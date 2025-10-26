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Boa noite ou bom dia, Miguel. Não sei bem se ainda é boa noite ou já é bom dia, porque a noite foi realmente longa. É um dia de vitória para todos os candidatos, porque aquilo que as seis candidaturas conseguiram foi contribuir para um dia de pura democracia dentro do Benfica, de elevação da discussão do nosso clube e de uma votação em massa. Os sócios mostraram que o Benfica está ativo, que se interessam pelo seu clube e isto é algo histórico, que só foi conseguido porque efetivamente as seis candidaturas contribuíram para isto. Portanto, não há aqui derrotados. Tudo indica que vamos ter uma segunda volta. Não posso afirmar a esta hora com certeza absoluta, mas os dados indicam uma segunda volta.

Ainda acalenta a esperança de Luís Filipe Vieira poder chegar a essa fase desta corrida eleitoral ou já não?

Não, não me parece que seja possível, apesar dos dados dizerem que o bloco Luís Filipe Vieira e Rui Costa tem aqui uma maioria confortável. Portanto, houve aqui um voto do vieirismo e da continuidade, porque Rui Costa acaba por estar ligado aos mandatos anteriores. Mas isto são dados com leituras que neste momento interessam muito pouco, porque o mais importante é a demonstração de benfiquismo do dia de ontem e os parabéns aos dois candidatos que vão à segunda volta, que temos que felicitar, mas acima de tudo destacar o debate entre as seis candidaturas e a contribuição que deram para um Benfica melhor no futuro e para que o Benfica volte a ganhar, quanto antes. Não sei se teve influência ou não. A verdade é que ontem já assistimos uma bela exibição da equipa no Estádio da Luz e uma vitória por 5x0. Portanto, inspirados ou não pela campanha, o objetivo final de todos nós, candidatos, de todos aqueles que contribuem para esta discussão, era que o Benfica saísse a ganhar e saiu.

Ainda estamos numa fase prematura e será prematuro, porventura, termos esta discussão. Mas perguntava-lhe: o que terá falhado na campanha de Luís Filipe Vieira para que não consiga, nesta altura, ter uma percentagem de voto superior?

Eu não encontro aqui nenhuma falha. Eu encontro até que Luís Filipe Vieira foi fundamental para que existisse uma segunda volta, que vai permitir uma maior discussão e uma maior definição de resultados em relação ao próximo presidente do Sport Lisboa e Benfica. E o que me parece que aconteceu é que houve um voto útil. Luís Filipe Vieira e Rui Costa disputavam o mesmo eleitorado e aquilo que sentimos é que, talvez pela boa campanha de João Noronha Lopes e pela ênfase que fez de toda a sua campanha, a perceção que havia seria de um resultado maior em João Noronha Lopes e isso pode ter afetado o voto útil dentro deste bloco, que vale 60 e qualquer coisa por cento entre Rui Costa e Luís Filipe Vieira. Portanto, parece-me que fomos prejudicados por este voto útil, mas ainda assim, os nossos 14% são bastante importantes para a segunda volta.

Precisamente, era o que eu ia perguntar. Na perspectiva de termos uma segunda volta ou por Rui Costa, João Noronha Lopes, quem vai apoiar a candidatura Luís Filipe Vieira?

É precipitado falar nisso agora. Vamos esperar pelos resultados e iremos ponderar.