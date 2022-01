“Nos filmes iranianos não podemos mostrar a realidade das nossas vidas”

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O mais recente filme de Maryam Moghadam e Behtash Sanaeeha, “O Perdão”, começa de forma seca, cruel: uma mulher visita a prisão porque o seu marido vai ser executado. Mina, a mulher, interpretada por Maryam, fica sozinha com uma filha surda, e um trabalho que é insuficiente para sustentar a família, pagar a renda. Não demora muito até o espectador – e Mina – saber que o marido da protagonista foi injustamente acusado de um crime. E é aqui que começa o perdão, o de um homem, o juiz, que se infiltra na vida dela, com uma identidade falsa, para a recompensar do mal que fez.

Maryam e Behtash são um casal iraniano. É o terceiro filme que escrevem juntos, o segundo que realizam coomo dupla e o primeiro que ganhou maior espaço nas salas internacionais. Como os próprios explicam, numa entrevista realizada em videoconferência, essa atenção tem-lhes trazido problemas. Uma forma de evitar a censura no Irão, ou estas reprimendas, é evitar falar na lei — antes, concentrarem-se nas pessoas. “O Perdão” cria personagens para falar nas pessoas, mas a crítica ao sistema, não só à pena de morte, mas à justiça, à burocracia, à impotência, é latente.

Em conversa com o casal, é tangível a dificuldade que existe em filmar no Irão, mas também em mostrar e falar sobre os filmes. Uma das cenas mais marcantes de “O Perdão”, quando a protagonista tira o lenço e revela que não é só aquilo que o espectador viu até então – também é uma mulher que pode, e quer, ser desejada – é uma razões principais para o casal estar neste momento a ser julgado no seu país: e a impossibilidade de mostrar o filme no Irão torna a situação ainda mais caricata.

[o trailer de “O Perdão”:]

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Muitos dos filmes iranianos que chegam a Portugal falam de vivências extremas. No caso de “O Perdão”, há a questão da pena de morte. Essa intensidade, ideia de extremo, faz parte do vosso dia-a-dia?

Maryam Moghadam [MM]: Penso que é comum irmos beber à nossa experiência, à nossa volta, às pessoas. Podes falar de uma dor que sentiste, estás mais à-vontade para o fazer. Em relação a este filme, há muito tempo que pensávamos escrever um guião sobre a pena de morte, especialmente porque é uma tragédia que afligiu a minha família… o meu pai foi executado quando eu era uma criança. A minha personagem é muito inspirada na minha mãe, mas não é a história da minha mãe e do meu pai.

Behtash Sanaeeha [BS]: É a história de muita gente, em diferentes países, onde há pena da morte. Lemos casos diferentes, por todo o mundo, investigámos durante seis, sete anos. Escrevemos o primeiro argumento há nove anos e reescrevemos várias vezes entretanto. Filmámos há apenas dois, três anos.

Há medo da censura?

MM: Em todos os regimes totalitários, muito religiosos, existem muitas leis para tudo, que fazem parte do teu dia-a-dia. Até é difícil falar disso, porque estou a falar contigo neste momento, estás noutro país, mas é perigoso falar sobre isto. Afeta as pessoas, até na sua personalidade. Somos sempre suspeitos de tudo, de toda a gente.

Ou seja, é um risco filmarem.

BS: É sempre um risco. Aliás, estamos a ser julgados por causa deste filme. Se queres fazer um filme aqui e criticar…

MM: Criticar o que quer que seja.

BS: Não é fácil mostrar os filmes, tanto dentro como fora. Dentro do país, não temos permissão para o mostrar. O filme foi banido aqui, não sabemos se alguma vez no futuro poderemos mostrar aos espectadores iranianos. Mostrá-lo fora do Irão também pode causar problemas, como temos agora.

MM: Podes criticar as pessoas, as suas decisões, mas não podes criticar a lei, religião, pessoas de poder. Muitos filmes iranianos estão a criticar pessoas, como é que as pessoas se deviam perdoar, etc. Mas no nosso filme não estamos a falar de pessoas, é mais do que isso.

BS: É mais sobre a lei.

MM: E isso é um tabu no Irão.

Que sentimento vos causa esta impossibilidade de mostrarem os vossos filmes ao vosso povo?

BS: É algo muito triste para nós, estamos sempre a pensar nisso: quando é que vamos mostrar os nossos filmes aos iranianos? Se não tiveres permissão, a única possibilidade que existe para veres é quando os filmes ficam disponíveis na internet, fazem o download ilegal e veem. Mas não irão ver num ecrã grande, nos cinemas. A audiência nunca será grande: serão os cinéfilos, os fãs.

MM: É desapontante.