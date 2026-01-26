Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Vamos lá ao Três Toques.

Vamos.

Como é que está a vossa relação com a inteligência artificial, o ChatGPT, que estão a utilizar?

Vai-se andando.

Está muito bem.

Um bocado imbecil.

Um bocado imbecil?

Isto de falar com a inteligência artificial faz-me sentir, às vezes, imbecil.

Pois.

Então, o que se passa?

O que se passa é que há pessoas que estão a utilizar a inteligência artificial e o ChatGPT um bocadinho demais.

Claro que sim.

Estão a ultrapassar alguns limites. Nós temos visto uns manifestos a pedir a proibição da inteligência artificial. Há quem manifestamente seja contra essas limitações.

Sim, pois.

Foi o caso de Roberto Moreno, um treinador espanhol, que estava a orientar um clube na Rússia, o Sochi, e que foi despedido devido à excessiva dependência do ChatGPT para tomar decisões relativas até ao planeamento de treinos. É verdade. O ex-diretor desportivo do clube disse que o treinador era um grande adepto da inteligência artificial, mas que essa excessiva dependência do ChatGPT o levou a tomar algumas decisões bizarras. Por exemplo, o diretor desportivo conta a história que o treinador utilizou o ChatGPT para delinear um plano de viagem e de preparação numa deslocação dentro da Rússia. E então, o ChatGPT ter-lhe dado a indicação de que os jogadores deviam treinar às 7h00, dois dias antes do jogo, e que, de acordo com o plano delineado pelo ChatGPT, deveriam permanecer acordados por um período de 28 horas, ou seja, sem descanso.

E ele nem questionou.

Nem questionou.

Se o ChatGPT diz.

Diz é porque é o melhor. Estamos a falar de deslocações, a Rússia é um bocadinho grande, deslocações grandes e então provavelmente ele não teve em atenção esses pormenores. E o ex-diretor desportivo diz que quando questionaram o treinador sobre este plano que obrigava os jogadores a ficar 28 horas acordados, ele disse: "Não, já está tudo planeado, eu inseri os parâmetros no ChatGPT e pronto, está tudo feito." "Pronto, mas como é que os jogadores vão dormir?" Isso é que ele não sabia. E os jogadores, claro, também não receberam com muito agrado esta ideia de ficarem acordados mais de 24 horas, porque o ChatGPT disse ao treinador o que é que ele devia fazer. Mas não foi só no planeamento de estágios e de deslocações de viagens, foi também à procura de jogadores. E mais uma vez, o ex-diretor desportivo diz que o clube estava na altura à procura de um ponta de lança. Havia três possibilidades.

E apostou nas três.

O que o treinador fez foi pôr lá os três nomes de jogadores.

Em qual é que tu apostas?

Exatamente. E o ChatGPT deu-lhe a resposta. O clube avançou para a contratação, mas o jogador contratado não teve um rendimento muito positivo. Em 10 jogos, não marcou nenhum golo.

Era jogador de matraquilho.

Era um bocadinho. Isto acontece, mesmo a quem não recorre ao ChatGPT.

Sim, é verdade.

É verdade, pode acontecer a qualquer um. Há muito bom diretor desportivo e treinador que às vezes faz escolhas que depois não se revelam muito acertadas. Mas, pelo menos aí, ele pode dizer que foram os seus próprios critérios. Agora, depois usar o ChatGPT como desculpa. O que acontece é que em agosto, o treinador foi despedido. Não terá sido apenas por usar o ChatGPT, foi pelos resultados.

Claro.

Não se trata aqui de uma cláusula no contrato a dizer: "Não podes usar o ChatGPT". Não teve foram resultados.

E ajuntar a isto.

O facto de justificar essa ausência de resultados com o ChatGPT e tomar medidas um pouco bizarras levou a essa decisão do clube. Portanto, muita atenção com a utilização da inteligência artificial.

Sobretudo quando ela não resulta. Se resultar, está tudo bem.

A utilização de dados imagino que seja cada vez maior também no futebol. Aliás, há um filme já antiguinho.

É aquele, o "Moneyball".

O "Moneyball" explica-nos como é que o Boston qualquer coisa.

Era?

Era baseball. Red Sox, e era baseball.

Sim, de baseball.

E na altura, o quê? Anos 80, talvez?

Não, já anos 90.

E como é que através de dados fizeram contratações de jogadores que eram bons, tinham bons índices para bater e apanhar e aquela coisa toda, e que estavam subvalorizados.

E no fundo, os dados do baseball são um bocadinho diferentes do futebol.

São muito técnicos, claro.

É, e o jogador pode ser muito bom numa determinada função e isso é suficiente para às vezes ser mal avaliado, o facto de não ser bom noutras coisas e ignorar-se aquilo em que ele é bom.

Mas é um ótimo filme.

E hoje em dia, todos os grandes clubes, e não só, usam estas bases de dados e ferramentas.

Eu espero bem que sim.

Usam. Às vezes não parece, às vezes parece que é um bocado ao olho, mas muitos usam e praticamente olheiros e nas contratações passam todas por estas análises de dados. Mas o ChatGPT é outra coisa. É preciso tomar alguma atenção com a utilização do ChatGPT. Quem vai, não é para a Rússia, mas é ali perto. Para o Cazaquistão é mesmo Nani.

Vai mesmo.

Nani já assinou pelo Aktobe, tínhamos falado aqui disto na semana passada. O Aktobe é um clube do Cazaquistão e o Nani não vai só jogar, ele vai ter um papel preponderante na estrutura do clube, até porque é uma figura de referência internacional e espera-se que ajude o clube.

Sim, que dê mais do que apenas no campo.

Com as devidas diferenças, é um pouco aquilo que aconteceu com o Cristiano Ronaldo ao ir para a Arábia Saudita. Não se está apenas a contratar o jogador para render em campo, mas é pela imagem. E neste caso também é isto que vai acontecer com Nani. Quem pensava que ele já tinha acabado a carreira.

Aqui está ele.

Aqui está ele de regresso aos relvados.