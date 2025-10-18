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Para assinalar um ano da morte de Odair Moniz numa perseguição policial na Amadora, vai ser hoje feita uma homenagem no bairro do Zambujal. Comigo tenho Edgar Cabral, dirigente da Associação de Moradores do Bairro do Zambujal. Como é que nasceu esta ideia da homenagem e da inauguração do mural?

A homenagem, visto que vai fazer um ano do falecimento de Odair Moniz, também foi um projeto do mural que fizemos todos juntos, que foi o mural do Odair e outras pessoas também já faleceram, uma delas pela polícia também, mas este que faleceu pela polícia não houve explicação para a morte. Simplesmente, quando mataram este jovem, não houve explicação também da parte da polícia. Não houve apuramento de factos nem nada. Diferente do caso do Odair. Está a ter muito mais atenção e estão a ser apuradas várias coisas que ocorreram. E hoje é um dia especial, é um dia que vamos ter o Zambujal com vários artistas para homenagear todos aqueles que faleceram pela polícia e não só, aqueles que morreram de causas naturais.

E que mensagem é que querem deixar à sociedade com esta homenagem?

Deixar à sociedade que lembramos sempre dos nossos. Nunca podemos esquecer os nossos que estiveram presentes em vida, que estiveram sempre conosco em vida e que também continuamos à espera de uma resposta da morte do Odair Moniz, que temos esperança que seja uma resposta positiva para nós e de esperança e que tenhamos um pouco de paz depois de tudo o que se passou.

E entretanto, já se passou quase um ano desde a morte de Odair Moniz. Houve alguma coisa que tivesse mudado desde o ano passado?

Não. Para mim, o bairro sempre esteve bem, comunidade sempre tranquila, sempre nos demos bem em termos de comunidade. Só mudou é que temos tido mais polícia no bairro com intervenções, encostar as pessoas na parede e revistar.

Sem justificação.

Sem justificação e é excessivo o que eles atualmente estão a fazer. Sente-se ali também um bocado de desagrado, raiva da polícia. Parece que estão à espera que acenda uma faísca para castigar, entre aspas, os jovens do bairro e quem eles encostam à parede. Não está a ser o trabalho normal de revista, está a perceber?

Sim.

Um trabalho de perseguição e opressão. Vamos lá, todos os dias alguém vai fazer alguma coisa e nós vamos atuar. E nós, em termos de comunidade, estamos pacientes nessa situação. A polícia vem, faz a revista, ninguém comenta nada para provocar, nem nada do género, porque já sabemos se provocarmos vamos prejudicar.

E durante o dia de hoje também vai ser distribuído um manual sobre como agir em abordagens policiais. O que se pode esperar deste livro?

Este livro já não é algo que me compete. Acho que se calhar é a Vida Justa que vai distribuir.

Ok.

Mas com um manual com regras básicas ou algumas leis, também é bom para nos defender, para as pessoas estarem cientes dos limites, tanto da sociedade como os nossos. Também é bom para as pessoas em termos de civismo, para perceberem algumas coisas.

O que espera deste processo judicial que está a decorrer? Neste momento foi adiado, deve agora acontecer na próxima semana. Quais é que são as expectativas?

De acordo com o adiamento, é algo que eu não estava à espera. Soa-me um bocado estranho, porque acho que é a primeira vez que há um julgamento tão importante e o advogado do polícia fica doente. É um bocado estranho isto tudo. Espero que seja só impressão minha, que não seja nada planeado, porque é estranho. Já houve tantos julgamentos aqui em Portugal importantíssimos, casos bastante graves e nunca foi adiado porque o advogado esteve doente. Mas espero que seja uma impressão minha, que não seja nada planeado. Mas esperamos que, como eu digo, Deus é grande e vamos conseguir chegar ao nosso objetivo, que este polícia que fez este ato seja penalizado da maneira mais justa possível