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É o som do Jornal desporto da Rádio Observador. Vamos à bola hoje com a edição do Carlos Pedro. Carlos, muito bom dia.

Bom dia, João.

O Torriense junta-se ao Sporting na final da Taça de Portugal, no Estádio do Jamor. Venceu ontem à noite o Fafe por duas bolas a zero.

Os gols de David Bruno aos 85 minutos e de Stopira, já para lá dos 100, ditaram o regresso do emblema de Torres Vedras ao Estádio Nacional. Setenta anos depois da derrota diante do Foco do Porto, segue-se agora o desafio com o Sporting, que o técnico Luís Tralhão assume que a tarefa é muito complicada, mas avisa que o Torriense vai tentar ser a primeira equipe de divisões inferiores a levantar a taça.

Eu adorava que acontecesse. Vamos trabalhar para isso, mas tenho consciência, e temos que ter todos consciência, que é uma tarefa bastante difícil. Nós estamos aqui a subir a montanha, mas agora parece que estamos a chegar ao topo e ainda subiu mais um bocadinho. Vamos fazer os possíveis para ter um jogo, na medida possível, bastante equilibrado, organizado, ler bem aquilo que são as forças do Sporting e poder os contrariar com aquilo que são as nossas armas.

Foi e é dia de festa em Torres Vedras. Para Luís Tralhão, a alegria das gentes de Torres Vedras ficou bem visível até antes da bola rolar.

O caminho do hotel para cá, para mim, foi muito emotivo, ver pessoas de todas as idades nas varandas, com o cachecol do Torriense, a acenar. Viver isso aqui em primeira pessoa é uma coisa que me enche de orgulho, em que, como adepto, lembro-me à escala. Em 2004, quando Portugal entrou, fez-me esse flashback, quando estava a vir para cá e estavam as pessoas todas na rua. Senti: "Ok, estamos a fazer alguma coisa muito importante."

Importa ainda ouvir um dos heróis do regresso do Torriense ao Jamor. David Bruno tenta a quarta subida de divisão seguida e foi ele a marcar o gol que fez explodir de alegria o Emanuel Marques. Não escondeu a felicidade com o gol.

É difícil de explicar, é um momento único. Não sou um jogador de marcar muitos gols, mas como os meus colegas dizem, estava guardado para um grande momento e estou muito feliz por ter ajudado o Torriense. Setenta anos depois, está de volta ao Jamor.

E aí está o grande momento, a vitória do Torriense, que não terá ainda assim muito tempo para saboreá-la, já que na próxima terça-feira há um duelo importante para a Segunda Liga diante do Feirense. Glória aos vencedores, honra aos vencidos. O Fafe despede-se da competição com registro notável. Nunca tinha chegado tão longe e pelo meio, aos pés dos justiceiros, caíram três equipes da elite do futebol português. O orgulho na caminhada foi destacado por Mário Ferreira aos microfones da Sport TV.

Sabemos que tínhamos um adversário de muito valor aqui, porque estamos a falar de um clube com uma estrutura muito superior à nossa, com uma luta neste momento para subir à primeira divisão, com valores individuais fantásticos em plantel também. Agora destacar também o orgulho da nossa equipe e o trajeto que fizemos.

Uma palavra também do técnico do Fafe para os cerca de 400 adeptos que viajaram desde o Minho até Torres Vedras.

Fantásticos. Uma moldura humana que fez acreditar no trajeto que fizemos e chegar até aqui foi sem dúvida algo que o clube e a cidade nunca vai esquecer. Para eles, uma palavra de agradecimento pelos quilômetros que fizeram, não só aqui, mas ao longo deste trajeto. E desejo-lhes uma boa viagem para casa.

A final da Taça de Portugal entre Sporting e Torriense acontece no Estádio do Jamor no próximo dia 24 de maio. No próximo mês, os Leões estão na decisão da prova rainha pela 32ª vez. Já o Torriense está pela segunda ocasião no Estádio Nacional.

E na Primeira Liga, o Braga venceu ontem o Casa Pia por uma bola a zero, um jogo em atraso da jornada 26.

Em Rio Maior, valeu o gol de Pô Vitor às 37 minutos para deixar o Braga muito perto de segurar já o quarto lugar. Os bracarenses não perdem há um mês, desde o duelo com o Futebol Clube do Porto. Já o Casa Pia não sabe o que é vencer desde fevereiro e continua em lugar de playoff, portanto, em risco de descer de divisão. Hoje, na Primeira Liga, arranca, de resto, a jornada 31 com Alverca e Arouca às 20h15. Antes disso, durante a tarde, José Mourinho e Vasco Botelho da Costa fazem a divisão do Benfica Moreirense, marcado para amanhã às 18h.

E ainda corre a tinta do clássico entre o Sporting e o Futebol Clube do Porto para a Taça de Portugal. Os Leões apresentaram queixa contra Gabri Veiga.

E as queixas prendem-se com uma entrada dura do espanhol sobre Morten Hjulmand aos 15 minutos do último clássico no Dragão. Uma entrada que pode muito bem ter deixado o capitão do Sporting com o resto de temporada em risco, diz a imprensa desportiva. Os jornais A Bola e o Recorte sublinham que o médio espanhol do Foco do Porto pode apanhar uma suspensão de um a 10 jogos. O Recorte coloca também na capa desta sexta-feira o atual cenário clínico da equipe do Rui Borges. Inácio está de fora dos planos para a Vila das Aves. Maxi Araújo e Luís Soares estão em dúvida. Por outro lado, Nuno Santos estará apto para ir a jogo.

Vamos falar agora do Benfica, Carlos. O presidente Rui Costa saúda a decisão do tribunal que absolveu todos os arguidos do processo Saco Azul.

Estava em causa um alegado esquema de contratos fictícios que retiraram quase dois milhões de euros às Águias e que depois terão, em grande parte, feito regressar o dinheiro ao clube em numerário. Entre os acusados estava o Benfica, a Benfica SAD, o antigo presidente Luís Filipe Vieira, o ex-diretor financeiro Miguel Moreira e o antigo CEO Domingos Soares de Oliveira, arguidos a quem estavam imputados crimes de fraude fiscal qualificada e falsificação de documentos. O tribunal deixa dúvidas quanto ao processo, mas sublinha que só com uma perícia técnica forense seria possível perceber quem fez o quê. O problema é que já se passaram 10 anos. À exceção de Soares de Oliveira, todos os arguidos estiveram presentes na leitura do acórdão, incluindo Rui Costa, o presidente do Benfica e da Benfica SAD, mostrou-se satisfeito com a decisão final, mas não escondeu a frustração pelos danos colaterais causados ao clube durante estes 10 anos.

10 anos é muito tempo mesmo para tudo. Num processo desses, quer em termos coletivos em nome do Benfica, quer em termos individuais das pessoas que estavam a ser julgadas, é evidente que são muitos anos. E no desporto, isto envolve muito mais do que só a imagem pública, envolve também as áreas desportivas todas. E não tenho a menor dúvida de que o Benfica, ao longo destes 10 anos, sofreu muito danos com isto, para chegar a este resultado e, portanto, não posso deixar de estar muito feliz e acredito que todos os benfiquistas estejam muito felizes. É um processo que acaba, é um processo que chega hoje ao fim e que continua a olhar para a frente.

Também o advogado que representa o SAD encarnada neste processo lamenta o tempo decorrido e explica que o nome dado ao caso pouco teve que ver com a matéria de acusação.

E há uma outra coisa que também gostava de frisar, e essa descobrimos ainda durante o julgamento, e gostava de dizê-lo nesta altura, 10 anos volvidos: é que neste processo, que foi chamado de Saco Azul, nunca houve nenhum Saco Azul. A acusação era uma acusação de fraude fiscal. Percebemos no julgamento que o nome Saco Azul até foi dado logo no início do processo, sem haver qualquer suspeita. E, portanto, é importante que as pessoas percebam que não só há hoje uma absolvição e uma ilibação relativamente à fraude fiscal, mas que era só isso.

O advogado que representou a SAD encarnada neste processo Saco Azul. Dizer ainda que Luís Filipe Vieira, outro dos arguidos, mostrou-se satisfeito com a decisão do tribunal e nada surpreendido. À saída do campus de justiça, o antigo presidente do Benfica acabou por cair e partiu o braço.

No futebol internacional, destaque para Espanha e Alemanha, que têm também, Carlos, portugueses em destaque.

Aqui ao lado, o Levante de Luís Castro continua na luta pela manutenção na La Liga, depois de vencer ontem o Sevilha por 2 x 0. A equipe de Sevilha está um lugar acima da zona de despromoção, tem apenas mais dois pontos do que o Levante e, portanto, está em sério risco de descer à segunda divisão do futebol espanhol. Na Alemanha, noite feliz para Tiago Tomás. O avançado formado em Alcochete apontou aos 119 minutos o gol que deu a passagem do Estugarda à final da Taça da Alemanha. Já tem encontro marcado com outro português, Rafael Guerreiro, do Bayern de Munique. Menos sorte teve o Alanyaspor de João Pereira na Taça da Turquia. Acabou derrotado pelo Besiktas com direito a gol de Orkun Kökçü.

E ainda lá fora, a imprensa britânica escreve sobre um possível sucessor de Pep Guardiola no Manchester City.

Neste caso, o espanhol abandona mesmo o clube no final da temporada, o que não é garantido, mas também não seria surpreendente. Ainda assim, o The Guardian avança que Enzo Maresca, campeão do mundo com o Chelsea na época passada, é o favorito para suceder ao catalão, que tem 18 troféus conquistados em 10 anos, mas pode mesmo acabar a temporada com 20 títulos. Maresca já tinha sido adjunto de Pep Guardiola no Manchester City.

E a fechar, Carlos, os jogos desta madrugada da NBA, que têm algumas surpresas.

Atlanta Hawks 109, New York Knicks 108. Um jogo decidido a 13 segundos do final. Os Hawks vencem no total desta eliminatória por 2 x 1. Toronto Raptors 126, Cleveland Cavaliers 104. A primeira vitória dos Raptors, que vão perdendo por 2 x 1 no geral. E para fechar, os Timberwolves venceram os Denver Nuggets por 113 x 96. Vão vencendo no conjunto dos três jogos para já realizados, 2 x 1 é o resultado.

NBA a fechar o Vamos à Bola de hoje, o jornal de esporte da Rádio Observador está de regresso, mas só na próxima semana.