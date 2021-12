"Landscapers". Talvez sejam culpados, talvez não. Mas será isso importante?

Do lado das forças policiais estão personagens não menos insólitas. O detetive que lidera a investigação passa o tempo a refilar, ora porque o café está demasiado quente, ora porque quer apanhar aquela a quem chama “croque madame” (a expressão francesa que define uma tosta mista com ovo estrelado); a inspetora mais empenhada no caso está constantemente com uma expressão de incredulidade; e o terceiro polícia acha boa ideia aceitar um cachorro-quente quando está a interrogar os vizinhos do casal assassinado. Eu também estaria pasmada com tudo isto, como a detetive Emma Lansing (Kate O’Flynn).

Apesar de “Landscapers” parecer uma comédia, não se deixem enganar pelos elementos estapafúrdios. Eles existem, sim, e são hilariantes mas são apenas uma das peças de um puzzle que tem drama, amor arrebatado e a mistura do que é real com o que é bucólico. Susan transporta o cinema para a própria vida e o espectador é engolido por esta fantasia — que sabemos que nos afasta da realidade, mas contra a qual não lutamos. As personagens também falam para a câmara, diretamente para nós, e a banda sonora vagueia entre suspense e comédia. Parece uma confusão, mas tudo faz estranhamente sentido aqui.

No entanto, no final de cada episódio, como se acendessem a luz da sala de repente e nos arrancassem da vida destes amantes separados à força — a polícia faz tudo para virar um contra o outro, obviamente — ainda antes de acabar a história, há uma sequência de imagens verídicas da cobertura mediática do crime de 1998. Afinal, eles não são Romeu e Julieta, Rick e Ilsa (“Casablanca”), Scarlett e Rhett (“E Tudo o Vento Levou”). São Susan e Christopher Edwards, condenados a 25 anos por homicídio.