observador. Ontem o Sporting venceu o Arouca 2-1, já em período de descontos.

Luís Soares marcou os dois gols da partida e o da vitória surgiu mesmo no final do jogo, aos 90 mais seis. Rui Borges lamenta a forma como o Sporting entrou em campo na segunda parte. Esteve empatado quase toda a partida, mas no final o técnico do Sporting considera a vitória dos leões justa.

No final do jogo, mas acho que merecida por tudo que fomos fazendo ao longo do tempo. Podia-nos ter sido caro os 10 minutos que entrámos mal na segunda parte. Foram os únicos 10 minutos, o Arouca podia ter virado o jogo, teve a oportunidade logo a seguir pra fazer o 2-1, uma grande defesa do Rui. Tirando isso, controlamos o jogo, fomos tentando criar várias aproximações à baliza. Poderíamos aqui ou ali definir melhor, mas poderíamos ter sido prejudicados em 10 minutos que não entrámos muito bem.

Rui Borges, em declarações à Sport TV no final deste jogo, depois de ter vencido o Arouca por 2-1 no período de descontos. Vasco Seabra, técnico da equipa da casa, lamenta a forma como o Arouca sofreu este gol já mesmo perto do final do jogo, mas mostra-se orgulhoso na prestação dos jogadores.

Muito orgulhoso dos jogadores, com uma vontade muito grande de lhes dar os parabéns. Não vivemos é de vitórias morais e claro que nos fugiu um ponto.

Contas feitas, o Sporting continua em segundo no campeonato com 48 pontos, atrás do líder Futebol Clube do Porto. O Arouca é 13º com 17 pontos na tabela classificativa. Já no outro jogo da noite desta jornada 19 do campeonato, o Estoril recebeu e venceu o Vitória Sport Clube por quatro bolas a duas.

Fica por aqui o Jornal das Nove, edição do Rui Casanova, que regressa às 21h30.