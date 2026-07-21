Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Por um dia na Aral que teve a ver o Sporting ontem, não foi?

Ontem, por acaso, aconteceu-me o mesmo que aconteceu no outro dia com o jogo do Benfica com o Villarreal. Só me apercebi que tinha havido jogo já depois.

Também me aconteceu isso.

"Ah, o Benfica estava a jogar."

Eu comecei a ver as mensagens dos sportinguistas muito contentes. O Sporting jogou.

Não, eu vi que havia um jogo de preparação contra o Estrasburgo, fiquei até interessado, mas quando dei por mim o jogo já tinha acontecido e já estava 7 a 0. Já tinha acabado o jogo, 7 a 0 foi o resultado, com quatro gols dos reforços, parece, que vêm aí reforços a sério. Os jornais chamam reforços de leão. Vamos ver como é que corre.

Capa da Bola, creio.

É, acho que é a Capa da Bola. Vamos ver. Eu ainda vou olhar aqui para o rescaldo deste mundial. Há aqui muitos factos interessantes acerca do mundial. Por exemplo, a série fantástica de Fabián Ruiz, o jogador espanhol e do Paris Saint-Germain, que como é fácil de compreender, tem ganhado tudo o que há para ganhar a nível de-

A nível da Europa

...a nível de clubes. Só lhe escapou, creio, o ano passado, o mundial de clubes que perdeu para o Chelsea, curiosamente, onde estava um dos seus companheiros de seleção, o Cocorella. Mas Fabián Ruiz tem 50 internacionalizações, nunca perdeu um jogo nos 90 minutos.

A sério?

Nunca perdeu um jogo.

Grande registo. Cocorella tem um ótimo canto. O Cocorella, Cocorella, que beba uma Estrela. Não viste isso, ele próprio a cantar isso?

É uma das estrelas da seleção. Também já lhe perguntaram várias vezes sobre o cabelo. É a imagem de marca, não vai tirar, não há aqui hipótese.

Mas vai ter que fazer uma tatuagem nova, creio, uma aposta.

Com a cara do treinador.

A sério?

Ele é que disse.

E o treinador disse: "Se ele disse, agora vai ter que cumprir."

Pois, pôr a cara do treinador. Não sei se depois atualiza quando o selecionador mudar. Promessas. Fabián Ruiz tem este recorde de invencibilidade. Nunca nenhum jogador com o mínimo de 50 internacionalizações tinha perdido pelo menos um jogo. A única derrota de Fabián Ruiz ao serviço da seleção foi na Liga das Nações contra Portugal, mas nos 90 minutos, nos pênaltis. De resto, a Espanha tem vencido tudo, Liga das Nações antes, depois o Europeu, depois essa derrota na Liga das Nações contra Portugal e agora o mundial. Isso fez com que Rodri, o capitão da seleção espanhola, se juntasse a clube que só tinha seis membros. É mesmo uma elite, são jogadores que venceram Liga dos Campeões, Mundial, Bola de Ouro e um dos torneios continentais, ou a Copa América ou o Euro.

Uma espécie de EGOT.

Exatamente.

Como os atores que ganham tudo.

Que ganham tudo, ganham os Emmys, os Tonys, os Oscars e os Grammys. Aqui é quem venceu todas estas competições e esta distinção individual da Bola de Ouro. Ora, quem é que fazia parte deste clube? Beckenbauer, que além disso ainda teve outra distinção que estes ainda não poderão ter, é que foi o segundo homem no setor masculino.

A ganhar como...

Como jogador, o mundial como jogador e como treinador, depois de Mário Zagallo, Didier Deschamps, depois juntou-se também a este grupo. Para além de Beckenbauer, Gerd Müller, também o avançado alemão, ganhou tudo o que havia para ganhar. Zinedine Zidane também ganhou todos estes troféus. Depois, dois brasileiros, Rivaldo e Ronaldinho. Ronaldo Nazário, o Fenômeno, nunca ganhou a Liga dos Campeões. E claro, Lionel Messi também ganhou tudo. Demorou muito, se calhar foi de todos aqueles que-

Chegou lá mais tarde

...chegou mais tarde, mas chegou. E provavelmente é até aquele que tem mais distinções entre estes todos. Agora, Rodri junta-se a este leque muito reduzido de estrelas e de figuras históricas, verdadeiras lendas do futebol, que ganharam tudo o que havia para ganhar. Quem ganhou mesmo tudo, juntando uma ou outra competição, e que nunca nenhum jogador havia conseguido ganhar, foi Alex Baena, o médio ofensivo do Atlético de Madrid, e que ganhou a titularidade também da equipa na seleção espanhola, depois de ter começado o mundial no banco. Ele é o primeiro jogador a ganhar todas as competições de futebol de seleções e no mesmo ciclo, ainda por cima, Europeu, Jogos Olímpicos e Mundial. Nunca tinha acontecido, primeira vez, e vai ser muito difícil alguém repetir, ainda por cima, tudo de seguida. Os Jogos Olímpicos foram em 2024. Ele ganhou os Jogos Olímpicos e o Europeu no mesmo ano e agora torna-se campeão mundial. Nunca tinha acontecido e com esta seleção espanhola não se sabe o que é que ainda estará para vir. O que já veio para a seleção de Espanha e para a Real Federação Espanhola de Futebol foram 44 milhões de euros, que foi o prêmio.

É o prêmio por vencer.

É o Euromilhões para a Federação Espanhola e cada jogador vai receber 756 mil euros. É muito dinheiro, claro, mas para aquilo que eles ganham nos clubes, muitos deles, se calhar, isto é menos do que ganham num mês.

O Trincão agora vai ganhar mais do que isso.

Até o Trincão.

O Trincão fez um contrato de 50 milhões por quatro anos. Por isso vai ganhar mais do que a federação.

Vai ganhar mais do que a federação e certamente mais do que os jogadores. Mas claro, não conta só o valor monetário e provavelmente nem será essa a principal preocupação deles. Por último, vamos olhar para Kylian Mbappé e para os candidatos à Bola de Ouro. Vamos discutir muito quem é que estará na pole position para vencer a Bola de Ouro este ano. E está tudo muito embrulhado.

A vitória da Espanha.

A vitória da Espanha veio complicar muito as contas, porque é verdade, Rodri foi eleito o melhor jogador do torneio, mas não teve uma grande época no Manchester City, até porque estava a recuperar ainda de lesões, não participou em muitos jogos. Claro que fez um mundial extraordinário, foi a previsão do Guardiola, que ele disse: "Vão ver a melhor versão de Rodri no mundial", e acabou por se confirmar. Mas depois há outros jogadores que tiveram uma época extraordinária nos clubes, como Harry Kane, que bateu o seu recorde de gols, marcou 73 gols em toda a época, entre Bayern e seleção, foi campeão da Alemanha, mas ficou pelas semifinais. Será que é o suficiente para ser um dos favoritos? Vamos ver. Lionel Messi também, claro, está a jogar na liga norte-americana, mas teve este desempenho, mas não ganhou o mundial. E Kylian Mbappé, que tem aqui desempenhos individuais extraordinários.

Espetaculares, mas depois a equipa não ganha.

É verdade. Ele foi o melhor marcador da Liga Espanhola, o melhor marcador da Liga dos Campeões, o melhor marcador do mundial.

Parece-me que está na calha, deve ser ele.

Mas não houve títulos coletivos e às vezes isso é o suficiente para impedir o jogador de ganhar a Bola de Ouro.

Só para terminar, e podia ter feito isto no segmento anterior do "Não Se Fala de Outra Coisa", há um artigo na Pitchfork, que é uma publicação de música, a avaliar o espetáculo do intervalo.

Ah!

Mau, não é? Supermau. Eles dizem: "Was fake as hell" e que o melhor momento foi o da Shakira. Ainda assim.

Mesmo assim.

Musicalmente terá sido o melhor momento. De resto, o Jon Stewart fez uma piada ontem no programa a dizer que o intervalo da Taça do Mundo foi o do Super Bowl, mas ao contrário. Em campo todos falavam inglês e espanhol, mas o intervalo foi em inglês, o que aconteceu um bocadinho ao contrário do Super Bowl.

Mais ou menos ao contrário.

Com as equipes americanas e um intervalo cheio de latinos a cantar.

E infelizmente, o que também prejudicou bastante a aparição de Chris Martin.

Aliás, ele é o curador de todo o espetáculo, por isso aí já se explica. Já se destruiu.

Felizmente, não houve ninguém a ser fotografado na kiss cam.

Sim. Ou um pormenor da roupa que funcionou mal e deixou mostrar alguma coisa.

E nos Estados Unidos, logo nos Estados Unidos.

Vamos às notícias das 20h, já de seguida com a Carla Jorge Carvalho.