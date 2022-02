Um edifício em Matosinhos, que foi a residência da família do arquiteto Álvaro Siza, primeiro português a receber o Prémio Pritzker em 1992, é inaugurado esta quinta-feira como palco para residências artísticas, anunciou esta quarta-feira a Casa da Arquitetura.

“A Casa da família do arquiteto Álvaro Siza, localizada na Rua Roberto Ivens, em Matosinhos, vai ser entregue no dia 24 de fevereiro, às 10h00, pela Câmara Municipal de Matosinhos à Casa da Arquitetura — Centro Português de Arquitetura — para ali instalar as Residências da Casa”, lê-se num comunicado de imprensa enviado à comunicação social.

O edifício, que recebeu obras de reabilitação a cargo da Câmara de Matosinhos e que foram acompanhadas de perto por Álvaro Siza, vai agora acolher investigadores que venham “trabalhar, estudar e investigar na Casa da Arquitetura, nomeadamente, os acervos que se encontram ao cuidado da Casa [da Arquitetura], mas também curadores e arquitetos que desenvolvam trabalho em torno da instituição”.

As “Residências da Casa são uma componente fundamental” do Centro de Estudos e Investigação da Casa da Arquitetura, cujo objetivo é funcionar como um “polo dinamizador do estudo e investigação em torno da arquitetura contemporânea” e dos “acervos que se encontram ao cuidado do Arquivo da Casa”, acrescenta a mesma nota de imprensa.

O edifício da Roberto Ivens pertenceu à família do arquiteto Álvaro Siza que a remodelou, a pedido do pai de Álvaro Siza, em 1961.

A residência, que chegou a ser a sede da Casa da Arquitetura antes da sua transferência para as atuais instalações no Quarteirão da Real Vinícola, foi adquirida pela Câmara de Matosinhos, em 2007 e, dois anos depois, em 2009, foi alvo de um processo de reabilitação com a assinatura do arquiteto Álvaro Siza.

A cerimónia de entrega do edifício vai contar com a presença do arquiteto Álvaro Siza, da presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Luísa Salgueiro, do presidente da Casa da Arquitetura, José Manuel Dias da Fonseca, e do diretor executivo da Casa da Arquitetura, Nuno Sampaio, entre outras personalidades.