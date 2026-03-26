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Olá, bem-vindos à Vixi Suave. Sem acordo para o Tribunal Constitucional, há quem considere no PS que o partido deve romper com o governo, mas também quem diga que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Os socialistas vão reunir-se durante três dias em Viseu, mas antes disso, José Luís Carneiro foi até à Venezuela e provocou desconforto interno, o que pode tornar este congresso num congresso do Caracas.

Temos a garantia de um procedimento que decorreu e que significaria dois nomes indicados pelo PSD e um nome indicado pelos Chegas. Até ao momento de entrega de listas, eu devo ser parcimonioso.

Perceba que hoje tem um lugar neste Parlamento que já não é o de outros tempos. Por muito custo, a nós também já custou tanta coisa.

O meu interlocutor é o líder parlamentar do PSD.

Escravos das suas palavras. Por isso era muito importante que nós pudéssemos ter a calma, a serenidade. Eu sou Rui Pedro Antunes, sou editor de política do Observador, tenho comigo o coordenador de política da rádio, Miguel Viteiro Dias, e os jornalistas da secção de política, Rita Tavares e Miguel Pereira Santos. Eu juro que vai começar a Vixi Suave. A primeira sopa que eu tenho aqui para sugerir é um caldo entornado. Antes de ir à Rita, Miguel, não estava a gravar isto?

Estava.

O que tu achas da Bárbara Tinoco ir ao Congresso do Partido Socialista?

Rui, por acaso ainda bem que me fazes essa pergunta, porque eu queria fazer a trilha com Bárbara Tinoco, só que procurei no vasto repertório de Bárbara Tinoco e todas as músicas me pareceram pouco adequadas para este congresso. São relações falhadas e aqui está tudo-

Ainda não dá. Está à volta do Grândola.

Eu sabia.

Ainda não dá. Por isso é que tu tens o sofá do Parlamento e o Vixi Suave e isto não passa na rádio. A chamada não atendida é ótima para quem não responde as cartas.

Também podia ser uma boa relação.

Mas a chamada não atende. Pois é.

Vão ouvir depois a letra e vão ver que também não se enquadrava assim tão bem. Eu ouvi.

Ouviste? A chamada não atendida é ótima para quem manda cartas e a carta não respondida.

Mas depois falava de saias pequenas e roupa larga e não queria estar a deixar mensagens subentendido.

Rita, o teu caldo entornado. Depois eu volto a ti, Miguel, para poderes dizer coisas sérias.

O caldo entornado parece-me que é o que está quase a entornar no Parlamento, onde vai haver uma eleição para os órgãos externos da Assembleia da República e onde não há fumo branco nas negociações para os juízes do Tribunal Constitucional, pelo menos fumo branco entre o PS e o PSD, que é de onde esse fumo tem saído nos últimos anos. Parece mais fácil de sair na chaminé que está sobre o PSD e o Chega. Mas eu vou só dedicar-me ao Partido Socialista, até porque vai a congresso este fim de semana, e já começamos a suspeitar do que é que vai acontecer, e o que é que o José Luís Carneiro faz, se o PSD não recuar e fizer um acordo com o Chega, em vez de fazer com o PS para escolher três juízes do Tribunal Constitucional. Já sabemos que azedam as relações, que há ali um afastamento que José Luís Carneiro vai aproveitar para vincar, mas e se recuar? E se isto correr de outra maneira? É que, entretanto, José Luís Carneiro já não se livra de uma coisa, que foi do salto para fora da caixa de uma série de vozes que internamente já criticavam um bocadinho a sua linha de atuação e de indefinição face ao governo. E agora essas vozes já estão aí. Começaram a falar depois desta ideia de que o PS pode romper e vieram dizer se acham que deve romper, se acham que não deve romper, se acham que essa ruptura deve ter uma dimensão maior ou menor, se deve incluir orçamento ou não. Enfim, o debate já está na rua e o debate vai estar claramente no Congresso do Partido Socialista, e José Luís Carneiro não pareceu nunca muito interessado em abrir a porta à reflexão interna do pós-legislativas e sobre o posicionamento do partido, e está tudo lançado para ter este congresso mais apostado na preparação de um futuro programa do governo. Afinal, parece que vai ter aqui um PS a tentar pressioná-lo para assumir um caminho e na semana seguinte, em que vai ter de se encontrar com o PSD, ou não, por causa dos juízes do Tribunal Constitucional, já levará pelo menos um sentido do seu partido. O que é que ele vai fazer nessa altura? Não sabemos.

Miguel, indo eu, indo eu, a caminho de Viseu, um cateter do Duarte Cordeiro a Jesus clamo eu. É isto que vai pensar José Luís Carneiro. Que ele não vai, o Duarte Cordeiro, nem o Fernando Medina.

Sim, nesse sentido, até temos que agradecer não só à viagem de José Luís Carneiro à Venezuela, como a esta questão dos juízes, por tornarem o Congresso num evento minimamente interessante, e também, claro, à Bárbara Tinoco, por tornarem o Congresso um evento interessante durante estes três dias. Pegando nisto que a Rita estava a dizer, esta questão das vozes que se têm vindo a ouvir sobre atenção que os órgãos externos são uma coisa e o orçamento é outra, são vozes importantes de ecoarem em Viseu, porque não é pelo facto de António José Seguro agora ter escrito as novas regras sobre a estabilidade política, de que o chumbo de um orçamento não levará à dissolução do Parlamento que o PS deve vir clamar por chumbos de orçamento, por qualquer coisa que acontece paralela. Aliás, o Governo fez esse trabalho desde o início, que é tirar carga política ao orçamento do Estado, transformar aquilo num documento mais ou menos contabilístico. E, portanto, as questões políticas não se devem, as questões políticas e sobretudo este tipo de matérias que, acredito eu, até digam pouco aos portugueses, porque muito poucos portugueses devem estar propriamente interessados naquilo que são os órgãos externos da Assembleia da República, nem devem saber o que é que são. E, portanto, um assunto não tem mesmo nada a ver com o outro.

E depois ainda há esse risco, e desculpa estar só a interromper, é que para lá para fora o que passe seja só uma coisa simples como: "Então viram as costas por causa de tachos?"

Sim, de lugares.

De tachos, como diria André Ventura. Mas se calhar é um pouco essa ideia que passa quando ainda por cima está uma reforma laboral em cima da mesa, que o PS já se opôs.

Mas olha que aquilo é um bom emprego. São nove anos seguidinhos.

É um bom tacho.

E não é um emprego partidário. E quando até, se calhar, uma parte da cura de oposição que o PS tem que aprender a fazer ou aprender a gostar, é também por conseguir sair de vários lugares do Estado e, neste caso, o Tribunal Constitucional não sendo um lugar de nomeação propriamente partidária, também faz parte.

Não é um tacho, atenção. Ninguém está a dizer que é um tacho, pode passar essa ideia.

Mas também faz parte disso, até naquilo que as pessoas podem olhar para isto. Realmente, se eles deixaram de ser o segundo maior partido da oposição para terceiro, precisam de dar o palco a quem ocupa esse lugar e isso também faz parte dessa cura de oposição que o país pode entender que o PS tem que passar. Por outro lado, e só para terminar, a direita também que não aproveite muito. Luís Montenegro falou no início da legislatura sobre o fato da revisão constitucional não ser uma prioridade, mas parece que agora um bocadinho à boleia dos juízes, o CDS está a insistir com a questão da revisão constitucional e o Chega disse logo que queria. Também convém à direita não transformar esta questão dos juízes numa questão quase à moda norte-americana de virar o Tribunal Constitucional a seu favor e a Constituição a seu favor, para não polarizar e entrincheirar ainda mais esta matéria que tarda em resolver-se.

Ao estilo do Supremo norte-americano, só antes de fechar o Viseu. Aliás, já que falaste nos Estados Unidos, o PS podia fazer em Viseu porque conseguiu aquilo que os democratas não conseguiram, que foi fechar e acabar com o ICE, que foi rombar em Viseu no Palácio do Gelo, que entretanto já fechou. O ICE nos Estados Unidos, infelizmente, ainda está com a força toda. Miguel, o teu caldo entornado suponho que seja diferente, não?

Sim, é sobre a Câmara de Lisboa e como Carlos Moedas tem lidado com, agora já é mais do que um caso de justiça. Primeiro tivemos o caso do secretário-geral da Câmara. Nesse caso era um funcionário administrativo e, portanto, é normal que a bitola de Moedas também fosse diferente para esse caso. Esperou que este fosse suspenso das suas funções para depois agir. Agora, entretanto, fica-se a saber que a vereadora Joana Batista, que foi pescar ao conselho vizinho da Câmara de Oeiras, é acusada por um crime de peculato, no caso dos repastes com marisco e álcool e tabaco, e é posta à prova aquela que foi a doutrina no primeiro mandato de os vereadores que estão acusados pelo Ministério Público têm que ser suspensos de funções. Eu penso que seria legítimo que Carlos Moedas desvalorizasse um pouco o crime que está em causa no sentido em isto não se compara.

Olhando para o caso concreto.

Sim, olhando para o caso de Tutti Frutti, por exemplo, que foi o que levou à suspensão de Ângelo Pereira das funções de vereador no mandato passado e dissesse: "Não se compara." Eu acho que pode ser um pouco mais problemático quando Carlos Moedas diz: "A vereadora que está aqui ao meu lado cumpriu sempre que esteve em funções e na Câmara de Oeiras não fez crime nenhum." Portanto, desvalorizando completamente aquilo que é a acusação do Ministério Público, ainda que possa ser questionada a fundamentação deste caso, mas parece-me que se é para manter esta ideia de respondermos sempre à Justiça e atuamos sempre quando há suspeitas sobre os vereadores, ou se escolhe uma alternativa ou outra.

É uma incoerência, ou se tem uma regra que é quando são formalmente acusados, são afastados, ou então não se tem regra nenhuma e tomam-se decisões diferentes.

Deixa-me ficar aqui uma parecença enorme, que é Ângelo Pereira também foi acusado de algo que fez enquanto vereador da Câmara de Oeiras, que é o mesmo caso de Joana Batista. Portanto, também há aqui grandes diferenças do ponto de vista de-

Mas podiam alegar que um caso tem contratação pública ou outro dizerem desvalorizando, são uns almoços, uns jantares.

O outro foi uma viagem à China também, no caso de Ângelo Pereira. Não foi propriamente contratação.

E eventualmente na base do Tutti Frutti, ali sabe-se que são...

O bolo era maior.

Sim, o bolo era maior.

A salada era maior. No caso de Joana Batista foi uma refeição, ali era uma grande salada.

Ou mesmo no caso de Laplane, que na verdade era secretária-geral e não era vereadora, não se pode comparar. Estão em causa contratos e de alguma forma alisar, tal como também está no caso das refeições do público, mas pode-se sempre alegar que é diferente. É incoerente ter uma regra para uns e não a aplicar de forma cega quando se tem uma regra, ou se tem ou não se tem. E a acusação, pior só a condenação. Portanto, na verdade, foi aí bastante incoerente. Vamos avançar mais uma vez e regressar ao PS para servir aquilo que chamamos um sancocho venezolano.

Que leva o quê?

Eu acho que é uma espécie de cozido pela imagem que vi, mas fiz pouca investigação. Mas não fui à inteligência artificial nem nada disso.

Foi clássica.

Podia ter ido, se calhar por isso é que não sei tanto de português

Pois, mas isso é para irmos até à root.

Eu disse que era o Congresso do Caracas por causa disso.

Não sei se o tema vai chegar ao palco do Congresso, é possível que sim, mas que existiu esse incômodo dentro do Partido Socialista, de alguns socialistas, nomeadamente eurodeputados, com esta visita do José Luís Carneiro. Isso existiu e até há dois ângulos aqui. Há um ângulo que é José Luís Carneiro ausenta-se de repente e esta viagem soube-se muito em cima do acontecimento. Nós soubemos no dia antes, salvo eu, que José Luís Carneiro ia para a Venezuela e ia estar lá durante o fim de semana e com uma agenda que envolvia, sobretudo, visitas a elementos que representam a comunidade portuguesa na Venezuela, mas também um encontro com o ministro dos Negócios Estrangeiros venezuelano, que estava agendado. E aconteceu esta viagem no momento em que a vida política nacional, nomeadamente a relação entre PS e PSD, estava debaixo de todos os holofotes e sob alguma tensão. E nesse preciso momento foi esquisito para alguns socialistas ver José Luís Carneiro ausentar-se. Mas depois há toda a questão em volta do posicionamento da Europa, de Portugal e do Partido Socialista, que na sexta-feira em que o José Luís Carneiro estava a ir para a Venezuela, estava a votar na Assembleia da República, José Luís Carneiro e o seu líder parlamentar, estava a votar na Assembleia da República um projeto de resolução da Iniciativa Liberal que considerava ilegítimo o atual governo venezuelano. Portanto, é esquisito que depois se vá fazer uma conversação com um elemento desse mesmo governo. Qual não é o nosso espanto quando no sábado sabemos, com José Luís Carneiro já na Venezuela, que ia ter um encontro ainda com o Delcy Rodríguez. Esse encontro não aconteceu, mas percebeu-se que era o que o líder socialista levava na sua intenção e a explicação do PS foi dada até pelo líder parlamentar Eurico Brilhante Dias, que era muito importante o Partido Socialista estar presente e sobretudo por causa dos detidos lusodescendentes que estão presos políticos na Venezuela, e que era preciso que alguém fizesse essa conversação, dizendo até que para a semana vai lá o secretário de Estado das Comunidades. Não sei se é para a semana, mas a viagem ficou marcada depois desta.

Isso foi dito pelo Partido Socialista no Hemiciclo e não foi rebatido ou desmentido.

Imaginamos que seja verdade.

Exato.

Mas agarrou-se a essa questão, o PS. Até o governo vai lá, portanto, por que o PS não pode ir? Poder, pode, mas tem este problema interno para resolver, que há aqui uma série de elementos, e são elementos importantes. Francisco Assis mostrou-se desconfortável numas declarações ao Observador, Marta Temido, que é eurodeputada, foi absolutamente clara sobre o mau momento desta visita. Portanto, o José Luís Carneiro abriu aqui mais uma questão que se calhar dispensava quando está a ir agora para a Venezuela.

Já não se pode fazer nada, ou o acusam de ser um líder verdinho ou quando ele vai, se aproxima do regime Maduro, é criticado.

Se tivesse só mandado uma carta, se calhar não recebia tanta crítica.

É verdade. Pois é, o ponto é esse.

Desta vez quis ir, como nunca recebe resposta.

Exatamente. E tinha que escrever em espanhol. Ora, chega assim ao fim a primeira parte da Vichi Suaze. Voltamos já a seguir com Ana Catarina Mendes.