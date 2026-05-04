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Este é o "Tratar da Saúde" da Rádio Observador, com a doutora Vanessa Mendes, diretora clínica dos Centros de Saúde CUF. Doutora, bom dia, boa semana. Maio é o mês do coração em Portugal e, por isso, vamos dedicar este episódio à pressão arterial, que é um dos principais determinantes da nossa saúde cardiovascular, mas, na prática, muitos só lhe dão importância depois de um enfarte ou de um AVC, e esse é precisamente o problema. Pode estar elevada durante anos de forma silenciosa, sem sinais claros. Doutora, estamos a falhar na prevenção quando ignoramos um dos indicadores mais importantes da nossa saúde?

Na maioria dos casos, a hipertensão não dá sinais evidentes. Isto é uma mensagem importante a deixar. E é isso que a torna particularmente perigosa. Muitas pessoas vivem anos com valores elevados sem saber. Mas isso não significa que o nosso corpo não dê sinais, significa que são pouco específicos e que são frequentemente desvalorizados.

Então que sinais são esses e que devem chamar a atenção?

Alguns sintomas ou sinais podem estar associados à tensão arterial elevada, sobretudo quando os valores já são mais altos, ou seja, as pessoas já estão habituadas a viver com tensão alta e, portanto, estes sinais podem ser menos evidentes. Por exemplo, dores de cabeça frequentes, muitas vezes de manhã, tontura ou alguma sensação de instabilidade, a visão pode ser uma visão turva, zumbidos nos ouvidos, palpitações. Aqui o desafio é que os sinais não são exclusivos da tensão elevada e por isso são muitas vezes desvalorizados.

Mas quando é que falamos de tensão alta? O que é uma tensão alta?

Falamos de hipertensão a partir de valores iguais ou superiores a 140 a 90.

Se fôssemos medir agora a tensão era 14 a 9, não é?

Exatamente. Mas houve uma atualização muito relevante do ponto de vista clínico, de acordo com a norma mais recente da Direção Geral de Saúde. O objetivo não é apenas tratar, é otimizar o risco cardiovascular. E sempre que possível, o alvo ideal é manter uma pressão arterial entre os 120 e 129, que é a máxima, a sistólica, e 70, 79 de diastólica. Ou seja, hoje sabemos que valores mais bem controlados estão associados a menor risco de evento cardiovascular.

Mas doutora Vanessa, dizia há pouco que muitas vezes não dá sintomas, então como é que se deteta?

Medindo.

Simples.

É a única forma que temos, porque a hipertensão só se diagnostica com medição da pressão arterial e por isso é fundamental avaliar regularmente, mesmo que não tenha sintomas, porque muitas vezes quando surgem sinais, já há algum impacto e lesão de órgão.

E quais são as consequências de não se controlar a tensão?

São muito relevantes. A hipertensão é um dos principais fatores de risco para AVC, que também já aqui falámos, enfarte do miocárdio, insuficiência cardíaca e até doença renal. E está associada também a envelhecimento vascular precoce. É uma doença silenciosa, mas com consequências que podem ser muito graves e até potencialmente fatais.

Então vamos lá às dicas para pôr tudo isto na prática. O que é que podemos fazer?

Temos três pontos essenciais: medir de forma regular, não ignorar sinais que sejam persistentes e atuar de forma precoce, com intervenções no estilo de vida e, quando necessário, medicação. Porque controlar a pressão arterial é uma das estratégias mais eficazes na prevenção cardiovascular.

Portanto, doutora, mesmo sem sintomas, é estar atento, não é?

Sem dúvida. A hipertensão é o principal fator de risco modificável para as doenças cardiovasculares e a verdade é que pode ser controlada. Medir de forma regular, otimizar o estilo de vida e intervir precocemente podem efetivamente fazer toda a diferença.

tratardasaude@observador.pt, para onde pode enviar as suas dúvidas. Se preferir, também nos pode enviar o seu áudio por WhatsApp 910024885. Doutora Vanessa Mendes, até amanhã.

Até amanhã. Obrigada.

Obrigada.