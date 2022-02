"O Impostor do Tinder". As fraudes de milhões de um vigarista do amor digital

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Onde é que agora se conhecem pessoas?” É uma pergunta legítima no universo dos solteiros, sobretudo depois de a pandemia ter encerrado durante meses bares, discotecas e afins. A partir de uma certa idade (e não estou a chamar velho a ninguém), quando se tem uma vida profissional estável, um grupo sólido de amigos e uma rotina, ninguém se cruza com pessoas novas ao ritmo com que isso acontecia na faculdade, aos 20 e poucos anos. O que resta então? As aplicações de encontros.

Numa altura em que já se faz tudo online — compras, transferências bancárias, cursos, etc. —, continuar a olhar para estas plataformas de lado é puro preconceito. Ainda não temos anos suficientes disto para dizer que há histórias de amor que saem do Tinder e são para a vida toda. Porém, somam-se cada vez mais casamentos e filhos tinderianos. Há muitas pessoas ditas normais de um lado e do outro do ecrã que procuram aquilo que procurariam igualmente nas ruas da cidade, se na vida real fosse tão fácil convidar ou ser convidado para um copo ou jantar como nos episódios de “O Sexo e a Cidade”. Por outro lado, o mundo digital também tem muitos seres descompensados, sociopatas e vigaristas mas… I couldn’t help but wonder… não são exatamente os mesmos com os quais nos cruzamos na vida real? Desculpem, ainda estava no universo de “O Sexo e a Cidade”.

Vamos então ao que interessa que eu não sou a Carrie Bradshaw e isto não é uma coluna amorosa. Estamos aqui para falar de “O Impostor do Tinder”, o tema do momento e o documentário que ocupa o primeiro lugar do top dos conteúdos mais vistos da Netflix em Portugal (e em dezenas de outros países). O título não deixa grandes mistérios: esta é a história de um homem que se fez passar por aquilo que não é na rede de encontros mais famosa do mundo. Rico, herdeiro de um império de diamantes com estadias em hotéis de luxo, viagens em aviões privados, jantares em restaurantes onde toda a gente o conhece pelo nome: Simon Leviev.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

[o trailer de “O Impostor do Tinder”:]

Com um certo charme e fotos apelativas, este pseudo multi-milionário israelita consegue inúmeros swipes para a direita (o que se faz quando há interesse na pessoa que está do outro lado). Quando o swipe é recíproco, há match e, se há match, as duas pessoas podem começar a falar. É o que faz Cecilie, a norueguesa que começa a narrar a idílica história de amor que começou na app. O primeiro encontro é num hotel de cinco estrelas, a química é imediata. Cecilie, que se descreve como uma “expert do Tinder”, fica fascinada e deixa-se levar por um convite para uma viagem com este playboy.

A história depressa escala, com ramos de flores constantemente enviados a Cecilie, mensagens de amor, áudios de WhatsApp, visitas surpresa — porque Simon é um magnata importantíssimo e está sempre a viajar —, um convite para irem viver juntos e a procura por um apartamento que, segundo indicações dele, pode chegar aos 15 mil dólares (pouco mais de 13 mil euros) por mês. A jovem vive um conto de fadas, mas a magia depressa se esfuma, e o conto de fadas vira terror. Simon começa a enviar fotos e vídeos de um suposto ataque ao seu guarda-costas e a ele próprio porque, recordemos, este espertalhão diz comandar um império de diamantes, logo tem muitos e mauzões inimigos.

Entra então em ação o plano “extorquir dinheiro”. Pobre Simon está em perigo e não pode usar os seus cartões de crédito. Cecilie, cega pela paixão, começa a transferir dinheiro para aquele que acha ser o homem da sua vida. E depois faz um empréstimo. E depois arranja mais um cartão. E depois mais outro. E ainda outro. Presa numa bola de neve de dívidas e de mentiras, só entende no que se meteu quando percebe que as transferências que Simon diz ter feito para a reembolsar nunca chegam. E, pior, este homem já tem várias queixas por fraude, descobre ela a seguir.

O homem não é um novato nisto, o esquema está montado há anos e muito bem limado. Enquanto Cecilie não dormia e fazia todas as manobras para arranjar dinheiro para o namorado que estava em perigo de vida, ele andava numa espécie de digressão pela Europa, nos melhores hotéis e restaurantes, tudo regado a champanhe e pago com os cartões de Cecilie. Não andava sozinho, como é óbvio. Por esta altura já tinha entrado em cena Pernilla, uma sueca que, se estava agora a aproveitar a vida de luxo do novo amigo (aqui nunca há relação amorosa), depressa passaria a acumular dívidas, engolida pelas mesmas histórias estapafúrdias impingidas a Cecilie.