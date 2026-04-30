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E já está o Carlos Pedro para mais um Três Toques. Olá, Carlos, bom dia.

Bom dia. Hoje o primeiro toque é fresquinho, é desta madrugada e até envolve um português. Isto porque o Grêmio do Brasil, orientado por Luís Castro, jogou em casa do humilde Palestino do Chile esta madrugada. O jogo terminou empatado a zero, mas não foi por falta de oportunidades, principalmente do lado do Grêmio. Vamos perceber nesses próximos 30 segundos.

Está autorizado. Olhou pro goleiro, partiu pra bola, pé esquerdo, bateu. Defendeu o goleiro, a bola pegou na trave. Tomou posição, está autorizado. Partiu pra bola de novo, bateu. Defendeu o goleiro e de novo na trave.

Vão dois.

Inacreditável. Está titubeando o Pérez, partiu Carlos Vinícius, bateu. Defendeu de novo.

Isto não é possível.

Eu juro que não é ficção.

Inacreditável. Inacreditável o que está acontecendo.

Adoro. Bateu, defendeu.

De fato, inacreditável. Foram mesmo três grandes penalidades desperdiçadas no espaço de sete minutos. Em boa verdade, conta apenas como uma grande penalidade falhada, porque as duas últimas só aconteceram porque as anteriores tinham sido irregulares. O guarda-redes avançou para lá da linha de baliza.

Ainda assim, o que é certo é que ele defendeu as três vezes.

Exatamente. E quem foi o autor destas defesas? Sebastián Pérez, chileno de 35 anos, que viveu certamente um momento inédito na carreira. Eu pelo menos vou arriscar nisso. E vou arriscar porque Pérez, com 35 anos, muitos anos de carreira, tinha apenas quatro grandes penalidades defendidas na carreira, em 31 possíveis. Portanto, é uma pena que agora fique apenas com cinco e não com sete, porque contou apenas com uma grande penalidade defendida. Mas fica aqui essa nota fantástica para uma noite muito boa deste guarda-redes. Menos razões para sorrir teve o autor dos desperdícios.

Coitado, pois é mesmo o oposto.

Foi sempre o mesmo.

Foi sempre o mesmo, é verdade. Persistência, mas que não correu muito bem. É conhecido do público português. Falamos de Carlos Vinícius.

Vinícius Carlos.

Que jogou no Benfica.

Do público português e do Paulo Ferreira, temos que fazer essa nota.

Eu adoro a música dele.

Jogou e marcou alguns gols no Benfica, também no Rio Ave e no Real Massamá, primeiro. Foi a porta de entrada de Vinícius em Portugal. Tudo aconteceu entre os 10 e os 17 minutos, portanto foi tudo muito rápido. Obviamente motivou muitos risos e festejos nas bancadas. O Vinícius teve a particularidade de bater um pênalti pra esquerda, bater um pênalti pra direita e acabar a bater o pênalti pro meio.

Tentou tudo.

Tentou de tudo e no último até escorregou.

Tentou baralhar o goleiro.

Exatamente. Mas a noite foi tão terrível para Carlos Vinícius, é que para além destes três pênaltis falhados logo na reta inicial do jogo, dificulta muito a capacidade mental de qualquer jogador para o resto da partida. Para além disso, o Vinícius ainda chegou, de fato, a marcar um gol na segunda parte, mas o gol foi anulado após consulta do VAR.

Mesmo aquele dia que ele não devia ter entrado no campo.

Exatamente. Fica o registo para uma noite para esquecer, há dias em que mais vale-

Não sair de casa.

Exatamente.

Tem sempre a música, o violão.

Continua dedicado à música.

Mas haverá coisa melhor para fazer numa quinta-feira do que imaginarmos com 70 anos?

Falta muito, não é, Paulo?

Isto ainda falta muito.

Para o ano.

Estou brincando.

É já para o ano, não é, Paulo?

Sim, meia dúzia de meses.

Estou brincando. Há, de fato, muitas coisas bem mais interessantes para fazer, mas não sei se há melhor coisa do que chegar aos 70 anos na condição em que chega o senhor Mateus González, de Espanha, que se prepara para bater uma barreira de longevidade no futebol espanhol. Este fim de semana, o Colunga defrontou o Praviano para a sempre emocionante e muito acompanhada quinta divisão espanhola.

Isto sobe.

Tenho acompanhado. Está animado este ano.

Está animado este ano. E vai animar ainda mais na última jornada, porque este jogo entre o Colunga e o Praviano vai entrar para os livros dos recordes em Espanha, porque o senhor Mateus González, de 70 anos, vai defender as redes do Colunga.

Vai jogar?

Vai jogar e defender.

Treinador, uma coisa assim.

Ele ainda não sabe se vai ser a titular ou não, se vai jogar a primeira parte, se vai jogar 10 minutos.

Se vai entrar em campo.

Tem a garantia do mister que vai a jogo.

Impressionante.

O tempo vai decidir se é esta semana ou nos próximos dias, porque ele vai treinar com os novos colegas.

Os novos colegas. Os novos colegas novos.

Perfeitamente. Esta é uma espécie de homenagem a este senhor, que é um grande amigo dos dois dirigentes do Colunga. O jogo é para o campeonato, mas como é a última jornada, não terá qualquer impacto na tabela classificativa.

É uma homenagem.

O que facilitou também esta decisão. Ainda assim, fica o registo para este momento. Não é um atleta profissional, mas não é qualquer um que com 70 anos calça as luvas e vai para o campo. Tem que haver aqui, pelo menos, muito amor e muita força de vontade.

E não rematem com força, por favor.

Não vale buchas.

Há também aqui a questão da condição física. O próprio garante que continua a jogar nos veteranos, apesar de se ter retirado do futebol federado com 43 anos.

Mesmo assim, já uma boa idade.

Exatamente. Mas esses 43 anos foram há 27 anos.

Pois.

Pois, exato.

Desde aí, eu nasci, comecei e acabei a minha carreira de futebolista, entre aspas, e ainda não tenho a idade para começar a dos veteranos, mas enfim.

E ele continua.

Continua. Eu pensava que era um recorde mundial.

E não é.

Não é o mais antigo. O mais antigo chama-se Isaac Haik, israelita que em 2019 bateu o recorde do Guinness ao tornar-se o jogador mais velho a jogar uma partida oficial. E atenção, jogou mesmo o jogo todo.

Tinha que idade?

Tinha 73 anos.

Jogou os 90 minutos?

Jogou os 90 minutos.

Não tem que correr, também estava à baliza.

Também estava à baliza.

Era também guarda-redes.

Também era guarda-redes.

Ainda assim, o coração com os remates.

Também não aconteceu na quinta divisão espanhola, aconteceu ainda na mais imponente quinta divisão do futebol de Israel.

Portanto, o limite da divisão.

O limite da divisão. Já dizia o outro: "Quem me dera."

Carlos Pedro com o Três Toques que regressa na segunda-feira. Bom fim de semana, Carlos.

Bom fim de semana.