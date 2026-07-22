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Ricardo Ribeiro, junta-se a esta emissão especial. Bom dia.

Bom dia.

Sinto também que teve influência, ou que foi influenciado por Luís Represas, sendo de uma geração mais jovem, obviamente.

Sim. Influencia sempre, porque era a música que se ouvia na rádio. Lembro-me quando acordava de manhã e a minha mãe começava a cuidar de nós para irmos pra escola, etc, ouvia-se O Estrvante na rádio. E a voz do Represas é uma voz que fica na memória. Porque vem já desde essa infância, ouvia-se O Estrvante ou o Ronquial ou os Rádio Macau. E ouvia-se depois, mais tarde, o Luís com o seu percurso a solo, a cantar com o Pablo Milanés, etc. E eu tive o privilégio de trabalhar com o Luís e era uma pessoa encantadora. Mas a esta lei ninguém escapa, o único destino que temos em comum. E é lamentável.

E com O Estrvante e na carreira a solo, Luís Represas contribuiu também aqui para uma revalorização das tradições, das raízes da música portuguesa. Creio que esse é um dos principais legados da obra de Luís Represas.

Sem dúvida. Aliás, O Estrvante tinha muito esse objetivo e essa característica. O João Gil e o próprio João Nuno Represas na percussão. Ou seja, eles reavivavam muito as raízes e tentavam sempre inspirar-se na música portuguesa. E basta ouvir as composições e a poesia que usavam, nomeadamente um dos mais conhecidos, o "Perdidamente" da Florbela Espanca, e depois o "125 Azul", essas cantigas todas. Eles cantaram Mário de Sá-Carneiro também, mas com uma roupagem da música tradicional portuguesa. Eles tinham, de facto, uma maneira de estar na música muito interessante e há pouco tempo tinham estado no Meo Arena e fizeram dois concertos extraordinários. E olhe, é uma pena, de facto.

Falou da colaboração com Luís Represas. Quando é que aconteceu essa colaboração?

Eu creio que foi há oito, nove anos, no Centro Cultural de Belém. Tenho um dueto com ele, cantei o "125 Azul" e creio que o "Perdidamente" também num disco que ele fez, que saiu ao vivo do CCB, em que eu era um dos convidados. E o Luís era uma pessoa encantadora e deu-me imenso prazer. Nem sei muito bem o que é que diga, essas coisas de um tipo, nunca sabe muito bem o que há de dizer. Diante da morte, acho que só o silêncio pode falar.

No caso de um artista, a sorte de podermos continuar a ouvir. Ricardo Ribeiro, há aqui esta questão da música "Ai Timor", porque isto coloca O Estrvante, Luís Represas, obviamente, todos os elementos deste grupo a fazer música de causas. O que às vezes pode ser complicado para um artista. Foi importante também que eles o tivessem feito?

Claro, é sempre importante. Os artistas devem dizer aquilo que as outras pessoas pensam, mas também aquilo que os outros não se atrevem a dizer ou a pensar. E no fundo, foi isso que eles fizeram com "Ai Timor", e outros artistas fazem com as chamadas de atenção pra aquilo que é mais degradante e preocupante também no mundo. E eles fizeram isso com o "Ai Timor" e foi muitíssimo importante.

E foi muito importante, Ricardo Ribeiro, muito importante também tê-lo aqui nesta emissão especial da Rádio Observador. Um bom dia.

Muito obrigado pela sua gentileza. Bom dia.

Muito obrigada