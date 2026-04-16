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Três toques e hoje vamos a cremes de beleza.

Skincare.

Skincare e a importância do skincare no futebol. Vamos também à pior seleção do mundo e, por fim, a uma Volta a Portugal que agora pretende ter um alcance internacional e eu espero que seja capaz disso, a nova organização da Volta. Mas começamos por cuidados de pele, os jogadores cada vez mais-

Esfoliações

...esfoliações e outros.

Vocês fazem?

Eu não faço. Esfoliações, não.

Faz, Paulo? Faz esfoliação?

Não, os senhores falam de outras formas, tecnicamente. Falam de outra coisa.

Há muitas maneiras de esfolar um Paulo.

Mas fala-se quando anda a correr.

Os jogadores cada vez têm mais preocupações com isso, até porque têm uma grande presença nas redes sociais e têm de aparecer no seu melhor. Para além disso, também têm muitas campanhas publicitárias.

São influencers.

Claro, acordos com várias marcas.

São embaixadores.

São embaixadores, mas às vezes são traídos pelos próprios colegas. Foi o caso de Bernardo Silva, jogador da seleção portuguesa do Manchester City, que anunciou nas redes sociais que um acordo com uma empresa de dermocosméticos francesa muito famosa e os colegas de seleção não perdoaram, foram lá comentar. Rúben Dias, que joga com Bernardo Silva no Manchester City e também na seleção nacional, Bruno Fernandes, rival no Manchester United, mas companheiro de seleção, e João Félix, aproveitaram para ir à publicação postada por Bernardo Silva. Bruno Fernandes disse: "Nem pasta de dentes usas, pá."

Isso é muito bom.

Eles lá sabem. Rúben Dias também fez questão de deixar uma mensagem: "Nunca usaste um cremezinho." Mas passa a usar agora. Agora vai usar.

Nunca é tarde.

Nunca é tarde para estas coisas, é verdade. É tarde para esfoliações.

Ouviste, Paulo?

E João Félix: "Hahaha. Tu nem desodorizante usas."

Ainda bem, isso já está a ser muito agressivo.

Não, foi muito violento.

É chincalhamento. Está a chincalhar.

Vai-se meter num meio em que o uso de cremes e de cosméticos por homens poderá não ser o melhor sinal que se pode passar num balneário.

Num balneário. Eu acho que todos eles agora devem ter muitos cuidados.

São grandes metrosexuais.

Já não ouvia essa expressão há décadas.

Por quê? Metrosexual já não existe?

Metrosexual isso é muito anos 2000.

É.

É muito David Beckham isso.

Pois. Já não é assim.

O Paulo sabe destas coisas.

O Paulo acompanha as tendências.

Achas que o apogeu do metrosexual foi na altura do Beckham?

Não sei se foi o apogeu ou se foi o início. Também não sou um estudioso.

Não és, mas pareces, Paulo. Pareces, pela forma como estás a falar.

É sempre um best.

Bom, eu não sei.

Como vocês sabem, sou mais especialista em balneários.

Sim. É verdade. E tática.

E mística.

Com as tostas.

Bom, vamos à pior seleção do mundo. Sabem qual é a pior seleção do mundo? A que está pior no ranking? É a de San Marino. Está no lugar 211, mas não contente com isso, agora vai ter pela primeira vez uma seleção feminina. É verdade, até agora não tinha, por falta de jogadoras, quer dizer, aquilo é pequeno.

San Marino, quantas pessoas têm essa cara?

Tem muito poucas. Mas agora já tem o número de pessoas suficientes, pelo menos para formar uma seleção feminina. Ainda não tem para uma liga e isso também dificultava a criação desta seleção.

São só 33 mil, de facto, em San Marino. É pouquíssimo.

É muito pouco.

O ponto de comparação é Viseu, que tem 100 mil pessoas, portanto é um terço de Viseu.

Vamos lá ver.

É um bairro de China.

Viseu deve ter uma seleção feminina regional. Normalmente existem as distritais.

Não me faças perguntas difíceis.

Eu estava à espera que soubesse.

O representante da terra e não sabe.

Não sabe isso. Ele é só desodorizantes e cremes. Pode ser que as mulheres mostrem o caminho aos homens e não fiquem no último lugar do ranking. A seleção masculina, de facto, tem um histórico de resultados quase dramático. Empataram recentemente com Andorra, que é outra seleção que também não tem um campo de recrutamento muito alargado. Isto depois de 11 derrotas consecutivas. Tiveram uma vitória aqui há uns tempos contra o Liechtenstein.

Mais um grande país.

Mais um país que também tem dificuldades de recrutamento. Vamos ver se as mulheres de San Marino dão o exemplo e mostram que pelo menos chegam ao lugar 210. Saem do último lugar para mostrar aqui o caminho aos homens. Por último, Volta a Portugal e muito rapidamente. A Volta a Portugal tem nova organização. O novo diretor da prova, o antigo ciclista Izquierdo Mosquera, diz que quer levar a Volta a Portugal a todo o país. Nas últimas edições não tem sido assim, tem sido meia Volta a Portugal. Izquierdo Mosquera quer que a Volta a Portugal chegue a todos os pontos do país e mais importante do que isso, anunciou que vai ter transmissão em direto na Eurosport, o que é bom para a promoção da prova portuguesa. Esse é um dos meus grandes desgostos, como grande fã do ciclismo, é que a prova não consegue, de facto, afirmar-se no calendário velocipédico internacional. Pode também ser que a participação de equipas importantes como a Emirates ajudem a divulgar mais, porque é uma pena que uma prova com tanta história e verdadeiramente popular em Portugal não consiga sair das últimas divisões do calendário velocipédico internacional. Estou à espera que isso aconteça este ano. Vamos ver se estas novas medidas contribuem para isso.