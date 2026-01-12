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Bem-vindos. Começa agora um dos últimos episódios de "Filhos da Nação", o programa em que temos vindo a conhecer as raízes e a história familiar de cada dos principais candidatos às eleições presidenciais de 18 de janeiro. Eu sou o Pedro Rainho e comigo está, como já tem sido habitual, Rui Pereira. Além de secretário-geral da Associação Portuguesa de Genealogia, o Rui Pereira é o principal responsável pela apurada e interessantíssima investigação que permitiu desenhar as oito árvores genealógicas que temos vindo a revelar nas últimas semanas. Rui, mais uma vez, muito bem-vindo.

Obrigado.

Nós hoje vamos explorar mais em detalhe as origens de André Ventura. Depois de algumas dúvidas sobre se avançava pra corrida, depois até de admitir que o Chega poderia apoiar Henrique Gouveia e Melo, Ventura decidiu mesmo ser candidato. Há aqui muitos dados que já não serão propriamente uma novidade pra quem nos segue desde o início, nem pra quem tem lido os textos publicados no site do Observador desde o início de dezembro. Eu falo, claro, do parentesco com dois adversários nestas eleições, mas há outros cruzamentos interessantes de que vamos falar nos próximos minutos. Rui, André Ventura é natural da freguesia de Mem Martins, no Conselho de Sintra. Tem 42 anos, fará os 43 a 15 de janeiro, portanto, mesmo em cima da data pra primeira volta das presidenciais, e tem um apelido que até já foi nome próprio. Não vamos bem à origem deste ramo, mas em 1695 nasce um senhor Domingues que nem sequer tinha Ventura como apelido, mas isso depois muda muito rapidamente.

Sim, muda muito rapidamente, porque este senhor tinha Ventura como nome próprio. Chamava-se Ventura Domingues. É um nome que existe como nome próprio masculino e até também feminino. Feminino muito raro, masculino não muito vulgar, mas chegou a ser relativamente comum.

Quando diz masculino, é Venturo?

Não. Ventura masculino e Ventura feminino.

Ok.

Em ambos os casos. Este Ventura Domingues nasceu ali na zona da Lousã, Castanheira de Pera, não se sabe exatamente em que aldeia, mas ele vai casar com Clara Simões e fica a viver na freguesia da Lousã, numa aldeia chamada, que na altura Cerdeiras, agora chama-se Cerdeira, e aí nasce um filho, que é sétimo avô do André Ventura, chamado Manuel Ventura.

Ok.

E é aqui que começa o apelido André Ventura. Este Manuel Ventura vai ter um filho que também é Manuel Ventura, depois há o neto João Ventura, que é o último a nascer na Cerdeira, e vai viver pra freguesia de Castanheira de Pera pra casar em 1817 com uma senhora de lá. Depois temos mais o Manuel Ventura, depois Maria do Carmo, que vai ter um filho de pai incógnito chamado Abílio Ventura, que nasce em 1897, casa em 1921, ainda em Castanheira de Pera, mas já vem ter em Lisboa o filho Serafim Alves Ventura, que é o avô paterno de André Ventura.

Portanto, depois o apelido acaba por vingar. Nós começamos a falar de Ventura Domingues, que é o oitavo avô do candidato, mas se subirmos ali um degrau na ascendência, descobrimos que os nonos avós de André Ventura, dois nomes absolutamente incomuns, Manuel e Maria, estou claramente a ser irônico, porque é nome bastante comum, nem sequer tinham esse apelido. Pode ter aparecido mesmo por via de um nome próprio? É possível que um apelido passe a nome próprio na geração e depois na outra geração a seguir, na terceira geração, volte outra vez a ser nome próprio? Esta troca acontecia?

É possível. Esta passagem de nomes próprios a apelidos era comum, especialmente no caso de nomes próprios raros, como era o caso de Ventura.

Ventura, sim.

Mas às vezes havia oscilações. Podíamos ter um Ventura qualquer coisa, que tivesse um filho qualquer coisa Ventura, que voltava a ter um filho Ventura qualquer coisa.

Ok.

Aqui pegou destaque nas gerações que nós conhecemos, mas para trás, até eventualmente poderia haver já algum Ventura adicional.

Ok. Portanto, era uma troca comum. Uma das informações, Rui, a que costumamos dedicar aqui alguma atenção é a maior ou menor dispersão geográfica da família de cada candidato. No caso específico de André Ventura, já vimos, ele é natural de Lisboa, enfim, do distrito de Lisboa. Os pais também já nascem e vivem na zona da capital e mesmo os avós, dos quatro, só a avó paterna, Maria Augusta dos Santos Amaral, nasceu fora desta zona, nasceu na Beira Baixa. Foi essa a realidade que encontrou nos níveis mais acima da árvore degustados do André Ventura? Eles são profundamente alfacinhas ou nem por isso?

Não, realmente não são, porque há aqui uma mudança brusca. Três dos quatro avós nascem em Lisboa, mas apenas um dos oito bisavós nasce em Lisboa e nenhum dos três avós. Para trás temos, em termos de conselhos, pra simplificar, do lado do avô paterno, Castanheira de Pera, já estávamos a falar, a avó paterna da Covilhã, ela própria já nascia lá. Avô materno com três quartos de Pombal e um quarto de Arganil e a avó materna da Sertã. Portanto, tudo Beiras, mas de sítios bastante variados.

Há alguma dispersão, até. Vamos então aos cruzamentos que o Rui encontrou entre o candidato André Ventura e aquilo que se chama de notáveis. Um deles é o Henrique Gouveia e Melo, já sabíamos. É verdade que já aqui falamos sobre estes primos afastados, mas vale a pena voltar aí pra explicarmos como é que a ascendência de um e de outro candidato se cruzam. É preciso recuar muitos anos pra encontrar um ponto comum entre os dois?

Sim, é preciso recuar uns 300 anos, ir a Silgueiros, no Conselho de Viseu, onde viviam no lugar de Silvares, Manuel Pais, o Panés e Eufêmia Francisca, que tiveram-

Já tínhamos ouvido esse cognome, não sei se lhe posso chamar assim.

Tiveram duas filhas: Maria Francisca Pereira, que é a sexta avó de Henrique Gouveia e Melo, e Ana Francisca, que é a oitava avó de André Ventura. No caso Gouveia e Melo, é uma linha que ainda fica em Silgueiros muito tempo. Ainda lá nasce em 1876 o avô paterno Henrique Gouveia e Melo. No caso de André Ventura, não, porque a antepassada Ana Francisca tem um filho chamado José de Figueiredo Serra, que vai viver para a aldeia do Mato, que é uma aldeia que atualmente se chama Vale Formoso, no Conselho da Covilhã, e a linha fica aí até o século XX, até à tal avó materna, que é o único dos avós de André Ventura que ainda nasceu em Lisboa, Maria Augusta dos Santos Amaral.

Eu fazia a pergunta anterior numa referência a uma ligação entre Ventura e Gouveia e Melo, mas a verdade é que eles são primos ainda por outra via familiar. É isso, não é?

Exatamente. Também há o parentesco no Sarzedo, concelho de Arganil, por via de Simão das Neves e Maria das Neves, casaram em 1707. André Ventura descende uma filha deles chamada Bibiana das Neves, enquanto Henrique Gouveia e Melo descende da filha Maria das Neves. A linha de André Ventura mantém-se praticamente sempre no Sarzedo até quase ao século XX, mas depois dá uns saltos, porque a trisavó de André Ventura, Joaquina Dias, que nasceu no Sarzedo em 1860, vai para Lisboa, casa em Lisboa em 1888, tem filhos em Lisboa, incluindo a filha Ema, que vai viver para Abiul, no concelho de Pombal, que era a terra do pai, casa em Abiul em 1923 com um senhor de lá e vêm viver para Lisboa. O ramo de Henrique Gouveia e Melo é mais linear, começa no Sarzedo, passa ao concelho de Mortágua, onde ainda nasceu a avó paterna de Henrique Gouveia e Melo.

Portanto, do lado materno há uma concentração que acontece mais cedo em Lisboa, é isso?

Sim.

E depois do lado paterno isso acontece mais tarde. E depois há o caso de Miguel Antunes de Sousa e Luzia Maria da Conceição. A não ser que tenhamos um genealogista muito experiente e que já tenha estudado a árvore genealógica de André Ventura, estes nomes, na verdade, não dirão grande coisa aos ouvintes. Mas a verdade é que também eles levam-nos quase 300 anos depois a dois candidatos presidenciais. Um é André Ventura, naturalmente, e o outro quem é?

O outro é João Cotrim de Figueiredo, como já dissemos no programa a respeito dele. Temos um parentesco em Dornes, no concelho de Ferreira do Zêzere, com estes antepassados comuns que casaram em 1760. O ramo de André Ventura vem do filho Manuel Antunes, que passa na geração seguinte ao concelho da Sertã, primeiro a Sernache do Bonjardim, depois a Palhais, onde ainda casam os pais da avó materna Alcinda da Cruz, que já nasce em Lisboa em 1935. No caso de João Cotrim de Figueiredo, vem da filha Maria Luísa ou Luzia, que casa com António Cotrim, que é daqui que vem o apelido João Cotrim de Figueiredo, e passa da freguesia de Dornes para a Vila de Rei, onde ainda nasceu o avô materno do João Cotrim de Figueiredo, que se chamava Casimiro Cotrim, e que vem para Lisboa. Portanto, é um percurso muito parecido dos dois lados, de gente que permanece naquela zona ali a norte do Tejo e que vem para Lisboa no início do século XX.

Mas claro que isto não poderia ficar por aqui. Era demasiado simples. É que se André Ventura é primo de Gouveia e Melo por duas vias, o mesmo acaba por acontecer com João de Cotrim de Figueiredo. Pode explicar-nos onde é que encontrou a outra ligação familiar entre estes dois candidatos?

Pois, eu posso explicar, já expliquei e neste caso até tenho uma retificação a fazer. É que eu, no programa dedicado a João Cotrim de Figueiredo, referi que André Ventura descendia da família Cotrim e que haveria um parentesco por essa via. Só que poucas horas antes do momento em que estamos aqui a gravar este programa, eu fui contactado pelo genealogista Paulo Alcobia Neves, que é o autor do livro sobre a família Cotrim, que já foi aqui várias vezes referido, e ele explicou-me que de facto tinha havido ali um lapso e que André Ventura, pelo menos por aquela via, poderá haver outra, ele não descende da família Cotrim, porque há um caso de um senhor antepassado de André Ventura que casou com duas senhoras que tinham basicamente o mesmo nome. Uma delas era descendente da família Cotrim e a outra não era. E o que aconteceu foi que, no momento em que esta investigação foi feita, eu fiz uma confusão entre as duas senhoras e achei que a antepassada de André Ventura era a senhora que descendia da família Cotrim e afinal era a outra.

Peço desculpa por estar a interrompê-lo, mas acaba por haver uma descendência ou um cruzamento duplo entre Cotrim e André Ventura, mas não nessa específica que tinha referido.

Exatamente, porque segundo me disse Paulo Alcobia Neves, e neste momento ainda não temos aqui os detalhes, porque esta é uma informação que acabou de me chegar, ele disse-me que ao ver estas indicações, que nós divulgamos já com o estudo para "O Observador", ele começou a analisar aquela família e o que ele me disse foi: realmente esta ligação parece que haveria aqui um lapso, mas que ele já estava a encontrar outros parentescos entre André Ventura e João Cotrim de Figueiredo. Como sempre acontece neste tipo de pesquisas, cada vez que sai algum trabalho, alguém vai continuá-lo e descobrir mais ligações.

Neste caso, que é alguém bastante conhecedor da família Cotrim. Está feita a retificação. Rui, estamos aqui a falar de cruzamentos notáveis na família de André Ventura. Claro, os parentescos com adversários políticos são particularmente interessantes, mas tendo em conta até o ideário de Ventura e o peso que a religião e a Igreja têm no discurso deste candidato, não deixa de ser curioso, não é até menos curioso, outro cruzamento que o Rui Pereira encontrou. É que o candidato é primo de Eurico Dias Nogueira, que é um antigo arcebispo emérito de Braga. Ele morreu em 2014. Foi um homem que a própria PIDE chegou a designar como bispo revolucionário. Como é que se dá esta ligação com André Ventura?

Pois, Eurico Dias Nogueira, cujo nome talvez já não diga tanto aos nossos ouvintes mais jovens, foi uma figura muito importante da Igreja portuguesa em finais do século XX e era natural de Dornelas de Zêzere, no concelho da Pampilhosa da Serra. Há pouco estávamos em Ferreira do Zêzere, quase no final do rio, já perto da Foz, onde ele desagua no Tejo. Aqui estamos mais perto da nascente, quase na Serra da Estrela. O parentesco com o arcebispo Eurico Dias Nogueira é por via de Simão Manuel e Maria Fernandes, que viviam no lugar de Seirô, também concelho da Pampilhosa da Serra. E é semelhante ao que acabei de dizer, porque também há aqui uma situação em que André Ventura descende uma vez e o arcebispo Eurico Dias Nogueira descende duas vezes. Simão Manuel e Maria Fernandes são décimos avós de André Ventura pelo filho Domingos Simão, e este ramo vai se aproximando do litoral, passa do concelho da Pampilhosa da Serra para Góis e depois Arganil, e vai dar à tal trisavó do Sarzedo, que também é pela qual há o parentesco com Henrique Gouveia e Melo, o segundo parentesco, que falámos há pouco E depois esse ramo vai para Lisboa e ainda a Biula, etc. Do lado de Eurico Dias Nogueira, ele descende das filhas Isabel Simão e Catarina Simão Fernandes. A história geográfica é menos complicada, aquilo fica sempre tudo naquela zona e o próprio arcebispo ainda nasce lá.

Mexem-se menos.

Exatamente.

Eram menos migratórios. Rui, quase a terminar, eu queria referir aqui outra relação de parentesco com José Acúrsio das Neves, é uma figura com relevo no final do século XVIII, início do século XIX, já em Portugal. Mas eu refiro porque através dessa linha surgem uns indícios de parentesco entre Ventura e Marcelo. Ainda não é uma ligação que possamos ter como garantida. Há indícios, mas não é uma ligação fechada.

É uma situação um bocadinho semelhante àquela que nós abordámos quando falámos de Luís Marques Mendes, também em relação a Marcelo Rebelo de Sousa. Temos, neste caso, acabámos de referir o antepassado comum do arcebispo Eurico Dias Nogueira com André Ventura, chamado Simão Manuel. Neste lugar, eu diria minúsculo, de Seirôco, na freguesia de Fajão, viveu pouco tempo antes de Simão Manuel, viveu um senhor chamado António Manuel, que teria idade para ser o pai de Simão Manuel. Há alguns indícios que apontam: mesmo apelido, mesma freguesia muito pequena, com apadrinhamentos entre uma família e outra. Há filhos de António Manuel a serem padrinhos de filhos de Simão Manuel. Portanto, uma forte suspeita de ligação. Ora, António Manuel é antepassado de Marcelo Rebelo de Sousa. E é uma situação semelhante àquela que dissemos de Luís Marques Mendes. É muito provável que haja aqui um parentesco, mas realmente não conseguimos lá chegar, ter a certeza absoluta da ligação.

Não conseguimos ainda ou não será possível nunca? Porque às vezes isto também é uma questão de tempo e do esforço que se dedica à investigação. Não está simplesmente, não dá para traçar.

Neste caso, estamos muito no limite dos documentos disponíveis. Eu diria que é pouco provável que se consiga saber mais. Penso que neste caso o que seria preciso saber, seria saber a filiação de Simão Manuel para saber se ele era filho de António Manuel. Se calhar tem mais de 50% de probabilidades de ser. É muito difícil saber isso, mas talvez possa acontecer, mas é complicado.

Muito bem. Rui, não te podemos ir embora sem que eu lhe pergunte, apesar das várias informações já serem expectáveis, porque já conhecíamos alguns destes cruzamentos, houve algum ponto que o tenha surpreendido mais ou de forma particular na investigação da árvore de André Ventura?

A maior surpresa para mim, eu confesso, está ligada ao que falámos no início sobre os nomes próprios que passam a apelidos. Eu quando comecei a fazer a pesquisa de André Ventura, pensei imediatamente que o nome teria origem num Ventura de nome próprio. Não sabia se íamos conseguir lá chegar, dependia da antiguidade, dependia dos registos. Conseguimos lá chegar. Não me surpreendeu absolutamente nada. O que me surpreendeu, e muito, foi que o apelido materno de André Ventura, o apelido Claro, também vem do nome próprio, vem de uma antepassada Clara de Barros, da freguesia da Biula, que era sexta avó de André Ventura. E desse eu sinceramente não estava nada à espera. Nunca associei o Claro a uma Clara, embora, depois de descoberto, até faz um certo sentido. Mas realmente alguém ter como apelido do pai e como apelido da mãe, ambos derivados de nome próprio, é muito curioso e eu não esperava.

Uma particularidade desta árvore. Rui, muito obrigado.

Obrigado eu.

Nós no próximo episódio de Filhos da Nação vamos percorrer os ramos familiares de outro candidato. Esta viagem está quase a terminar, mas ainda há tempo para mais algumas informações surpreendentes. Voltamos em breve. Muito obrigado.