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Filipe Sales é o presidente da Câmara Municipal de Peniche. Muito obrigado por estar disponível para conversar conosco, até porque estamos a tentar perceber as consequências deste temporal que se abateu sobre Portugal continental. E, Filipe Sales, perguntava, a esta altura, já tem uma estimativa, uma dimensão dos danos aí no Conselho de Peniche?

Olá, Ricardo. Olá, Judite. Boa tarde a todos. Boa tarde aos ouvintes. E antes de entrar no balanço local, acho importante começar por uma nota humana e quero aproveitar esta oportunidade para deixar uma palavra de profundo pesar às famílias das vítimas mortais desta tempestade e endereçar as minhas condolências aos autarcas do concelho de Leiria, onde infelizmente se perderam vidas humanas. Em Peniche, apesar de termos sido atingidos por este fenômeno meteorológico muito severo, e foi em Peniche que se bateram os recordes das rajadas do vento, pelas 4h da manhã, no Cabo Carvoeiro, foram registadas as velocidades de 150 km/h. Felizmente, nós não temos vítimas mortais a lamentar, mas isso, obviamente, não apaga os danos, mas é um dado essencial quando nós falamos de proteção civil.

O vento foi o pior problema? Mais do que o mar.

O vento foi o pior problema. O mar, nós tivemos a barra fechada à navegação. Aliás, encontra-se ainda fechada pela Capitania do Porto de Peniche, fechada à navegação, e o vento foi objetivamente o nosso maior problema. Tivemos um impacto económico muito relevante com esta tempestade. Há prejuízos em habitações, mas também em indústrias, em unidades hoteleiras, em explorações agrícolas e também, de algum modo, no tecido empresarial em geral. E eu quero deixar uma palavra de solidariedade muito clara a todos os que foram afetados e o meu compromisso, enquanto presidente da Câmara, é acompanhar cada situação, apoiar dentro daquilo que são também as nossas competências enquanto Câmara Municipal e articular com os mecanismos existentes, sejam eles regionais ou nacionais, todos os mecanismos que venham a ser criados para mitigar, no fundo, estes impactos e acelerar a recuperação.

E estão preparados para esta noite?

Sim, felizmente, embora estejamos no nível de prontidão nível quatro, nós temos um centro de coordenação operacional municipal e que reunimos ontem a preparar este contexto de estado de prontidão especial nível quatro, que era antigamente o alerta vermelho, agora é um estado de prontidão especial nível quatro. Essa articulação permitiu esta resposta integrada entre a proteção civil, os bombeiros, as forças de segurança e os próprios serviços municipais e as juntas de freguesia, que tiveram aqui um trabalho determinante para recuperarmos a normalidade dentro daquilo que nos era possível. E esta articulação deste centro de coordenação operacional municipal está em prontidão, continua em prontidão para esta próxima noite. E quando existe comando, comunicação e coordenação, conseguimos ganhar tempo e evitar as consequências mais graves. Isso foi decisivo esta noite que passou e estamos preparados para a próxima noite, embora, evidentemente, as previsões não são gravosas como eram as previsões a esta altura no dia de ontem.

Filipe Sales, os problemas que registou em todo o Conselho de Peniche, mais perto da costa, ajude-nos lá aqui a perceber se houve alguma zona, alguma freguesia mais afetada.

Enfim, nós estamos a falar de um impacto significativo em todo o nosso território, nas quatro freguesias. E até às 17h, tenho números de há 15 minutos, até às 17h, foram registadas cerca de 140 ocorrências no nosso concelho. A esmagadora maioria esteve relacionada, sobretudo, com a queda de árvores, com o dano em infraestruturas e que, consequentemente, motivaram interrupções e cortes de vias rodoviárias. Tivemos situações muito complexas, como interdição de uma estrada nacional, que foi resolvida, mas tivemos também vários constrangimentos ao nível da rede viária, o que nos levou a ter algumas populações em situação de isolamento, mas graças à prontidão da nossa proteção civil, dos nossos bombeiros, conseguimos restabelecer essa comunicação na rede viária. Mas houve, e ainda há, alguns constrangimentos daquilo que é o fornecimento da eletricidade. Temos, neste momento, ainda duas freguesias onde o serviço não foi totalmente restabelecido.

Qual é?

São as freguesias de Serra d'El-Rei, parcialmente, e a freguesia da Atouguia da Baleia, embora esta situação esteja a evoluir positivamente nos últimos minutos.

E as comunicações móveis estão a funcionar?

As comunicações móveis, temos alguma inoperacionalidade na freguesia de Serra d'El-Rei, porque está obviamente relacionado com a questão da falta de energia elétrica, mas apesar de tudo, comparativamente até com outros conselhos, felizmente, do ponto de vista da operacionalidade da rede móvel, as coisas tiveram minimamente funcionais, mas sublinho minimamente, porque não foi na sua totalidade aqui a operacionalidade das comunicações.

Peniche, como muitos conselhos deste país, Peniche tem um lado mais glamuroso no balneário e nas praias, mais jovem para o interior e nas freguesias de Peniche há muitos idosos. E, Filipe Sales, alguma preocupação especial com a população mais idosa? Foi preparado alguma espécie de apoio?

Foi essa a nossa preocupação desde a primeira hora. A nossa preocupação, e fui para a rua esta noite por volta das 3h30 da manhã, e fomos, e neste plano, que foi colocado em prática por este centro de coordenação que há pouco referi, a nossa preocupação era, sobretudo, com a comunidade mais envelhecida, isolada na zona mais rural do nosso concelho. E houve, efetivamente, algumas situações de isolamento, como há pouco referi, mas que rapidamente tínhamos mobilizado as máquinas para, no fundo, evitar que essas pessoas ficassem isoladas. E fiz questão eu e toda a proteção civil, como é óbvio, sobretudo os bombeiros, mas também eu, enquanto presidente da Câmara, fiz questão de estar no terreno junto das pessoas, para de algum modo, também dar aqui uma palavra de tranquilidade, apesar desta circunstância, uma palavra de serenidade. Portanto, apesar de tudo, essa parte foi uma missão concretizada com sucesso, diria.

E nesta altura, o que é que precisa?

Nesta altura, o que eu preciso? Preciso de apurar de forma cabal aquilo que são as consequências para nós, do ponto de vista económico. Vai ser necessário, depois deste apuramento, até porque há prejuízos enormes ligados a algum conjunto de atividades económicas, e vai ser necessário, não sei quais serão os passos até tomados pela própria administração interna, pelo próprio governo. Estarei bastante atento para poder, depois de apurar todos os prejuízos, poder, no fundo, mitigar este efeito negativo que teve nas atividades económicas, porque temos aqui impactos terríveis do ponto de vista económico no nosso tecido empresarial.