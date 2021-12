Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Nasceu em Matosinhos em abril de 1951, conciliou a formação no futebol com o trabalho numa oficina de mecânico como aprendiz, apostou depois tudo quando chegou aos seniores no clube da terra que o viu nascer, o Leixões. Em 1972, com apenas 19 anos, mudou-se para o FC Porto, onde permaneceria ao longo de quase uma década na baliza dos azuis e brancos e da Seleção, tendo chegado duas vezes a internacional. António José Oliveira Meireles, um dos guarda-redes com mais história nos dragões na década de 70 que era também conhecido por Tibi, morreu esta terça-feira aos 70 anos, vítima de doença prolongada.

Até sempre, Tibi! Parte um de nós, ficam as memórias das tardes das Antas, das defesas que ecoavam na rádio e do amor ao FC Porto. Sentidas condolências a família e amigos.#FCPorto pic.twitter.com/Pu00rPKEF8 — FC Porto (@FCPorto) December 28, 2021

“Faleceu, durante a manhã desta terça-feira, Tibi. O antigo guardião internacional português, que defendeu as redes portistas em mais de uma centena de ocasiões, sucumbiu a doença degenerativa aos 70 anos”, anunciaram os dragões num texto publicado no site oficial do clube durante a tarde.

1973-1974

Flávio, Guedes, Tibi, Abel, Ronaldo, Rolando, Vieira Nunes, Ricardo, Marco Aurélio e Rui.

Nóbrega, Rodolfo, Júlio, Oliveira, Bené, Cubillas, Rodrigo e Leopoldo pic.twitter.com/QOgELmVyg6 — Cromos FC Porto (@jorgegsoares) December 26, 2021

“Natural de Matosinhos, António José Oliveira Meireles destacou-se ao serviço do Leixões antes de ingressar no FC Porto corria a temporada de 1972/73. Os dez anos que se seguiram foram de altos e baixos para Tibi, que passou de imprescindível para Béla Guttmann a cedido por José Maria Pedroto, o treinador que promoveu a sua estreia na seleção nacional em Berna, frente à Suíça”, recorda o FC Porto.

O Leixões está de luto. Faleceu Tibi, antigo guarda-redes do nosso clube, aos 70 anos, vítima de doença prolongada. À familia e amigos do Tibi, os nossos sentidos pêsames. #ArmadaDoMar #Tibi pic.twitter.com/bYhSeuz1Vt — Leixões SC – Futebol, SAD (@leixoessad) December 28, 2021

“Regressado dos empréstimos ao Varzim e Famalicão, o vencedor da Taça de Portugal em 1977 voltou a ser dono da baliza azul e branca já sob o comando de Hermann Stessl, no início dos anos 80. Saiu do FC Porto em 1983, mais de uma década depois da sua chegada, e prosseguiu a carreira no Recreio de Águeda, no Mangualde, no Espinho e no Maia, antes de pendurar as botas no Vila Nova de Foz Côa”, concluiu, apresentando as condolências à família enlutada do antigo guarda-redes.