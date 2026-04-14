Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Vamos à bola da Rádio Observador, o jornal de desporto que começa agora, tem a edição do Carlos Pedro. Carlos, muito bom dia.

Bom dia, João.

Já lá vamos aos castigos para Benfica, Futebol Clube do Porto e Sporting, os três grandes do Campeonato Português, mas primeiro o fecho da jornada 29 com o empate entre o Tondela e o Gil Vicente.

Dois a dois no marcador. Murilo e Carlos Eduardo marcaram para o Gil. Rony Lopes e Otes para o Tondela. O gol do empate para a equipe beirã surgiu já aos 90 mais oito, na recarga uma grande penalidade. Os gilistas fecham a jornada no sexto lugar, atrás do Famalicão. Já o Tondela, que ainda tem atrás o jogo com o Sporting, ocupa a penúltima posição com 21 pontos, a quatro da zona de salvação.

E também ontem o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou, Carlos, alguns processos disciplinares.

Desde logo a Alberto Costa, por uma alegada cuspidela do lateral portista dirigida a Sorriso, extremo do Famalicão, no empate no Dragão, e ainda o presidente do Futebol Clube do Porto, na sequência das declarações após a reunião com a ministra do Esporte, em que acusou o Sporting de quebrar o regulamento da liga para adiar precisamente o jogo com o Tondela. Também José Mourinho foi visado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, em causa às declarações à comunicação social, sem especificar quais foram essas declarações. Os jornais desportivos apontam para as palavras do técnico acerca do comportamento de Morten Hjulmand com os árbitros na antevisão do duelo com o Casa Pia. Já o Sporting foi multado em quase €4 mil por não remessa das imagens e sons captados pelo sistema de videovigilância no jogo contra o Nacional em Alvalade. Ainda em assuntos relacionados com a Federação, um castigo para a própria. Foi anunciado ontem o pagamento de mais de €700 mil à Segurança Social, devido ao contrato do antigo selecionador Fernando Santos. Já são quase 3,5 milhões de euros pagos pela Federação Portuguesa de Futebol.

E Carlos, o Sporting continua hoje a preparação para a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, num dia em que os jornais avançam com o nome de um possível reforço de menino. Quem é esse reforço?

Sergi Altimira, médio defensivo de 24 anos e com 1,88 metro de altura, soma dois gols e duas assistências em 38 jogos esta temporada pelo Real Betis. Faz hoje capa na bola e no record. Deverá custar entre 20 e 25 milhões de euros, contam os jornais que apontam este espanhol como possível substituto de Morten Hjulmand, caso o capitão do Sporting saia no próximo mercado de verão. O record dá destaque também a um segundo nome, o de Issa Doumbouya, médio costa-marfinense do Venezia, líder da Série B italiana, soma oito gols em 34 partidas. Sobre o jogo de amanhã, Rui Borges faz a conferência de imprensa esta tarde às 19h. Os Leões treinam de manhã pelas 10h30.

Isto quando já se conhece o árbitro do encontro, nome que até não é estranho para os adeptos portugueses.

François Letexier, o árbitro do último Benfica 0, Real Madrid 1, no Estádio da Luz a contar pro play-off da Liga dos Campeões. O encontro na altura marcado pelo caso de alegado racismo de Prestianni, também por outros três momentos que podiam ter resultado nas expulsões de Valverde, Vini Jr. e Álvaro Carreras. Será o quarto jogo que Letexier dirige do Sporting. Os Leões nunca perderam.

Mas é já hoje que se decide os dois primeiros apurados pras meias-finais da mais importante prova de clubes da Europa.

E com dois cenários bastante semelhantes entre si, o Atlético de Madrid procura voltar a uma final da Champions 10 anos depois da última. Tenta, por agora, segurar a vantagem de 2 x 0, trazida da Catalunha frente ao Barcelona. Esta será a sexta vez que os dois conjuntos se defrontam nesta época. Para já, três vitórias pro Barça, duas pro Atleti. Pau Cubarsí, expulso na primeira mão, e Raphinha, lesionado, são baixas confirmadas para Hansi Flick. João Cancelo, português, é opção para o técnico alemão. Os catalães não chegam à final da Champions há 11 anos e nas últimas 10 participações, apenas por duas vezes chegaram às meias-finais.

E em Liverpool, o PSG procura continuar a defesa do título que conquistou na temporada passada.

E se a coisa não parece fácil para João Cancelo, melhor é o horizonte para João Neves, Vitinha, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos. Os parisienses venceram por 2 x 0 em casa na primeira mão. Podiam ter marcado mais, não o fizeram e agora terão de pelo menos aguentar a vantagem na visita difícil a Anfield. O extremo francês Bradley Barcola está de volta aos convocados depois de um mês de paragem devido a lesão. Faz parte dos 22 eleitos de Luis Enrique, tal como a armada portuguesa, que ontem depositou uma coroa de flores no memorial de Diogo Jota. Quem vencer aqui cruza com o vencedor da eliminatória entre Bayern e Real Madrid. No caso do Atlético e Barcelona, já se sabe, o vencedor defronta ou Sporting ou Arsenal.

E por falar em futebol internacional, o Manchester United voltou ontem às derrotas na Premier League. Perdeu por 2 x 1 em casa contra o Leeds United.

Algo que não acontecia há 45 anos, o Leeds, neste caso, vencer em pleno Old Trafford pra liga. Okafor avisou para os Peacocks. Casemiro, com a assistência de Bruno Fernandes, marcou o único gol dos Red Devils. O United é terceiro classificado da Premier League com 55 pontos. Em Espanha, o Levante do português Luís Castro ainda acredita na manutenção depois da vitória de ontem em casa diante do Getafe. O Levante está a quatro pontos da zona de permanência.

E o português Carlos Queiroz vai mesmo estar no Mundial de Futebol deste verão como treinador da seleção do Gana.

E vai pra quinta presença na mais importante prova de seleções do mundo, depois de Portugal em 2010 e o Irã em 14, 18 e 2022. O técnico de 71 anos abraça agora o projeto do Gana. No comunicado, os Black Stars não divulgaram a duração do contrato. À semelhança de Carlos Queiroz, o Gana prepara-se também pra sua quinta participação em Campeonatos do Mundo de Futebol. Está neste mundial inserido no grupo E, juntamente com Inglaterra, Croácia e Panamá. A melhor participação ganesa remonta a 2010, com os quartos de final. Também em 2010, ao serviço de Portugal, Queiroz obteve o melhor resultado quando chegou aos oitavos de final. Foi eliminado depois aos pés da campeã Espanha.

E o Vitória Esporte Clube marcou pra esta manhã uma conferência de imprensa. Resta saber, Carlos, o que o presidente vai dizer aos sócios.

Em cima da mesa está, João, um cenário de eleições antecipadas, dizem os jornais desportivos. António Miguel Cardoso foi reeleito no ano passado, mas no início desta temporada, depois de um empate a um gol em Guimarães frente ao Arouca, deixou uma promessa aos sócios. Vamos ouvir.

Estou convencido que nós vamos ficar em quinto lugar, mas deixa-nos respirar. E digo já, para quem não quer que esta administração continue, eu vou trabalhar até o final desta época para ficarmos em quinto lugar. Se não ficarmos, eu saio.

Isto foi há sete meses. O presidente do Vitória, entretanto, mantém a palavra e quando estamos a cinco jornadas do final deste campeonato, os vimaranenses ocupam a nona posição com 36 pontos, estão a 11 do quinto lugar, Famalicão. Até o final da prova, o Vitória tem jogos contra Gil Vicente, Rio Ave, Sporting, Casa Pia e Nacional. E agora para fechar, João, esta é para os fãs de velocidade, especialmente de Fórmula 1. Considera-te um desses casos?

Tenho pouca paciência para ver as corridas, mas gosto, sim.

E conheces, certamente, Michael Schumacher.

O melhor de sempre.

Um dos maiores nomes de sempre desta modalidade do automobilismo, foi durante muitos anos recordista de vitórias em grandes prêmios, entretanto ultrapassado por Lewis Hamilton, muitas vitórias, sete campeonatos do mundo, muita história na Ferrari, numa carreira na Fórmula 1 que começou noutra equipa, na Jordan, em 1991, foi na Bélgica e o resto é história, que agora chega ao cinema através de uma curta-metragem. Vamos escutar aqui um pouquinho do trailer.

Slow down, boys! This is not sports car racing anymore. This is Formula 1. Why should I take him? He's the karting champion. Formula 3 champion. Wunderkind. All right. He's got one shot. Pack your bags. This weekend, you will drive for Jordan. Formula 1. Slow down, boy. This is the car you'll be racing tomorrow.

"The Kaiser", uma curta-metragem da Gray Universe, realizada sem recurso à inteligência artificial, realça a produtora, retrata com foco especial o período de ascensão de Michael Schumacher até à principal competição de automobilismo do mundo. O projeto, diz a produtora, é pensado para, no futuro, ser uma longa-metragem. Sai já durante este ano de 2026. Dizer ainda que o papel do alemão é interpretado por Zhivko Sirakov. A narrativa dá destaque também a outra lenda da modalidade, Ayrton Senna.

Michael Schumacher e Carlos Pedro no Jornal de Desporto da Rádio Observador. Vamos à bola.