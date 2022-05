Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

(Em atualização)

Portugal está na final do Festival Eurovisão da Canção 2022. MARO, que apresentou o tema “saudade saudade”, com o qual venceu o Festival da Canção em março, foi escolhida para atuar na final do evento, este sábado. Os ucranianos Kalush Orchestra também passaram à final. O grupo recebeu a maior ovação da noite e, no fim da atuação, agradeceu o apoio dado à Ucrânia.

A primeira semifinal da Eurovisão 2022 decorreu esta terça-feira à noite, no PalaOlimpico, em Turim, Itália, o país vencedor da edição do ano passado e, por isso, o anfitrião deste ano. Ao todo, participaram na semifinal desta terça-feira 17 concorrentes, mas apenas dez conseguiram um lugar na final. A lista completa, apresentada aleatoriamente, é a seguinte:

Suíça; Arménia; Islândia; Lituânia; Portugal; Noruega; Grécia; Ucrânia; Moldávia; Países Baixos.

Os restantes finalistas serão apurados esta quinta-feira na segunda semifinal do concurso internacional de música. A estes juntam-se França, Alemanha, Espanha e Reino Unido, que fazem parte dos chamados “Big Five” e que passam diretamente à final, e Itália, na qualidade de país anfitrião.

Em 2021, os italianos Måneskin foram os vencedores da Eurovisão, com “Zitti e buoni”. Portugal foi representado pelos Black Mamba, com “Love is on my side”, que alcançou o 12.º lugar na competição.

O evento desta terça-feira foi conduzido pelo apresentador de televisão Alessandro Cattelan e os cantores Laura Pausini e Mika.