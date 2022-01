O concelho de Vila Nova de Famalicão vai acolher, de 5 a 7 de maio, o festival de teatro “400 anos do nascimento de Molière”, dedicado a este dramaturgo, ator e encenador francês, anunciou esta sexta-feira o município.

Em comunicado, o município acrescenta que o projeto, que está a ser preparado desde setembro de 2021, arrancou com uma ação de formação, na Casa do Território, que se prolonga por 2022, dirigida a professores de francês e ministrada pelo formador Jan Nowak.

Nesta ação, estão a ser preparados cerca de duas dezenas de professores do ensino básico, de instituições de ensino da região Norte, que vão encenar com os seus alunos do 3.º ciclo uma das peças de teatro de Molière, para participação no festival, em francês.

Também os alunos do Curso de Teatro da Escola de Artes de Famalicão estão mobilizados para as comemorações dos 400 anos do nascimento de Molière, cabendo-lhes apresentar um espetáculo baseado numa peça daquele dramaturgo, a 5 e 6 de maio, na Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão.

Estes mesmos alunos terão oportunidade de participar, previamente, numa masterclass com um ator da Comédie Française.

A 7 de maio, decorre no Teatro Narciso Ferreira, com a presença da comunidade escolar, a representação em francês, pelos alunos do 3.º ciclo, das peças selecionadas no âmbito da ação de formação. Serão eleitas as três melhores representações pelo júri do festival.

No mesmo dia, à noite, terá lugar o encerramento da iniciativa na Casa das Artes de Famalicão com a representação a solo de um ator da Comédie Française, seguida da atribuição dos prémios às turmas vencedoras, numa cerimónia com representação diplomática e a presença dos parceiros envolvidos.

No sábado, assinalam-se os 400 anos do nascimento de Molière, uma efeméride que a França pretende que seja celebrada a nível mundial, sendo que em Portugal o “epicentro” será em Vila Nova de Famalicão.