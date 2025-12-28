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Brigitte Bardot morreu hoje aos 91 anos. Foi uma ícone da década de 70, deixou a marca no cinema, mas também foi símbolo de sensualidade e feminilidade. Em direto tenho comigo Fátima Lopes, estilista. Pergunto que legado deixa Brigitte Bardot na moda?

Brigitte Bardot começou por ser uma musa que ditou tendências na altura, mas que no final foi muito controversa. Portanto, em relação à moda, no final da vida, ela foi contra os valores da sociedade de consumo, da indústria da moda. Quando criou a Fundação Brigitte Bardot e se dedicou a ser ativista dos direitos dos animais, ela foi muito contra o mundo da moda. Começou por ser realmente uma figura marcante e por ser uma musa da moda, até porque ela começou como modelo, depois foi talvez uma das figuras da época mais importantes do cinema francês, mas no final foi uma pessoa muito controversa, uma pessoa que chocou depois a própria França, com aquelas opiniões muito nacionalistas, xenófobas. Eu direi que ela começou por marcar uma tendência de sensualidade no cinema francês e na moda, mas no final foi exatamente o oposto. No final da vida, ela opôs-se a todos esses valores e tornou-se uma figura muito complexa e controversa, apesar de os franceses a terem como uma referência e terão sempre. E obviamente, hoje é um dia de luto para a França.

Portanto, pode-se dizer que Brigitte Bardot criou estilos e criou tendências na moda, pegando no que disse, ela ditou tendências. Que tendências foram estas?

Eu direi que na altura ela, e foi muito criticada também, nos primeiros filmes que ela fez, ela tinha uma liberdade sexual que não era propriamente natural ou aceite na época. Estamos a falar dos anos 50, década de 50, década de 60. O uso do biquíni, por exemplo, teve tanto de choque como também de libertador para a época e, sobretudo, na sociedade francesa, que era, e ainda é um pouco, uma sociedade conservadora. Mas eu também direi que ela tanto criou essas tendências como no final também foi um pouco contra elas.

E além deste legado artístico, ela também foi símbolo da emancipação da mulher, rompeu com vários conceitos, como aqui também já falámos, nomeadamente este uso do biquíni. Esta também é uma marca que deixa ao mundo, não só marcou de moda, mas também marcou o resto do mundo no geral?

Eu direi que sim, nas décadas de 50 e 60, porque a partir dos anos 80 ela foi completamente com aquelas ideias xenófobas e contrárias a todas as minorias. Inclusive, ela teve uma série de processos judiciais contra isso. Acho que ela hoje em dia, ou seja, nos últimos anos, já não era referência pela positiva, ela já era mais referência pela negativa e inclusive ligada à extrema-direita. Teve todas as polêmicas do mundo. Eu direi que ela de início foi realmente uma musa no cinema francês, até porque ela nunca trabalhou em Hollywood, ela recusou-se a trabalhar em Hollywood. Portanto, ela foi uma referência do cinema francês, mas no final as ideias já não eram propriamente. Eu direi que na sua maioria, ela, hoje em dia, era completamente controversa e completamente contra, talvez, a opinião da maioria dos franceses.