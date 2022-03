Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Está escolhido o vencedor da edição de este ano do Festival da Canção, que irá assim representar Portugal na Eurovisão, em maio.

MARO, nome artístico de Mariana Secca, é a vencedora do concurso português de música e televisão, organizado pela RTP.

A vitória deve-se a “saudade, saudade”, música que esta cantora e compositora formada no Berklee College of Music, que já participou numa digressão do britânico Jacob Collier enquanto instrumentista e vocalista, compôs para o festival — e que também interpreta.

A votação foi decidida por júri e público, numa ponderação de influência de 50-50 (em caso de igualdade, era o voto do público que desempatava), tal como acontecera nas semifinais. O júri que ajudou a decidir esta final tinha representantes das cinco regiões de Portugal Continental — Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve — e das duas regiões autónomas (Madeira e Açores).

A final do Festival da Canção decorreu esta noite, sábado, 12 de março. Foi transmitida em direto pela estação pública de televisão, a partir dos estúdios da RTP em Lisboa, e foi apresentada por Filomena Cautela e Vasco Palmeirim, depois das semifinais terem tido como apresentadores as duplas Jorge Gabriel e Sónia Araújo e José Carlos Malato e Tânia Ribas de Oliveira.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O Festival Eurovisão da Canção acontece este ano de 10 a 14 de maio, em Turim, Itália. O país anfitrião foi escolhido devido à vitória dos italianos Måneskin na Eurovisão, no ano passado. Nessa edição de 2021 os representantes portugueses foram os The Black Mamba, que ficaram em 12º lugar com o tema “Love is On My Side”, composto por Tatanka, vocalista da banda. O grupo esteve na final este sábado e tocou ao vivo a canção no palco dos estúdios da RTP.

Pode recordar aqui as dez canções finalistas e aqui as 20 canções que concorreram este ano, 16 das quais de autores convidados pela RTP e quatro das quais escolhidas em concurso aberto.

Homenagem a Tozé Brito e um baile-medley pelos Bateu Matou

Durante a final da edição de este ano do Festival da Canção, transmitida este sábado, a RTP evocou ainda os 65 anos de história do primeiro canal e da televisão em Portugal.

Foram também exibidas imagens da guerra que decorre atualmente na Ucrânia, aproveitando a produção para lembrar que foi na capital ucraniana, Kiev, que Portugal venceu a Eurovisão pela primeira (e até ver única) vez na sua história, em 2o17.

Na final foi ainda lembrado o cantor, compositor e músico português Armando Gama, que morreu em janeiro de este ano e que em 1967 venceu o Festival da Canção com o tema “Esta balada que te dou”.

Também houve outros convidados musicais a atuar ao vivo, além dos The Black Mamba: alguns dos principais intervenientes de Tozé Brito (de) novo, disco com novas versões de temas feitos originalmente pelo músico e autor, estiveram em palco nos estúdios da RTP para percorrer algumas das canções do álbum.

Na final ouviu-se por exemplo “Sábado à Tarde” — originalmente um tema cantado por Paulo de Carvalho — na voz de Tiago Bettencourt, “Papel Principal” (escrita por Tozé Brito para ser cantada por Adelaide Ferreira) na voz de Selma Uamusse, o dueto “Olá, Então Como Vais?” interpretado por Benjamim e B Fachada, com direito a coro de Bettencourt e Uamusse e a participação vocal especial do próprio Tozé Brito, e “Pensando em Ti”, tema cantado originalmente pelos Gemini.

Também a banda Bateu Matou atuou na final do Festival da Canção, reinterpretando várias canções da história do concurso — “Umbadá” de Jorge Fernando, “Playback” de Carlos Paião, “Ali Babá (Um Homem das Arábias)” das Doce, “Não Sejas Mau P’ra Mim” de Dora e “Dai Li Dou” dos Gemini — com vocalistas convidados: Lura, Sara Correia e Blaya. O tom festivo foi propositado, explicava a banda depois da atuação: a intenção era “olhar para o cancioneiro do festival” e montar um “baile” musical.

Veja a classificação final do top 10 do Festival da Canção este ano e recorde as atuações:

1º lugar – “saudade saudade”, de MARO (compositora e intérprete)

2º lugar – “Amanhã” de Tiago Nogueira (compositor) e Os Quatro e Meia (intérpretes)

3º lugar – “Como é bom esperar alguém” de FF (compositor e intérprete)

4º lugar – “Ginger Ale” de Joana Espadinha (compositora) e Diana Castro (intérprete)

5º lugar – “Why?” de Aurea (compositora e intérprete)

6º lugar – “Dégrá.Dê” de DJ Marfox (compositor) e Pongo e Tristany (intérpretes)

7º lugar – “Corpo de mulher” de Agir (compositor) e Milhanas (intérprete)

8º lugar – “Fome de Viagem” de Pedro Marques (compositor) e Inês Homem de Melo (intérprete)

9º lugar – “Ainda Nos Temos” de Syro (compositor e intérprete)

10º lugar – “Código 30″ de Pepperoni Passion (compositores e intérpretes)