As candidaturas das quatro cidades portuguesas finalistas a Capital Europeia da Cultura em 2027 pediram uma audiência ao ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, para “retomar o diálogo” com o Governo sobre o processo.

O pedido de audiência por parte de Aveiro, Braga, Évora e Ponta Delgada ao titular da pasta da Cultura foi divulgado pela candidatura alentejana, depois de uma reunião entre as equipas das quatro cidades, realizada em Évora.

“As quatro cidades decidiram pedir uma audiência ao novo responsável da tutela, procurando retomar o diálogo que estabeleceram desde a fase de pré-seleção e que será importante para a preparação da segunda versão dos dossiês de candidatura”, justificaram.

Segundo as quatro candidaturas, em 2020, as então 12 cidades candidatas estabeleceram “uma rede informal de colaboração para, em conjunto, encetar diálogo com o Governo, através do Ministério da Cultura, sobre aspetos comuns às diversas candidaturas”.

“Este trabalho e parceria alargou-se inevitavelmente a outros domínios do processo de candidatura e foi retomado, agora, pelas cidades finalistas”, adiantou.

Nesta reunião, as equipas de Aveiro, Braga, Évora e Ponta Delgada analisaram o relatório do painel de especialistas independentes que resultou da fase de pré-seleção e abordaram as dimensões previstas no formulário de seleção.

As equipas consideraram que, apesar de ser “um processo competitivo em que no final apenas uma cidade será selecionada para receber o título”, esta “é uma oportunidade” para se criarem condições de incentivo para que todas “possam prosseguir o trabalho que desenvolveram na preparação das suas candidaturas”.

Em 2027, o título de Capital Europeia da Cultura será de novo atribuído a uma cidade portuguesa, a par de uma outra na Letónia.

As candidaturas de Aveiro, Braga, Évora e Ponta Delgada, que passaram à fase final da competição, terão de entregar a segunda versão dos seus dossiês de candidatura (bid book), até 21 de outubro deste ano.

Segue-se a realização de audiências e visitas de membros do júri às cidades selecionadas.

A cidade portuguesa escolhida para receber o título de Capital Europeia da Cultura em 2027 será anunciada entre o final de 2022 e o início de 2023.