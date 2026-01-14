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Está no ar o Vamos à Bola, o jornal de desporto da Rádio Observador, hoje com o João Lourenço. Bom dia, João.

Bom dia, Carlos.

E vamos começar com a Taça de Portugal. Jogo grande no Dragão entre Futebol Clube do Porto e Benfica.

Águias contra Dragões, azuis contra encarnados, Mourinho contra Farioli. O primeiro jogo grande do ano chega logo no dia 14 de janeiro e já pode definir muito daquilo que é o resto da temporada de ambas as equipes. Em tempo de eleições, ambos os emblemas querem obter maioria absoluta, mas clássico é clássico e um empate pode levar o jogo a arrastar-se noite afora. Francesco Farioli, treinador da equipe dos Dragões, espera intensidade diferente e um Benfica também diferente.

Amanhã espero diferentes momentos, diferentes cenários. De novo, um jogo muito tático. Além disso, ainda não sei como vai ser o nível de intensidade e pressão que vamos receber. O que é certo é que nos preparamos para estarmos prontos. O trabalho que fizemos nas últimas semanas, especialmente nos últimos dias no Algarve, foi muito positivo.

Há ausências pesadas do lado do Benfica, como o caso do capitão Nico Otamendi. Farioli desvaloriza e diz que o Benfica é uma formação com muita qualidade.

Eu acho que é uma equipe muito boa. A falta de um ou dois jogadores não muda o valor deles. Nós temos de estar preparados com a atitude correta e o espírito certo. Temos de tentar melhorar aquilo que fizemos no primeiro clássico no Dragão, fazer as coisas melhor. É isso. Para mim, esta é a prioridade. Foi aquilo que trabalhamos nos últimos dias.

Os Dragões podem estrear esta noite o central Thiago Silva nesta partida dos quartos de final. Já do lado do Benfica, José Mourinho destaca que o Futebol Clube do Porto tem um plantel com vários jogadores, mas com uma identidade muito singular.

Quando falam do Porto, acho que o Porto é uma equipe que, desde a pré-época, entra no campeonato imediatamente com perfil de jogo e com perfil de jogador também, que não parece que seja uma entrada, uma saída, uma alteração, uma decisão do treinador de poder mudar A por B. Não me parece que seja por aí, que haja uma alteração daquilo que eles são enquanto equipe.

Críticas, comentários e até assobios. Tudo isto faz parte já da longa carreira de José Mourinho. O técnico de Setúbal diz que nunca vai mudar a sua essência.

Eu não consigo ser aquilo que vocês querem que eu seja. Nem como homem, nem como treinador. Eu não consigo jogar mal e dizer que joguei bem. Eu não consigo aceitar mediocridade, nem dos outros, nem da minha parte. Cheguei onde cheguei a ser Mourinho e vou ser Mourinho até o fim.

"Special One" anuncia duas novidades na convocatória: Gonçalo Oliveira e João Fonseca, jogadores da equipe B de apenas 19 anos, chamados para combater algumas ausências no eixo defensivo encarnado. E o presidente do Futebol Clube do Porto também fez uma antevisão à partida. Esta manhã de terça-feira, André Villas-Boas é perentório. Fala num duelo entre os dois maiores clubes do país.

Que seja um jogo bem jogado, bem disputado entre as duas maiores equipes de Portugal. Mourinho deixou uma história ímpar no Futebol Clube do Porto, respeitada por todos os adeptos, e levou o nome do Futebol Clube do Porto como o clube português com mais títulos internacionais e será sempre recordado dessa maneira. É o treinador do nosso maior rival, do rival histórico do Sport Lisboa e Benfica, e vai competir enquanto treinador do Sport Lisboa e Benfica e nós iremos competir com toda a nossa força para bater o nosso rival.

Esta partida tem a arbitragem de Fábio Veríssimo e a escolha do Conselho de Arbitragem já está a dar polêmica. O Futebol Clube do Porto diz que a nomeação do juiz da Associação de Futebol de Leiria para o clássico é absolutamente incompreensível. Os Dragões vão ainda mais longe e dizem que este Conselho de Arbitragem e o seu líder, Luciano Gonçalves, deixaram de reunir condições para continuar a exercer funções. A tensão entre o Futebol Clube do Porto e Fábio Veríssimo não é nova. Já remonta a novembro do ano passado, quando o juiz acusou os azuis e brancos de colocarem uma televisão dentro do balneário com lances suscetíveis de dúvida decididos por Veríssimo. O clássico já aquece fora do relvado. Vamos lá descobrir quem se vai deixar queimar esta noite.

Mas João, o clássico entre Futebol Clube do Porto e Benfica não é a única partida desta quarta-feira da prova rainha.

Bem lembrado, Carlos. Ainda há uma Associação Desportiva de Fafe que recebe o Braga, também nos quartos de final da Taça de Portugal. A equipe da Liga 3 recebe a formação bracarense, que vem de uma derrota na final da Taça da Liga frente ao rival interno Vitória Sport Clube. O técnico dos Guerreiros do Minho, Carlos Vicent, revela os cuidados que o Braga deve ter com o adversário.

O Fafe é uma equipe intensa, forte no estádio e que também joga. Tem uma maneira de jogar definida e que a identifica. Não é uma equipe de divisão inferior que só tem luta e intensidade. É uma equipe que tem as ideias claras e que joga bem, que tem uma intenção clara.

De um lado, o Fafe, também equipe minhota, tem sido um verdadeiro tomba-gigantes nesta edição da Taça de Portugal. Ora, o adversário desta noite é outro nível e a exigência vai subir bastante. Diz um antigo jogador e atual líder da SAD do Fafe, Derley. O brasileiro agarra-se aos 10% da probabilidade para reivindicar o sonho de estar nas meias-finais da prova.

Eles têm um poderio ofensivo muito maior, mas o que nós esperamos é, como eu já frisei aqui, que esse jogo possa ser uma grande festa e que nós, naturalmente, sabendo dos nossos 10% de possibilidade, vamos nos agarrar a isso e tentar também fazer com que seja um bom espetáculo, principalmente para aquelas pessoas que virão ao estádio. E naturalmente, se conseguirmos passar, ficaremos muito felizes.

Declarações do antigo avançado brasileiro à Sport TV nesta manhã de terça-feira. O jogo entre o Fafe e o Braga tem início marcado para 18h45, mas quanto à emissão, do Benfica Futebol Clube do Porto começa aqui na Rádio Observador às 20h10.

E vamos agora ao continente africano. Hoje é dia de meias-finais da CAN.

Às 17h, há um Senegal frente ao Egito. Mais tarde, às 20h, a equipe anfitriã, a seleção de Marrocos, joga frente à Nigéria. A final desta prova está marcada para o próximo domingo, às 19h.

E foi o Vamos à Bola desta quarta-feira, dia 14 de janeiro. Regressa amanhã o jornal de desporto da Rádio Observador.