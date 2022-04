Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Amantes

Nicole Garcia glosa o tema clássico do triângulo amoroso neste thriller bem francês, cujo motor narrativo é o amor obsessivo entre uma jovem empregada de mesa (Stacy Martin) e um dealer parisiense (Pierre Niney). O terceiro vértice é um rico agente de seguros suíço (Benoit Magimel), com quem aquela se casa após o amante ter fugido quando um cliente abastado teve uma overdose. Garcia filma esta história passada entre Paris, os trópicos e a Suíça invernosa com um suspense deliberadamente miudinho e uma câmara impassível, usando muito bem o seu trio de atores.

Quando Neva na Anatólia

O turco Ferit Karahan assina este filme passado num colégio interno estatal para rapazes curdos, situado nas montanhas da Anatólia. Um dos alunos adoece quando o colégio está isolado pela neve, e pouco a pouco, vai-se revelando, por trás da dureza da disciplina ali aplicada, o desleixo na atenção quotidiana aos rapazes, as falhas na organização da escola, a pequena corrupção que ali reina e a política repressiva do governo em relação à minoria curda. O olhar do jovem Samet Yldiz, que interpreta o melhor amigo do menino doente e não o larga nunca, queima o ecrã.

Monstros Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore

Terceiro filme da série criada para a tela por J.K. Rowling, que também assina os argumentos, com Steve Kloves, e realizado mais um vez por David Yates, já responsável por vários da série “Harry Potter”, da qual esta é uma prequela. Enquanto os poderes de Grindelwald não param de aumentar, Albus Dumbledore encarrega Newt Scamander e os seus amigos de uma missão que os levará a um choque com aquele e os seus maléficos seguidores. Com Eddie Redmayne, Jude Law e Mads Mikkelsen substituindo Johnny Depp no papel de Grindelwald.

Flee — A Fuga

Este filme do dinamarquês Jonas Poher Rasmussen é uma animação documental apontada a um público adulto, assente numa história pessoal e familiar real, e com atualidade social e política. A fita conta a história de Amin, amigo de juventude do realizador, um refugiado político afegão e homossexual que fugiu para a Europa em 1989 com a mãe e os irmãos, após os talibãs terem derrotado o ocupante soviético e tomado o poder no Afeganistão. “Flee — A Fuga” foi escolhido como filme da semana pelo Observador e pode ler a crítica aqui.