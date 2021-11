Estamos naquela altura do ano em que é comum ouvir dizer: “Este ano vou despachar os presentes de Natal com tempo, não vou deixar tudo para a última.” Não raras vezes, porém, essa promessa ou declaração de intenções fica-se por aí — a vida acontece, as ideias para presentear amigos e família não abundam e a noite de 24 para 25 de dezembro chega rápida e sorrateiramente, pese as luzes na rua e os abundantes reclames de época.

Mas — como gostam de dizer os adeptos de clubes de futebol em seca de títulos — este ano é que é. Ou, pelo menos, pode ser. Recorrendo à variedade de oferta da Radiant, marca espanhola de relógios e smartwatches, é possível despachar o dever natalício com meia dúzia de cliques no respetivo site. É que o portfólio de smartwatches da marca é de tal forma variado, que não será difícil encontrar o modelo compatível com a personalidade ou estilo de vida de quem se pretende presentear. Ora veja.

Para quem está a entrar na adolescência

O pulso desabituado de relógio dos mais jovens deve ser conquistado por um modelo simples, elegante e funcional. Como o Manhattan, que oferece modernidade, classe e tecnologia, mantendo a discrição. Inclui todas as funcionalidades de bem-estar – ritmo cardíaco, pressão arterial e oxigénio no sangue – e liga-se ao telefone para receber notificações de chamadas e mensagens, logo dificultando a velha desculpa, tão usada nestas idades, concretizada na expressão “não ouvi o telemóvel”.

Para quem não dispensa desporto e aventura

Ideal tanto para desportos indoor como para aventuras fora de portas, o Watkins Green é robusto e fiável, com um ecrã multicolor de 1,3 polegadas que é fácil de consultar mesmo em movimento e com a respiração ofegante. Os sensores permitem, também, ir monitorizando a pulsação, a pressão arterial, o nível de oxigénio no sangue e o número de calorias gastas. E melhor: pode sempre fazer as suas chamadas através deste smartwatch.

Para quem tem problemas de pontualidade

O nome diz tudo: Wall Street. É um smartwatch para quem precisa de estar em cima do acontecimento, não falhar uma reunião nem uma tarefa, mantendo, pelo meio, o estilo e a forma física. Permite tudo isto, ligando-se ao telemóvel e dando acesso rápido ao email e a variadas aplicações, além de incluir uma bracelete adicional em malha de aço, para ocasiões em que o dress code o exigir.

Para quem é uma figura de estilo

O design atrativo é parte importante de todos os modelos da Radiant. Mas o L.A eleva a fasquia estética, com um ecrã retro que não passa despercebido. Ou seja, oferece uma excelente combinação estilo-funcionalidade. Sendo que a respetiva funcionalidade é, também, admirável: permite, entre muitas outras funções, registar a qualidade do sono. E isso é importante: afinal, quem quer ter estilo não deve ter olheiras.

Para quem tem um trabalho exigente

O Le Baron é um dos modelos da Radiant com mais funções. Permite receber e fazer chamadas diretamente a partir do pulso, onde se apresenta sempre elegante, com bracelete em aço inoxidável disponível em três acabamentos. É, por isso, um aliado imprescindível para longos dias de trabalho – além das chamadas, envia os alertas do calendário diretamente para o pulso e dá sinal de sedentarismo.

Para quem tem tempo livre, mas gosta de o controlar

O modelo Palm Beach é ideal para quem tem muito tempo livre, mas gosta de o poder controlar. Este smartwatch tem um ecrã multicolor de grande formato, que oferece uma visualização fácil de toda a informação, sem cansar a vista, tem uma bracelete em silicone muito confortável e uma caixa leve, além de funcionalidades que permitem, por exemplo, a combater o sedentarismo, monitorizar diversos indicadores de saúde e encontrar o que quer que seja num local com menos luz, graças à lanterna incorporada.