O Trissino tornou-se este domingo na segunda equipa italiana a conquistar a Liga Europeia de hóquei em patins, ao vencer o Valongo na final disputada hoje em Torres Novas, nas grandes penalidades por 3-1, após a igualdade 4-4.

A formação comandada por Alessandro Bertolucci sucedeu no historial ao Sporting, vencedor das duas últimas edições, juntando-se aos compatriotas do Follonica, campeões em 2005/06, numa competição desfalcada dos principais clubes.

Diogo Abreu, Rafael Moreira e Ruben Pereira desperdiçaram os castigos máximos para a formação valonguense, enquanto apenas João Pinto falhou para os italianos, que, durante o tempo regulamentar, estiveram três vezes em desvantagem.

A atual edição da Liga Europeia de hóquei em patins contou apenas com duas equipas portuguesas, Sporting de Tomar e Valongo, uma vez que Sporting, FC Porto, Oliveirense, Benfica e Óquei de Barcelos se autoexcluíram em desacordo com o novo formato da prova.

Além das cinco formações portuguesas, também desistiram de participar na prova os espanhóis do Noia, FC Barcelona, Liceo da Corunha, Réus e Caldes, os franceses do SCRA Saint-Omer e os italianos do Forte dei Marmi.

As equipas espanholas continuam a dominar o historial da competição, com 46 títulos, 22 dos quais conquistados pelo FC Barcelona, contra oito de portugueses e dois de Itália.