Entre o baile nas furnas e o jantar com a mordoma do Espírito Santo: nesta ilha serve-se e dança-se Tremor para todos os gostos

A meteorologia prometia tempestade e as nuvens cinzentas e o vento pareciam querer dar razão às previsões. Mas a chuva foi meiga com o Tremor e só decidiu aparecer já o segundo concerto secreto do festival, o Tremor na Estufa, tinha terminado.

O cenário não podia ser mais inusitado: o tanque central do parque Terra Nostra, nas Furnas. Daquelas águas alaranjadas, cujos benefícios para a saúde são incontáveis, despontaram várias cabecinhas flutuantes para assistir à atuação das Cocanha. Elas, Lila Fraysse e Caroline Dufau, apareceram de roupão posto, numa tenda montada mesmo no sopé da escadaria da Yankee Hall, a casa senhorial mandada construir por Thomas Hickling, o cônsul americano que idealizou o Parque Terra Nostra em 1780. Será que iam entrar na água?, perguntava-se entre os banhistas. Não o fariam elas, mas fariam outras pessoas que, largando a timidez e as roupas na berma do tanque, foram-se entregando progressivamente ao prazer daquelas águas, transformadas em plateia de concerto.

“A nossa música é para bailar”, disseram-nos e o público respondeu ao repto, dançando com movimentos suaves e elegantes de corpo, chapinhando com as mãos na água, em jeito de aplauso e rodopiante com delicadeza. Até os ramos das árvores imponentes, que nos rodeavam, bailaram ao sabor do vento, naquilo que parecia ser uma celebração pagã conduzida pelas percussões e pelo canto polifónico, de origens medievais, que as Cocanha trouxeram da região de Occitânia. “Nós gostamos de contar histórias” e assim o fizeram, embora as palavras tomassem uma forma algo abstrata nos nossos ouvidos, pouco habituados a ouvir a língua occitânia, o território que elas dizem ser de brincadeira para explorar texturas e sonoridades simples e singulares. Quem se quiser juntar a este jogo, terá oportunidade de o fazer amanhã, sábado, no workshop que Lila e Caroline darão na La Bamba, em Ponta Delgada, às 15h.

Mas que Tremor é este?

Saímos das águas com a pele purificada, enfiando rapidamente as roupas no corpo para nos pormos a caminho da Ribeira Grande, cidade que recebeu os concertos de quinta-feira do festival. Se a chuva foi complacente durante o Tremor na Estufa, não se poupou de todo durante a viagem, exigindo a ginástica desenfreada dos limpa para-brisas para clarear a visão. O vento ajudou à festa, dando encontrões de quando em vez à nossa carrinha, nada que o Sr. Carlos, motorista pronto e atencioso, não estivesse habituado a domar. Nascido em Ponta Delgada, já lhe passaram muitas tempestades pelas mãos e não seria esta que o iria derrear.

Na Ribeira Grande, houve quem saísse para se deliciar com um arroz de lapas na Cervejaria Cascata, dica de local. Nós seguimos caminho até Rabo de Peixe, onde Conceição Ivo nos esperava com as suas “Receitas do Baú”. Numa parceria com as associações Vida Açor e Local Food, o Tremor convidou o público do festival a sentar-se à mesa de famílias da vila de Rabo de Peixe, que abriram as portas de casa para mostrar as suas tradições, os seus hábitos, os seus pratos, a sua generosidade abundante.