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O Miguel Pinheiro já está conosco para mais um Bom, Mau e o Vilão da Rádio Observador. Fala, Miguel. Bom dia.

Bom dia.

Miguel, o teu bom é Mariana Vieira da Silva.

Sim, porque a ex-ministra e dirigente socialista reagiu com rapidez ao regresso de Pedro Nuno Santos ao Parlamento. Como se sabe, ele chamou os jornalistas para espalhar uma acusação genérica de taticismo com a seguinte frase: "Eu tenho muito mais respeito pelo José Luís Carneiro do que pelos taticistas que se escondem atrás da porta à espera que o vento mude a favor do PS ou da esquerda pra avançarem pra liderança do partido." E Mariana Vieira da Silva lembrou que no seu tempo, Pedro Nuno Santos andou precisamente a fazer contas taticistas quando quis avançar pra liderança do PS e atirou-lhe a seguinte frase, isto até a mim me doeu, imagino a Pedro Nuno Santos. Então disse Mariana Vieira da Silva: "Quando somos nós a avançar pra liderança, há coragem. Quando são os outros, são taticistas." E de fato, Pedro Nuno Santos acha que todos se atemorizam com vozes de trovão e não está muito habituado a que lhe respondam. Por isso Mariana Vieira da Silva fez muito bem em lembrar-lhe algumas coisas sobre o passado.

Até porque o guião é quase sempre o mesmo, entre ele e os outros todos, neste partido e nos outros, sobretudo nos partidos que têm essas eleições abertas, não é?

Nós gostamos, os dois, de futebol, Paulo.

Claro, é uma paixão com os portugueses.

Não é só gostar, é perceber. E costuma haver aqueles jogos que é uma determinada equipe contra o resto do mundo. É uma equipe e depois a outra equipe é pessoas do resto do mundo. A visão de Pedro Nuno Santos da política é como esses jogos, é ele contra o resto do mundo.

E ainda ganha isto, vais ver.

Oh, Paulo! Cruzes.

Então quem é o teu mau?

O mau é o Ministério Público, sim, já começa. Ontem foi conhecido um relatório feito por três inspetores do Ministério Público ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal, e a conclusão é de que a forma deficiente como os processos são geridos faz com que eles, vou citar: "Se prolonguem no tempo, por vezes à espera do que possa acontecer e que isso conduz, em alguns casos, à duração dos mesmos por períodos pouco compreensíveis." Ora, perante este estado de coisas, a inspeção pede a adoção das medidas necessárias pra dotar o DCIAP dos meios humanos e materiais imprescindíveis ao exercício das funções. E realmente, a nossa justiça é lentíssima por vários motivos. É lenta, claro, porque alguns arguidos usam todas as manobras dilatórias ao seu dispor. É lenta porque muitas vezes processos andam pelos tribunais e parece que estão por ali perdidos em corredores, mas é lenta também sim, por causa dos métodos de trabalho do Ministério Público. Devia ser urgente mudar isto. Vamos lá ver, pra se tratar destes assuntos, não basta ser um bom investigador, não basta saber investigar um assunto, é preciso saber organizar o trabalho de muita gente e isso implica conhecimentos. E pronto, se calhar haver cursos de gestão de trabalho e de gestão de pessoas, não só cursos de como é que se combate a corrupção, mas de gestão de processos.

Processos não é processos judiciais, é processos de trabalho.

Exato, de processos de trabalho, precisamente. Eu até me pergunto se mesmo informaticamente, se as pessoas que mandam naquilo sabem que existem formas de agilizar processos usando instrumentos informáticos, por exemplo. Nem estou a falar de inteligência artificial, sequer, que hoje em dia serve pra tudo. Estou a dizer ter modelos de funcionamento. Enfim, mas pode ser que isto seja um primeiro passo pra haver mudanças. Esperemos que sim.

Mas é uma galeria do horror o que aquele relatório diz. De fato, lê-se aquilo e pergunta-se como é que aquilo ainda funciona, não é?

Sem dúvida.

Há ali muito amadorismo na gestão organizativa.

Exato. O ponto é exatamente esse. E de fato, se calhar, nas faculdades de Direito, no Centro de Estudos Judiciários, devia haver cadeiras em que se ensina a trabalhar.

Miguel, o teu vilão é uma vítima.

É uma vítima. É uma vítima, porque o nosso vilão é Tiago Antunes e o candidato a Prodor de Justiça, que ficou a gigantescos 50 votos do necessário pra ser escolhido pro cargo no Parlamento. Foi 50 votos, não foram cinco, foram 50. Mas ele anunciou hoje, através de um artigo de opinião no Expresso, que vai abandonar a corrida. Lacrimejante, ele queixa-se de ter sido, vou citar: "Alvo de uma campanha vil, assente em falsidades e absolutamente descabida." O artigo é longo, por isso eu vou concentrar-me só em dois pontos, não temos tempo pra mais. Tiago Antunes, por um lado, atira as culpas todas do resultado pra cima do PSD, porque diz que havia um acordo com o PS que não foi honrado pelos social-democratas e escreve isto, citação: "Pelo caminho, foi até inventado um suposto desconforto do grupo parlamentar do PS em relação à minha candidatura, que nunca existiuOra, para quem não sabe, ele aqui está a falar de nós, porque pouco antes da votação, o Observador escreveu que havia vários deputados do PS, vários, que estavam desconfortáveis com o nome dele e que não o iam apoiar. Mas isso, obviamente, não ajuda a narrativa de Tiago Antunes como novo mártir da direita. O que eu posso dizer, citando a frase célebre de Maria José Nogueira Pinto, é que ele sabe que nós sabemos que ele sabe que nós sabemos. E por isso, enfim, acho que podemos seguir em frente. O segundo ponto importante do artigo de Tiago Antunes tem a ver com José Sócrates, porque ele foi acusado de ter pertencido à máquina de propaganda socrática enquanto membro de gabinetes ministeriais na época, mas Tiago Antunes nega e eu vou citá-lo: "Procuraram retratar-me como um perigoso socratista, o que é apenas risível. Fui, no início da minha vida profissional, com 26 anos, um jovem adjunto num gabinete governamental. Terei demonstrado alguma competência, porque no governo seguinte passei a chefe de gabinete na mesma secretaria de Estado." Ora, depois de ler o longo artigo de Tiago Antunes, eu fiquei com uma dúvida que ele podia ter esclarecido, tendo em conta que esta relação com o ex-primeiro-ministro foi tão importante neste caso, é ele próprio que o reconhece. E a minha dúvida é: então afinal, qual é a opinião de Tiago Antunes sobre José Sócrates? Qual é a opinião de Tiago Antunes sobre a forma como José Sócrates exerceu o poder e sobre a forma como se comportou no poder? Eu fiquei curioso. Eu tenho a certeza de que o Expresso lhe daria mais um parágrafo, se foi um problema de espaço. O Expresso seguramente dar-lhe-ia mais um parágrafo pra ele esclarecer a nação sobre isto, sobre agora que já não é um jovem, sobre agora como é que ele olha pra José Sócrates. Gostava de saber.

É esse o tema, aliás, que está no centro desta polêmica, não é outro. Não é a carreira dele, não são as capacidades técnicas de Tiago Antunes.

Que são muitas, enfim, alguma competência já lhe foi reconhecida. Não quero ser eu a dizer, mas reconheceram-lhe alguma competência. Sim, claro, não é esse o ponto. O ponto é Sócrates. O que é que ele pensa sobre Sócrates?

Agora vai chegar à espelunca.

Acho que vou esperar sentado.

Vamos então ao resumo. O bom desta sexta-feira é Mariana Vieira da Silva, o mau é o Ministério Público e o vilão de hoje é Tiago Antunes. São as escolhas do Miguel Pinheiro no episódio que daqui a minutos também fica disponível em podcast.