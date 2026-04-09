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Porção, 9 horas. As notícias com Carla Jorge Carvalho. A UGT reúne-se esta manhã para decidir se aprova ou não a nova lei laboral. O primeiro-ministro aumenta a pressão e avisa que um chumbo da reforma seria indesculpável.

A reunião do Secretariado Nacional da UGT está marcada para às 10h30. As confederações patronais já deram o sim, falta a decisão da Central Sindical. O primeiro-ministro Luís Montenegro defende a importância desta reforma da Lei do Trabalho e deixa um aviso e um apelo à UGT.

Será, de facto, indesculpável que o país não aproveite esta oportunidade para criar as condições para podermos pagar melhores salários, para podermos ter empresas mais competitivas, para podermos reter a nossa juventude, a nossa capacidade de trabalho em Portugal e podermos, portanto, seguir em frente, virar esta página e nos abalançarmos a outros fatores de competitividade, para também por essa via, darmos condições às empresas e ao trabalho poder sair mais valorizado.

Luís Montenegro, em declarações no arranque do Conselho Nacional do PSD de ontem à noite. O primeiro-ministro elogia também a forma como a ministra do Trabalho liderou as negociações.

O PCP acredita que o pacote laboral vai ser rejeitado pelos trabalhadores.

Foi o que disse há pouco o secretário-geral comunista, Paulo Raimundo, à Rádio Observador, à margem de uma iniciativa em Lisboa. Matilde Malva Sabino, agora em directo, o líder comunista não acredita que esta lei laboral avance.

Paulo Raimundo considera que independentemente do desfecho do dia de hoje, o pacote laboral vai ser rejeitado pelos trabalhadores. Diz que é claro que esta nova lei não altera nada de negativo que esteja na lei laboral atual. Acrescenta que este pacote vai trazer mais dificuldades, mas lembra que não são as centrais sindicais que decidem o formato final, que isso é da competência do governo, mas não há forma de este projeto poder vir a agradar aos trabalhadores.

Esse pacote laboral, independentemente da solução formal que se vier a concretizar, é tudo aquilo que não é preciso para os trabalhadores e, portanto, vão continuar a rejeitar, como rejeitaram até agora. Fizeram na greve geral, fizeram num conjunto de ações na rua, fizeram nas empresas do local de trabalho, vão continuar a fazer nas empresas do local de trabalho, vão fazer no dia 17, certamente, respondendo ao apelo da CGTP, numa grande manifestação nacional contra o pacote laboral, mas também contra o aumento do custo de vida. E, portanto, diria que não será compreensível que estruturas, sejam elas quais forem, que defendem trabalhadores e os seus direitos, possam pôr a assinatura em algo que vai fragilizar ainda mais os direitos dos trabalhadores. Mas, pronto, cada um assumirá as suas responsabilidades.

Paulo Raimundo sublinha que os trabalhadores precisam de melhores salários e melhores condições laborais, e não de um projeto que pretende alterar pontos na lei que atualmente não causam problemas a ninguém.

Matilde Malva Sabino a registar a reação do líder comunista Paulo Raimundo. Diz que este acordo, estas alterações à legislação laboral, não são benéficas para os trabalhadores. Estamos a uma hora e meia da reunião do Secretariado Nacional da UGT, que vai tomar uma decisão final.

O Presidente da República continua hoje a presidência aberta na região Centro. António José Seguro vai estar esta manhã na Batalha e depois vai seguir para o distrito de Leiria, o distrito mais afetado pelas tempestades do início do ano.

Para hoje estão previstas visitas a Meirinhas, em Pombal, Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Alvaiázere. Seguro dedicou o dia de ontem ao distrito de Coimbra, onde esteve acompanhado por dois ministros, o da Cultura e depois, mais tarde, pela ministra do Ambiente. O presidente da República pressionou o governo e insistiu na necessidade dos apoios chegarem rapidamente às pessoas, às empresas e às autarquias.

Carla, António José Seguro é presidente da República há precisamente um mês e tem mais diferenças do que semelhanças em relação ao seu antecessor, Marcelo Rebelo de Sousa.

O Observador acompanhou com 10 anos de distância os primeiros três dias de Marcelo e de Seguro no terreno, fora do Palácio de Belém, em contacto com a população, sendo que os dois escolheram o mês de abril para a primeira ida ao terreno, mas com nomes diferentes. João Gama.

António José Seguro recuperou o nome das presidências abertas de Mário Soares. Marcelo chamou à iniciativa Portugal Próximo. Desde logo, há uma enorme diferença na forma de comunicar. Seguro só fala uma vez por dia com os jornalistas, sempre de microfone fixo, com uma distância de segurança. Marcelo chegava a falar três a cinco vezes por dia, sempre pronto para apartes e metáforas políticas. Na relação com os jornalistas, Seguro é, como Marcelo, cordial e por vezes até brincalhão, mas recusa sempre responder a apartes. Marcelo não só respondia, como dava calduços, beijo na cabeça ou roubava a esponja dos microfones.

São dois presidentes que gostam de aparecer próximo dos cidadãos, mas António José Seguro está a caminhar para ser o novo presidente dos afetos, João.

Ainda é título que apenas é só de Marcelo Rebelo de Sousa, dava abraços prolongados, apertos de mão, universalizou as selfies. A promessa de ser o presidente dos afetos acompanhou até o final do segundo mandato. Marcelo, especialista em small talk, não tinha dificuldades sobre conversas mais íntimas ou pessoais, comentando que uma pessoa podia estar mais gordinha ou mais magrinha. E chegou a anunciar, por exemplo, que ia receber o então secretário-geral da ONU enquanto cortava uma perna de presunto. António José Seguro procura estar próximo das pessoas, é verdade, mas com algum distanciamento e menos à vontade, focando a conversa sempre nos problemas do dia a dia, as dificuldades que aconteceram com as tempestades nas empresas ou até nas próprias habitações.

João, há também muita curiosidade para perceber como será a relação presidente-governo e também com os partidos com representação parlamentar.

Exatamente, Carla, sendo que a relação com o partido de origem tem a principal diferença também nesta relação. António José Seguro evita por completo qualquer relação com o Partido Socialista, enquanto Marcelo Rebelo de Sousa chegava a apelidar-se como Laranjinha e usava o seu protagonismo para responder a antigos críticos, como o líder de então do PSD, Pedro Passos Coelho. Quanto à relação com o governo, enquanto há 10 anos Marcelo queria, de alguma forma, legitimar o primeiro governo de António Costa e arrefecer o clima de tensão que se vivia entre o PSD de Passos Coelho e o governo de geringonça, António José Seguro já o disse, quer pressionar para que o governo de Montenegro acelere os apoios às regiões mais afetadas pelo mau tempo, sendo que como ponto comum está o interior nesta primeira ida ao terreno dos dois presidentes da República, sendo que obrigaram também os primeiros-ministros em função, Luís Montenegro e António Costa, a deslocar-se até os respectivos locais para as reuniões semanais.

João Gama, à procura das diferenças entre o atual e o anterior presidente da República e que ajudam a perspetivar o que será o novo presidente no cargo.

Este é um artigo assinado pelo editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes, e que está em destaque a esta hora. Falamos agora do caso das mães despedidas do Bloco de Esquerda. O inquérito criminal ainda está na fase de investigação. As autoridades ainda não ouviram nenhuma das pessoas envolvidas mais de um ano depois.

O caso que remonta a janeiro de 2025, o despedimento de cinco trabalhadoras que tinham sido mães há pouco tempo, algumas delas em período de amamentação. Passado todo este tempo, a Rádio Observador apurou que a investigação continua Ainda sem avanços, como conta a Nadine Soares.

O Ministério Público avança à Rádio Observador que o inquérito ainda está em fase de investigação e sob segredo de justiça. Quer isto dizer que ainda estão a ser recolhidas provas e que não há uma acusação formal. É uma fase em que as pessoas envolvidas já podem ser ouvidas. No entanto, fonte do Bloco de Esquerda revela que o partido não recebeu qualquer comunicação até agora do Ministério Público e reitera que a lei foi sempre cumprida. Esta fonte responde em nome da atual direção, liderada por José Manuel Pureza, e também da antiga coordenadora Mariana Mortágua. A Rádio Observador contactou também Érica Postiço, uma das mães despedidas pelo Bloco de Esquerda, que na altura foi a única a falar publicamente do caso. A antiga funcionária criticou o Bloco de Esquerda por não ter protegido as recém-mães e acusou o partido de ter proposto um falso contrato para compensar o despedimento. Agora, em resposta à Rádio Observador, diz que não tem conhecimento do processo e tanto quanto sabe, este nem avançou.

Nadine Soares com o caso das mães despedidas pelo Bloco de Esquerda. É o tema do Onde Para o Caso da Rádio Observador.

Um programa para ouvir na íntegra na Tarde Política de hoje, passa depois do jornal das 17h. Falamos de um outro caso. O fundador do Doutor Finanças foi denunciado por assédio sexual e moral. Rui Pedro Bairrada está mesmo impedido de entrar na empresa.

O Doutor Finanças é uma empresa intermediária de crédito. As denúncias remontam à altura em que Rui Pedro Bairrada era CEO, atualmente é chairman. Ao Observador, fonte oficial do Doutor Finanças confirma que está a decorrer um processo disciplinar interno. A editora adjunta de sociedade do Observador, Leonor Rizzo, explica os alegados comportamentos impróprios que levaram a esta investigação.

As denúncias remontam a um período anterior a janeiro de 2025. Neste momento, houve dois conjuntos de denúncias, pelo que o Observador apurou, que levaram à elaboração de duas notas de culpa com as quais Rui Pedro Bairrada foi confrontado e que realmente notam-se aqui alegações de assédio sexual e moral que visavam trabalhadoras, pessoas do sexo feminino, e que, segundo os relatos que nos chegaram, podem estar aqui em causa comentários impróprios em contexto profissional e gritos com as pessoas. É de frisar que no Doutor Finanças, a maioria dos funcionários são mulheres.

Ao Observador, o fundador do Doutor Finanças garante estar de consciência tranquila. Rui Pedro Bairrada rejeita totalmente as acusações de assédio sexual e moral e garante que toda a verdade será reposta.

Esta é a notícia que faz manchete. É a história no site do Observador e também o tema da história do dia, já disponível em podcast. São agora 9h10, a seguir o Explicador sobre a intenção do governo de criar novas medidas pra segurança rodoviária. Prima Carla, que outras notícias estão em destaque a esta hora?

O Irão afirma que os mais recentes ataques de Israel ao Líbano são uma grave violação do acordo de cessar-fogo temporário. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros fala mesmo em genocídio, em causa os ataques de Israel que mataram pelo menos 254 pessoas nas últimas horas no Líbano. Entretanto, Donald Trump pede ao Irão para que também cumpra todas as partes do acordo de cessar-fogo. Caso contrário, promete voltar a utilizar a força contra Teerão. Uma força sem precedentes, é o que escreve. A TAP teve 4,1 milhões de euros de lucro em 2025. É uma queda de mais de 92% face ao ano anterior. A companhia aérea justifica a descida com a atualização das taxas de IRC. Os dados foram divulgados esta manhã pela transportadora em comunicado. O Metro de Lisboa está fechado hoje por causa de uma greve de 24 horas. Não há serviços mínimos. A empresa dá conta no site oficial de que todas as linhas estão encerradas. Está previsto uma nova greve na próxima terça-feira.