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Vamos à bola, o Jornal de Desporto da Rádio Observador. Hoje a edição é do Carlos Pedro. Bom dia, Carlos.

Viva, bom dia.

Está de volta à Liga dos Campeões. O Sporting recebe esta noite, no Estádio José Alvalade, o campeão europeu em título, o Paris Saint-Germain.

Por isso, o regresso da prova milionária traz também o regresso de alguém ao ponto de partida. Um regresso especial, onde tudo começou precisamente em Alvalade.

Espero que passem primeiro à fase de liga e depois cheguem até à final e que possamos jogar também a final contra o Sporting, se fosse possível. Ia ser complicado jogar contra o Sporting na final, mas acho que o Sporting tem tudo para fazer uma boa caminhada na Champions League e desejo a melhor sorte.

A melhor sorte, uma final de Champions entre PSG e Sporting. O lateral-esquerdo português estreou-se pelo Sporting a 12 de junho de 2020. Desde aí, já se passaram cinco anos e meio. De fora da convocatória vai estar outro português e este até costuma ser letal contra os Leões. Falo de João Neves, que está ausente por problemas físicos. Ainda assim, o técnico do Sporting, Rui Borges, admite que espera muitas dificuldades, mas garante que ambição não vai faltar.

Para amanhã, acima de tudo, muita coragem de afrontar os melhores. É a melhor equipa, como eu digo, em termos coletivos, em termos individuais, e por isso será um desafio enorme para todos. Independentemente de quem jogue, acho que qualquer jogador que eu meta ou metesse, mesmo dos que estão de fora, estaria motivadíssimo para dar uma resposta, para ajudar a equipa.

Geny Catamo também falou. Regressado da CAN, o moçambicano bisou logo para o campeonato. Agora, na prova milionária, Catamo quer uma noite mágica em Alvalade.

Acredito que será uma noite mágica, por ser um jogo da Champions League contra uma grande equipa. E acredito que vai ter uma boa atmosfera, com o apoio de todos os sportinguistas que estarão aqui no estádio ou em casa. Acredito que todos nós vamos ter essa energia para poder ir para cima do Paris Saint-Germain e tentar conquistar os três pontos cá em casa.

Do lado parisiense, Luis Enrique recordou as recentes conquistas do Sporting, fez vários elogios à equipa leonina e admitiu que não estava à espera de tanta qualidade.

É uma equipa muito bem trabalhada, uma equipa que ganhou a dobradinha na época passada. Este ano têm 10 pontos na Champions League, vão em segundo na liga. Gosto do que fazem com bola, da personalidade que têm para jogar desde trás, a personalidade que tiveram para jogar mano-a-mano no campo do Bayern de Munique e estar a ganhar o jogo durante muito tempo. Amanhã vamos encontrar uma equipa muito completa, que sabe jogar muito bem com bola e sem bola. A verdade é que não esperava ver tanto nível na equipa. Vai ser um jogo muito complicado.

As antevisões de Luis Enrique e Rui Borges, da partida desta noite entre Sporting e PSG, um jogo que arranca às 20h no Estádio de Alvalade.

E Carlos, que outros jogos há hoje da fase de liga de Champions?

Há oito outros jogos. Às 15h30, Kairat Almaty e Club Brugge, às 17h45, Bodo/Glimt e Manchester City e à noite, às 20h, Copenhagen-Nápolis, Inter-Arsenal, Olympiacos-Bayern Leverkusen, Real Madrid-Mônaco, Tottenham-Dortmund e ainda Villarreal-Ajax.

Já o Benfica só joga amanhã, mas há novidades no plantel encarnado. Obrador foi apresentado como novo reforço do Torino e na Turquia há quem dê como quase certo o regresso de Rafa à Luz.

É pelo menos o que diz a imprensa turca, que dá conta de que Mário Branco estará em Istambul para fechar o regresso do outrora camisola 27 das Águias. Por cá, o jornal A Bola indica que o Benfica ofereceu € 5 milhões, enquanto o Beşiktaş baixou da exigência inicial de € 15 milhões para € 7 milhões. Diz também que as dívidas que os turcos têm com o Benfica pelos negócios de Kokçu e Gedson Fernandes podem jogar a favor da direção liderada por Rui Costa neste negócio. De saída, já é conhecido, está o espanhol Obrador. Chegou no verão a troco de € 5 milhões, ruma por empréstimo ao Torino, que fica com a opção de compra no valor de € 9 milhões.

E ontem ficou completa a jornada 18 da Primeira Liga, com o triunfo claro do Estoril em casa do Estrela da Amadora.

A equipa de Ian Catt continua a entreter os amantes do futebol português. Desta vez, na Reboleira, os Canarinhos venceram por 5 x 0, com gols de João Carvalho, Behrami por três vezes e ainda Aleandro Marquês. Do lado do Estrela, Abraham Marcos foi expulso com vermelho direto e vai falhar o duelo com o Benfica na Luz na próxima jornada. Já na Segunda Liga, derrotas para os Bs de Sporting e Foco do Porto. Os jovens dragões perderam em Santa Maria da Feira com o Feirense por 2 x 1. Pelo mesmo resultado, perdeu o Sporting B no confronto caseiro com o Torriense.

E continuamos, Carlos, no futebol nacional. Os campeões de inverno foram ontem homenageados na Câmara Municipal de Guimarães pela conquista da Taça da Liga.

Uma conquista inédita, celebrada agora com uma cerimônia no edifício da Câmara Municipal, seguida de um momento de comunhão com cerca de 200 adeptos na praça. No final, o presidente da SAD Vitoriana, António Miguel Cardoso, destacou a importância da Allianz Cup, mas apontou para uma revisão do formato da prova.

Acho que é importante que a Taça da Liga continue. É importante que seja uma taça mais democrática, eu acho que o caminho é esse. Importante também salvaguardar os interesses dos clubes que têm jogos na Europa e, portanto, há que salvaguardar esses interesses. O que quero dizer com isso é os clubes que estão na Europa possam entrar numa fase mais adiantada da competição. Agora, acho que é uma taça que deve continuar, cada vez mais democrática, mas que tenha mais jogos. Acho que é importante.

O foco está agora no campeonato. António Miguel Cardoso volta a apontar, no mínimo, ao quinto lugar da prova.

Como é óbvio, achamos que é importante qualificarmos pra Europa, por isso sempre dissemos que o quinto lugar é um objetivo. No mínimo, quinto lugar, se ficamos em quarto ou em terceiro, melhor ainda. Por isso é uma altura de trabalhar. Sabemos que é um título que é conquistado a meio da época. Não podemos ser muito eufóricos exatamente porque estamos a meio da época e não queremos perder aquilo que é o nosso rumo e por isso estamos aqui com todo o prazer, mas cientes que agora é trabalhar pra, se possível, conquistarmos a Europa.

O presidente do Vitória Esporte Clube que, em agosto do último ano, admitiu que se a equipa terminasse a liga abaixo do quinto lugar, abandonava o cargo de presidente.

Vamos agora ao Europeu de andebol. Portugal joga hoje o apuramento pra ronda principal frente à poderosa Dinamarca.

A equipa portuguesa empatou na jornada anterior com a Macedónia, depois de ter batido na ronda inaugural a Roménia, e complicou assim ligeiramente as contas. Pela frente tem hoje a tetracampeã mundial, a Dinamarca, e por isso pode ser preciso recorrer à calculadora. Isto porque a equipa das Quinas tem 18 gols de vantagem sobre a Macedónia, mas enquanto Portugal defronta a melhor seleção do mundo, os macedónios vão medir forças com a Roménia, que tem por esta altura zero pontos. Ainda assim, o central português Rui Silva deixa bem patente o objetivo de Portugal.

Estávamos à espera de ganhar, porque queríamos muito ontem garantir a passagem à próxima fase. Agora é o que é. Agora é saber que temos alguma margem, mas dependemos também daquilo que for o resultado antes do nosso jogo, mas com a ambição de querer ganhar o jogo contra a Dinamarca.

Rui Silva aqui num registo captado pela RTP. Vencer é a meta pra equipa de Paulo Jorge Pereira. Um empate chega, a derrota até pode servir, mas Portugal quer mais. O duelo com a Dinamarca arranca às 19h30.

Já nos Estados Unidos, a NBA divulgou ontem à noite os titulares do All-Star Game e há uma grande novidade, Carlos.

21 anos depois, LeBron James está fora das escolhas iniciais. Na equipa da Conferência Oeste vão atuar Luka Dončić, Nikola Jokić, Gilgeous-Alexander, Stephen Curry e Victor Wembanyama. Já na equipa de Este jogam de início Giannis, Jaylen Brown, Tyrese Maxey, Jalen Brunson e também Cade Cunningham. O All-Star Game deste ano está marcado pra noite de 15 de fevereiro, cai num domingo. Dizer ainda que o português Neemias Queta não vai estar presente no evento. Recebeu mais de 71 mil votos, abaixo dos 88 mil na época de estreia, mas muito acima dos 11 mil votos alcançados na época anterior.

Vamos à bola. O Jornal de Desporto da Rádio Observador hoje com o Carlos Pedro, que regressa amanhã.