"There's A Riot Goin' On": 50 anos depois, o manifesto ambicioso de Sly Stone ainda é a banda sonora da América

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Não é certo que os mais novos saibam o que é uma loja de discos, mas – não vá dar-se o caso de nunca terem entrado numa – fiquem a saber que é um local (físico, real) onde se pode comprar música gravada em suportes físicos. Antes do mp3 e do streaming, a música era inscrita em CDs, ou então numa cassete de fita magnética, tendo ambos os suportes surgido após aquilo a chamamos vinil – uma rodela com altos e baixos que não se notam a olho nu, e que produzem som quando uma agulha pousa sobre o vinil.

Com o tempo, o vinil tornou-se um item de colecionador (mais caro que o CD, por exemplo) e desde dia 3 deste mês que as melhores lojas de discos dos Estados Unidos têm à venda um vinil vermelho, uma edição comemorativa dos 50 anos de There’s A Riot Goin’ On, a (ou uma das) obra(s)-prima(s) de Sly & The Family Stone. No resto do mundo, a reedição em vinil vermelho chega dia 10 – e isto, num planeta em que não há uma semana sem uma reedição ou um documentário monumentais dos ou sobre os Beatles, parece injusto. Não faria sentido que uma obra como There’s A Riot Goin’ On merecesse mais atenção? Faria, mas não sou eu que mando nisto.

Poucos discos chegam aos 50 anos com tão poucas rugas como There’s A Riot Goin’ On – o groove ainda é diabólico (logo desde a faixa de abertura, “Luv ‘N Haight”) e o tempo encarregou-se de tornar os seus temas (a condição do negro na América, logo à cabeça) ainda mais prementes, em particular com a ascensão da extrema-direita e a sua oposição a movimentos como o Black Lives Matter.

[“Everyday People”:]

Mas There’s A Riot Goin’ On não é apenas um grande disco de funk dançável e político – está, até, muito longe de ser apenas um disco de funk, apesar de, de certa maneira, o inventar, misturando-o em simultâneo com soul, rock, psicadelismo e pop, esta última notória nas melodias; There’s A Riot Goin’ On é um grande disco de cruzamento de influências históricas, de miscigenação cultural, de reflexão política e uma daquelas míticas demonstrações da capacidade que o ser humano tem de transcender na exata medida e no exato momento em que se auto-destrói.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na génese de There’s A Riot Goin’ On há um pouco do mito romântico do criador que sofre e dá cabo da sua vida por forma a criar – depois de quatro discos que triangulavam soul, pop e psicadelismo, Sly Stone, o líder e frontman de Sly & The Family Stone, deu por si numa espiral de festas, cocaína e paranoia, que o levou a, em última instância, fechar-se numa cave onde gravou as bases do disco. There’s A Riot Goin’ On é o primeiro disco gravado nestas condições – assumindo estatuto de pioneiro, numa altura em que gravar discos implicava passar semanas num estúdio de gravação.

Mas a decisão de gravar assim não se deveu apenas a uma vontade de mudar o som – que se tornou mais pesado, fragmentário, repleto de caixas de ritmos, por oposição à soul pop de discos anteriores (como o magnífico Stand!, de 1969), embora essa vontade de mudar existisse, e com ela tivesse surgido o funk (bruto, anguloso) tal como o conhecemos; deveu-se à deterioração das relações entre Sly e os restantes membros do grupo.